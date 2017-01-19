Чувство собственничества заставило барнаульцев засыпать снегом «свою» улицу

Жители поселка Солнечная поляна в Барнауле перегородили глыбами снега подъезд к улице Геодезической, которая в последнее время стала очень популярна среди автомобилистов. Местные не хотят, чтобы полотно разбивали чужие машины, ведь ремонтировали они его за свой счет, без участия бюджета. Об этом говорится в сюжете «Наших новостей».

Глыбы находятся на месте выезда на Геодезическую через улицу Жасминная. После того как конфликтный отрезок осенью стал соединяться с построенной с нуля магистралью «Солнечная Поляна», здесь резко вырос трафик. Опрошенные журналистами хозяева коттеджей не сознаются, кто воздвиг баррикаду, но в большинстве своем одобряют инициативу. «Автомобилисты будут говорить, что им неудобно. Но пусть каждый представит, что у них во дворе пустят магистраль вроде улицы Попова и станет некуда выйти поиграть ребенку, покататься на велосипеде. Уже были случаи, когда идет пешеход, а машина его сзади чуть ли не бампером подпирает. Были даже конфликты с драками», — рассказал телеканалу местный житель Константин.

Пожелавший остаться неизвестным водитель внедорожника сообщил, что только за один час лично насчитал свыше 200 проехавших по улице автомобилей. Да к тому же транзитный транспорт разбивает дорогу. А строили ее, ремонтируют и обслуживают жители за свой счет, без участия города. Тем не менее в администрации Барнаула называют действия незаконными. «Дороги общего пользования доступны для всех и их нельзя перекрывать. Если поступают сообщения о куче снега, мы выезжаем и демонтируем заграждение. Но через какое-то время оно появляется снова», — рассказал телеканалу специалист комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Иван Гармат.

Интересно, что и местные жители замечают неудобства, связанные с таким радикальным решением ситуации. Так, один из них рассказал, что с работы ему удобнее было бы возвращаться как раз через перегороженный участок.

Как отмечается в сюжете, знак «Проезд транзитного транспорта запрещен» как выход из ситуации даже теоретически на улице Геодезической поставить нельзя. Но, возможно, конфликт сам исчерпает себя, когда улицу Солнечная поляна со стороны Павловского тракта продлят до улицы Энтузиастов.