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Главная Лента новостей Рабочий Бийского олеумного завода чудом выжил после взрыва трубы с тротилом

Рабочий Бийского олеумного завода чудом выжил после взрыва трубы с тротилом

18.01.2017 08:29

17 января на Бийском олеумном заводе произошел взрыв, пострадали четыре человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах и представителя Министерства здравоохранения Алтайского края.

Днем 17 января на Бийском олеумном заводе в цехе по производству взрывчатых веществ в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки, вероятно, тротила. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Бийска, взрыв произошел при расчистке территории для строительства нового корпуса. Рабочие при разборке фундамента нашли трубу, ударили по ней молотком, после чего она взорвалась. В настоящий момент технологический процесс предприятия не нарушен.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, разрушений нет, пожар не последовал. «Пострадали четыре человека, все работники доставлены в медицинские учреждения Бийска. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое, у одного работника травма глаза, два других доставлены в состоянии средней тяжести», — приводит издание комментарий представителя Минздрава региона.

Напомним, государственное предприятие Бийский олеумный завод занимается производством взрывчатки, серной кислоты, а также товаров народного потребления. Относится к Минпромторгу.

Напомним, похожий случай на произошел на предприятии 16 мая 2015 года. Тогда в результате взрыва погиб мастер механической мастерской, еще один рабочий получил серьезные травмы ног и находится в больнице в критическом состоянии. Всего в происшествии в третьем цехе предприятия могли пострадать четверо. По имеющимся данным, взрыв произошел во время резки металла на лом в механической мастерской. «Человек резал трубу болгаркой, в которой, видимо, сохранялись остатки опасных взрывчатых веществ. От взрыва пострадал еще один человек, он сейчас в больнице в тяжелом состоянии», - написал один из пользователей «ВКонтакте».

Горожане, работающие на предприятии или имеющие там знакомых, утверждают, что погибший сотрудник БОЗа резал металлические трубы на лом по приказу начальства. При этом не была соблюдена техника безопасности: в полостях могли остаться взрывчатые вещества, которые по правилам перед резкой нужно выпарить ацетоном. Именно это и стало причиной взрыва, утверждают комментаторы. «Сам работаю там, резка металла происходит без подготовки по «приказам» главного инженера и директора. О том, что произойдет, знал и думал каждый, кто в курсе этой сдачи металла», — писал один из пользователей.


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Комментарий

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Комментариев 15
Пробовавший

18.01.2017 10:12

Чтобы тротил взорвался от удара, нужно чтобы молоток двигался со скоростью большей, чем скорость бронебойного снаряда.
Гость

18.01.2017 11:20

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/960542/ustanovlieny_lichnosti_postradavshikh_pri_vzryvie_v_biiskie_rabochikh
Гость

18.01.2017 11:41

Такое желтенькое СМИ
химик

18.01.2017 11:41

Взорватся от удара молотком можем гексоген, тем более что труба была под землёй
Гость

18.01.2017 11:44

Короче не гоните, комментаторы эксперты. А вот банкфакс вообще удивляет своей безграмотностью. Какие то свои выводы делают ни на чем не основываясь. НИКАКОЙ трубы там НЕБЫЛО. Смешно даже.
М. Горький

18.01.2017 12:39

С 2000 года работаю в промышленности, начальство - это обезьяна с гранатой. В советское время, эти идиоты, уже мотали бы свой срок по полной!
ХорошБухатьВАСЯ

18.01.2017 16:12

Пирирую М.Горькому.
Вот вы пишите что начальство это обезьяны с гранатой.... Сами же при этом работаете в промышленности с 2000 года... ВЫ ЯВНО дослужились за это время до "НАЧАЛЬСТВА". Следовательно вы тоже орангутан с фугасом???
Ну предположим вы не дослужились ни до кого, и являетесь простым и захудалым дядей Васей... Тогда что получается???? У Вас ума не хватило дослужиться??? Т.е. вы получается КРЕТИН????
Так что не пишите Ересь, лучше бы соболезнования принесли близким.
Ps. Выражаю искренние соболезнования всем кто знал погибшего.
Гость

18.01.2017 16:15

Пышку на кол, по нему давно тюрьма плачет.
Гость

18.01.2017 16:19

Цитата из данной новости
Горожане, работающие на предприятии или имеющие там знакомых, утверждают, что погибший сотрудник БОЗа резал металлические трубы на лом по приказу начальства. При этом не была соблюдена техника безопасности: в полостях могли остаться взрывчатые вещества, которые по правилам перед резкой нужно выпарить ацетоном. Именно это и стало причиной взрыва, утверждают комментаторы. «Сам работаю там, резка металла происходит без подготовки по «приказам» главного инженера и директора. О том, что произойдет, знал и думал каждый, кто в курсе этой сдачи металла», — писал один из пользователей.

Я так же могу...)))
Горожане, которые работают в данном "СМИ" или которые имеют родственников которые работают в данном "СМИ")) УТВЕРЖДАЮТ, что главред данного издания ХОМОСЕК, и все сотрудники ДОРИПАСЫ))) Вот так. Я вам точно приточно говорю))) Баба Маня врать не будет)))
алекс

18.01.2017 16:47

погибших уже двое искренние соболезнования родным и за последние годы взрывов становится всё больше руководств завода наплевать они всё списывают на работников но работник сам не полезет без указа начальства давно пора посадить директора и его замов которые головой не думают а отправляют работяг умирать за зарплату 15000
Алексу

18.01.2017 16:53

По официальной информации на вечер 18 января, погиб один человек.
алекс

18.01.2017 16:56

один умер ещё вчера а второй сегодня
Диавол

18.01.2017 18:23

[комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ] изучаем чебаркуль 1996. Не рескну утверждать но есть одна гипотеза и она очень страшная. Повторяю всем страшная огненная гипотеза. Как бы ваш Алтай и город Бийск не постигла участь Рязани 2010. Ебись все конем Кургана 2004
Гость

18.01.2017 19:43

Алекс ты идиот!!! Главнокомандущий 3-го элитного полка спецназа ДИВВАННЫХ ВОЙСК, Гвардии Полковник АЛЕКС!!! Ура товарищи!.
Гость

18.01.2017 23:30

Люди, откуда берется такая информация! Вчера в операционной умер брат моего мужа, а сегодня еще один рабочий. Они уже неделю разбирали этот цех по приказу начальства. Никто и не заботился о их безопасности. Всем наплевать было. А теперь 3-х дневный траур, как говорят миллион, а кто заменит сына, отца, мужа. Сколько еще в этом аду будут гибнуть люди?!