Рабочий Бийского олеумного завода чудом выжил после взрыва трубы с тротилом

17 января на Бийском олеумном заводе произошел взрыв, пострадали четыре человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах и представителя Министерства здравоохранения Алтайского края.

Днем 17 января на Бийском олеумном заводе в цехе по производству взрывчатых веществ в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки, вероятно, тротила. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Бийска, взрыв произошел при расчистке территории для строительства нового корпуса. Рабочие при разборке фундамента нашли трубу, ударили по ней молотком, после чего она взорвалась. В настоящий момент технологический процесс предприятия не нарушен.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, разрушений нет, пожар не последовал. «Пострадали четыре человека, все работники доставлены в медицинские учреждения Бийска. Состояние одного пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое, у одного работника травма глаза, два других доставлены в состоянии средней тяжести», — приводит издание комментарий представителя Минздрава региона.

Напомним, государственное предприятие Бийский олеумный завод занимается производством взрывчатки, серной кислоты, а также товаров народного потребления. Относится к Минпромторгу.

Напомним, похожий случай на произошел на предприятии 16 мая 2015 года. Тогда в результате взрыва погиб мастер механической мастерской, еще один рабочий получил серьезные травмы ног и находится в больнице в критическом состоянии. Всего в происшествии в третьем цехе предприятия могли пострадать четверо. По имеющимся данным, взрыв произошел во время резки металла на лом в механической мастерской. «Человек резал трубу болгаркой, в которой, видимо, сохранялись остатки опасных взрывчатых веществ. От взрыва пострадал еще один человек, он сейчас в больнице в тяжелом состоянии», - написал один из пользователей «ВКонтакте».

Горожане, работающие на предприятии или имеющие там знакомых, утверждают, что погибший сотрудник БОЗа резал металлические трубы на лом по приказу начальства. При этом не была соблюдена техника безопасности: в полостях могли остаться взрывчатые вещества, которые по правилам перед резкой нужно выпарить ацетоном. Именно это и стало причиной взрыва, утверждают комментаторы. «Сам работаю там, резка металла происходит без подготовки по «приказам» главного инженера и директора. О том, что произойдет, знал и думал каждый, кто в курсе этой сдачи металла», — писал один из пользователей.