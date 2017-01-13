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Главная Лента новостей В закрытом из-за обрушения барнаульском «Ашане» начали гнить продукты

В закрытом из-за обрушения барнаульском «Ашане» начали гнить продукты

18.01.2017 09:51

Рабочие, которые в настоящее время ведут ремонт кровли барнаульского ТРЦ «Галактика», рассказали ИА «Банкфакс», что фрукты и овощи в гипермаркете «Ашан» начали загнивать, а от рыбы и морепродуктов распространяется неприятный запах. При этом сам ритейлер пока не может дать четкого ответа, какой будет судьба магазина.

Директор по внешним коммуникациям торговой сети «Ашан» Мария Курносова пояснила ИА «Банкфакс», что пока решение не принято. «После того, как собственник получит официальное разрешение о возобновлении эксплуатации, «Ашан» осуществит контроль приемки помещения и примет решение об открытии гипермакета», - заявила спикер. Между тем строители утверждают, что ритейлер не спешит перевозить продукцию в свой второй магазин, расположенный в Барнауле на улице Власихинской. Кроме того, за ней по большому счету не осуществляется никакого контроля и наблюдения - продовольственные товары хранятся ненадлежащим образом и часть из них уже испортилась.

Добавим также, что в связи с обрушением крыши в ТРЦ «Галактика» надзорные ведомства продолжают проводить проверки и экспертизы. Более того, по словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, после ЧП власти уже отозвали разрешения на ввод в эксплуатацию нескольких строящихся объектов. Однако глава региона не стал их называть. «Речь идет об объектах с большим посещением людей. Кроме того, у нас суровый климат, в условиях которого нагрузки на здания возрастают. Имеет значение и бездумная реклама, которая навешивается на здания без расчета их выносливости. Будем наводить порядок», - подчеркнул губернатор. Как уточняет «Интерфакс», он заметил, что на ввод в эксплуатацию таких объектов нужно иметь заключения государственных, а не частных экспертиз. Александр Карлин заявил, что частные организации нередко просто создают видимость работы, а реальных расчетов не проводится: организации не имеют потенциала, лабораторной базы, специалистов и дают заключения, чтобы формализовать процесс ввода объектов.

Напомним, что 26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Добавим, что СУ СКР по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку по факту обрушения. По результатам его проведения будет принято процессуальное решение. А спустя пару дней после случившегося во время демонтажа конструкций рухнула еще одна часть крыши из-за груза, который упал со стрелы подъемного крана.

Между тем комиссия Государственной экспертизы Алтайского края успела провести проверку в ТРЦ «Галактика» и выявила нарушения, допущенные при проектировании. Теперь ответственным за первый этап строительства придется пройти дополнительные проверки. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески московского якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Любопытно, что на карте ТРЦ второй и третий этажи «галактической» постройки полностью свободны от арендаторов.

Фото: ИА «Банкфакс»


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Комментарий

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Комментариев 15
А МОЖЕТ ГНИЮТ ПРОДУКТЫ В АШАНЕ, НЕ ПРОДУКТЫ !? А !??

18.01.2017 10:15

СОВЕСТЬ УТРАЧЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ДАЁТ О СЕБЕ ЗНАТЬ??
Мистер Вульф

18.01.2017 10:33

"Кроме того, за ней по большому счету не осуществляется никакого контроля и наблюдения - продовольственные товары хранятся ненадлежащим образом и часть из них уже испортилась".

Не охраняют, значит... И вход свободный?
сикатонака

18.01.2017 10:36

они гниль не вывозят потомучто за нее платить собственника тц заставят
перефасуют и в МРе продадут дороже

18.01.2017 10:58

в салатики настрогают , рыбку жидким дымом оболъют.
компании 1-й невпервой фокусничать.
Чучмек

18.01.2017 10:58

Предполагаю, что для Ашана чем больше товара у него сгниёт, тем даже лучше. Нерадивый собственник постройки все потери обязан скомпенсировать с лихвой.
бийчанин

18.01.2017 10:58

Менеджмент компании дебилоиды, нужно было сразу суетиться и увезти продукты в другой Ашан (например г. Новосибирск)
гость

18.01.2017 11:38

Чтобы вывезти, понадобится заходить рабочим внутрь помещения. А вдруг обвалится крыша? Пусть там все пропадет, чем человеческие жертвы
Bratka

18.01.2017 11:48

гостю: Ну так пусть обывателей запускают помародёрить. Забежать, быстро нахватить и выбежать - этому мы все научены.
гость

18.01.2017 11:51

Bratke - вы готовы быть сталкером?
М. Горький

18.01.2017 12:34

Значит ожидаем в Марии-Ра продукты с душком...
Bratka

18.01.2017 14:02

Если разрешат грабить без последствий - то да!
МЯУ БРАТКА!! Подстрекательством как всегда ?

18.01.2017 15:15

занимаешься.
гость

18.01.2017 18:47

Bratka писал(а):
Если разрешат

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Тогда сталкер не понадобится. Именно для того и нужен, чтобы проводить без разрешения.
Как там у Тарковского изображено?
Bratka

18.01.2017 22:48

гостю - мне нельзя без разрешения, я судимый.
ночной сторож

19.01.2017 01:32

Как уточняет «Интерфакс», он заметил, что на ввод в эксплуатацию таких объектов нужно иметь заключения государственных, а не частных экспертиз. Александр Карлин заявил, что частные организации нередко просто создают видимость работы, а реальных расчетов не проводится: организации не имеют потенциала, лабораторной базы, специалистов и дают заключения, чтобы формализовать процесс ввода объектов.

Не в компетенции Карлина А.Б. дезавуировать законодательство (Градостроительный кодекс). Что касается не проведения реальных расчетов, то это бредовое заявление. Проектировщики всегда представляют на экспертизу, когда это необходимо, документацию, выполненную в расчетных программах. Настоящие программы общие для всех проектировщиков, а эксперты-расчетчики одинаково профессиональны.