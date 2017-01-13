В закрытом из-за обрушения барнаульском «Ашане» начали гнить продукты

Рабочие, которые в настоящее время ведут ремонт кровли барнаульского ТРЦ «Галактика», рассказали ИА «Банкфакс», что фрукты и овощи в гипермаркете «Ашан» начали загнивать, а от рыбы и морепродуктов распространяется неприятный запах. При этом сам ритейлер пока не может дать четкого ответа, какой будет судьба магазина.

Директор по внешним коммуникациям торговой сети «Ашан» Мария Курносова пояснила ИА «Банкфакс», что пока решение не принято. «После того, как собственник получит официальное разрешение о возобновлении эксплуатации, «Ашан» осуществит контроль приемки помещения и примет решение об открытии гипермакета», - заявила спикер. Между тем строители утверждают, что ритейлер не спешит перевозить продукцию в свой второй магазин, расположенный в Барнауле на улице Власихинской. Кроме того, за ней по большому счету не осуществляется никакого контроля и наблюдения - продовольственные товары хранятся ненадлежащим образом и часть из них уже испортилась.

Добавим также, что в связи с обрушением крыши в ТРЦ «Галактика» надзорные ведомства продолжают проводить проверки и экспертизы. Более того, по словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, после ЧП власти уже отозвали разрешения на ввод в эксплуатацию нескольких строящихся объектов. Однако глава региона не стал их называть. «Речь идет об объектах с большим посещением людей. Кроме того, у нас суровый климат, в условиях которого нагрузки на здания возрастают. Имеет значение и бездумная реклама, которая навешивается на здания без расчета их выносливости. Будем наводить порядок», - подчеркнул губернатор. Как уточняет «Интерфакс», он заметил, что на ввод в эксплуатацию таких объектов нужно иметь заключения государственных, а не частных экспертиз. Александр Карлин заявил, что частные организации нередко просто создают видимость работы, а реальных расчетов не проводится: организации не имеют потенциала, лабораторной базы, специалистов и дают заключения, чтобы формализовать процесс ввода объектов.

Напомним, что 26 декабря вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Добавим, что СУ СКР по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку по факту обрушения. По результатам его проведения будет принято процессуальное решение. А спустя пару дней после случившегося во время демонтажа конструкций рухнула еще одна часть крыши из-за груза, который упал со стрелы подъемного крана.

Между тем комиссия Государственной экспертизы Алтайского края успела провести проверку в ТРЦ «Галактика» и выявила нарушения, допущенные при проектировании. Теперь ответственным за первый этап строительства придется пройти дополнительные проверки. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески московского якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Любопытно, что на карте ТРЦ второй и третий этажи «галактической» постройки полностью свободны от арендаторов.