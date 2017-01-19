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Главная Лента новостей Чувство собственничества заставило барнаульцев засыпать снегом «свою» улицу

Чувство собственничества заставило барнаульцев засыпать снегом «свою» улицу

20.01.2017 11:34

Жители поселка Солнечная поляна в Барнауле перегородили глыбами снега подъезд к улице Геодезической, которая в последнее время стала очень популярна среди автомобилистов. Местные не хотят, чтобы полотно разбивали чужие машины, ведь ремонтировали они его за свой счет, без участия бюджета. Об этом говорится в сюжете «Наших новостей».

Глыбы находятся на месте выезда на Геодезическую через улицу Жасминная. После того как конфликтный отрезок осенью стал соединяться с построенной с нуля магистралью «Солнечная Поляна», здесь резко вырос трафик. Опрошенные журналистами хозяева коттеджей не сознаются, кто воздвиг баррикаду, но в большинстве своем одобряют инициативу. «Автомобилисты будут говорить, что им неудобно. Но пусть каждый представит, что у них во дворе пустят магистраль вроде улицы Попова и станет некуда выйти поиграть ребенку, покататься на велосипеде. Уже были случаи, когда идет пешеход, а машина его сзади чуть ли не бампером подпирает. Были даже конфликты с драками», — рассказал телеканалу местный житель Константин.

Пожелавший остаться неизвестным водитель внедорожника сообщил, что только за один час лично насчитал свыше 200 проехавших по улице автомобилей. Да к тому же транзитный транспорт разбивает дорогу. А строили ее, ремонтируют и обслуживают жители за свой счет, без участия города. Тем не менее в администрации Барнаула называют действия незаконными. «Дороги общего пользования доступны для всех и их нельзя перекрывать. Если поступают сообщения о куче снега, мы выезжаем и демонтируем заграждение. Но через какое-то время оно появляется снова», — рассказал телеканалу специалист комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Иван Гармат.

Интересно, что и местные жители замечают неудобства, связанные с таким радикальным решением ситуации. Так, один из них рассказал, что с работы ему удобнее было бы возвращаться как раз через перегороженный участок.

Как отмечается в сюжете, знак «Проезд транзитного транспорта запрещен» как выход из ситуации даже теоретически на улице Геодезической поставить нельзя. Но, возможно, конфликт сам исчерпает себя, когда улицу Солнечная поляна со стороны Павловского тракта продлят до улицы Энтузиастов.

Фото: 2ГИС

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Комментарий

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Комментариев 28
Рома

20.01.2017 12:07

Вообще то этот "солнечный" всегда конфликтный был, то газ делили,то соседи друг-друга жалобами душили, и председатель весьма странный типус. Наверно из-за земли - неправедно им отведенной, пренадлежащей вроде васхнилам (науч.город), как под СНТ?
Вася Васин

20.01.2017 12:16

Ну охренеть теперь! А мы двор за собственный счет ремонтируем и чистим, площадку детскую установили и т.п. Может быть ограничить въезд и запретить чужим детям на наших качелях качаться?
Житель Геодезической

20.01.2017 12:28

Администрации города и ОГИБДД нужно больше внимания уделить участку Геодезической от Энтузиастов до Жасминной. Там слишком много самоуправства - напротив каждого второго дома несанкционированные "лежацие полицейские". Это административно наказуемое деяние. Похоже, что на этом участке проживает очень много чинов, коли им закон не писан. Что касается потока машин, то "помониторьте" участок Геодезической от Петрова до Юрина (особенно до Исакова), какие там 200, счет пойдет на тысячи. Иной раз чтобы с боковых улиц на Геодезическую выехать несколько минут ждать приходится. Да и грузовым (фурам) закон не писан. Что касается ГИБДД, то и не вспомнить, когда был выездной контроль.
Гостья

20.01.2017 12:52

Смотри-ка, Рублевка а-ля Барнаул! Давно поря порядок навести возле таких вот коттеджей!Дай вам Бог не знать приезда скорой и пожарной!
Рома

20.01.2017 13:01

Кто засыпает знает житель Геодезической. СЛАБО назвать фамилию ШУТ ты гороховый только пузыри пускать умеешь.
Рома

20.01.2017 13:47

Рома писал(а):
Кто


Рома2 , вы про что и с кем?
Бывалый

20.01.2017 13:56

Надо в каждом дворе поставить шлагбаум, сделать контрольно-следовую полосу и пограничников на вышке, чтобы не нарушали границу. Хороший аргумент - за свои деньги делали ))))))))))))))))))
Ваши права заканчиваются, когда их реализация нарушает чужие права. Вас кто-то просил асфальт за свои деньги делать????????))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Вот теперь получите и распишитесь!
гость

20.01.2017 14:09

сами хотели отдельный дом , но в черте города, распишитесь.
правда

20.01.2017 14:47

Да зависть Вас гложет господа комментаторы! Частный дом сами строили и дороги асфальтировали за свой счёт и от снега сами убираем и хотим тишины и покоя,а не проходной двор.Жить в частном доме и бояться детей выпустить на улицу-это абсурд! Вы все прекрасно понимаете какие неудобства создаёте (водители) и злорадствуете проезжая по Геодезической.Засыпал и правильно сделал ,город всё равно не поможет,защищайте свою частную собственность всеми правдами и неправдами.А злопыхатели они были и будут типа Бывалого (он же соц язва) птицу видно по полёту , а некоторых по письму!
Переживающий

20.01.2017 15:27

Все, что касается автомобильных дорог, закреплено в федеральном законе № 257.

К собственности физических и юридических лиц относятся автомобильные дороги, построенные физическими и юридическими лицами за счет собственных средств. (статья 6).
К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических и юридических лиц не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам необщего пользования.
(статья 12).
Осуществление дорожной деятельности в отношении частных автомобильных дорог обеспечивается физическими и юридическими лицами, являющимися собственниками таких автомобильных дорог (статья 15).
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание частных автомобильных дорог осуществляются за счет средств их владельцев (статья 35).

Вопрос состоит в том, какой вид разрешенного использования данной дороги по улице Геодезической – общего или необщего использования.
Старый

20.01.2017 15:27

Ну охренеть теперь! А мы двор за собственный счет ремонтируем и чистим, площадку детскую установили и т.п. Может быть ограничить въезд и запретить чужим детям на наших качелях качаться?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вася, ограничить въезд во двор авто вашего дома, мусоровозам, скорой помощи , пожарным вы не можете, а вот транзитный проезд транспорта чужого запрещен по правилам дорожного движения.
Вася, а качели тут при чем?

Вася Васин

20.01.2017 15:40

Старый писал(а):
а вот транзитный проезд транспорта чужого запрещен по правилам дорожного движения.
Вася, а качели тут при чем?


А причем тут транзитный? Приезжают в наш двор, понимаешь ли, парковки занимают, которые мы за свой счет асфальтируем. гудят под нашими окнами и всякое такое.

А качели мы тоже за свой счет устанавливали. И не фиг детям из других дворов на них качаться, а то они изнашиваются.
Не житель улицы Геодезической

20.01.2017 15:43

Автолюбителям гнев свой праведный надо обратить к городскому голове, чтобы он в кратчайшие сроки достроил дорогу от Павловского тракта до улицы Солнечная поляна, а не докапываться до жителей Геодезической улицы, построивших за свой счет дорогу по своей улице и хотят иметь спокойную жизнь и не нюхать выхлопные газы сотен машин.
Вася Васин

20.01.2017 15:50

Не житель улицы Геодезической писал(а):
Автолюбителям гнев свой праведный надо обратить к городскому голове, чтобы он в кратчайшие сроки достроил дорогу от Павловского тракта до улицы Солнечная поляна, а не докапываться до жителей Геодезической улицы, построивших за свой счет дорогу по своей улице и хотят иметь спокойную жизнь и не нюхать выхлопные газы сотен машин.


А может быть жителям Геодезической следует обратить гнев свой праведный к городскому голове, а не к обычным автомобилистам? Слабо вывалить машину снега перед городской администрацией?
Старый

20.01.2017 15:54

А причем тут транзитный? Приезжают в наш двор, понимаешь ли, парковки занимают, которые мы за свой счет асфальтируем. гудят под нашими окнами и всякое такое.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ели вы построили за свой счет парковки по проекту согласно установленным правилам на территории вашего двора( при согласии 66% собственников) , которая является общей долевой собственностью вашего дома, тогда вы с полным основанием можете навешать звездюлей чужакам,посягнувшим на вашу парковку.
Старый

20.01.2017 16:00

А может быть жителям Геодезической следует обратить гнев свой праведный к городскому голове, а не к обычным автомобилистам? Слабо вывалить машину снега перед городской администрацией?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кому не нравится, тот пускай и вываливает снег у порога городской администрации. В Бийске уже был такой прецендент со снегом, который только закончился крупным штрафом водителю самосвала.
Денис

20.01.2017 16:07

Да где они сами дорогу делали. Они сами только лежачих понаделали. А детям нечего играть на проезжей части. Живу на Просторной такая же дорога также дети её переходят и ничего. Не надо себя возвышать над другими. Им надо въезд с другой стороны засыпать и пускай по своей улице от кучи до кучи ездят. А эта улица в любом случае будет транзитной.
Старый

20.01.2017 16:09

Переживающий писал(а):
Все, что касается автомобильных дорог, закреплено в федеральном законе № 257.
______________________________________________________________________________________________________________________
Как в Одессе говорят, автомобильная дорога и проезд на сельской улице, часто бывающих тупиковыми,
это две большие разницы. В законе №257 про проезды по сельским улицам нет упоминания.
седой

20.01.2017 16:20

И тех и других понять можно. Явно были пробелы при проектировании, строительстве и обустройстве территорий. Мало того, что улицы узкие, многие считают что можно прихватить участок земли за "красной линией", скидать снег на проезжую часть как у ул. Ачинской 24 гора высотой порядка трех метров на перекрестке.. Кто должен контролировать за этим ? А если частный сектор, то чистка улиц только за счет владельцев?
Старый

20.01.2017 16:23

Цитировать
20.01.2017 16:07
Да где они сами дорогу делали. Они сами только лежачих понаделали. А детям нечего играть на проезжей части. Живу на Просторной такая же дорога также дети её переходят и ничего. Не надо себя возвышать над другими. Им надо въезд с другой стороны засыпать и пускай по своей улице от кучи до кучи ездят. А эта улица в любом случае будет транзитной.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вы поставьте себя на место большинства жителей (не только богачей), которые хотели построить дом за городом. Они хотели тишины, отсутствия смрада, безопасности своих детей, жить на земле, а не в городском курятнике с воем перфораторов и воем сигнализации авто прямо у подъездов. Видимо, Вы к таковым не относитесь, и у Вас были другие мотивы к строительству загородного дома.
Вася Васин

20.01.2017 16:28

Старый писал(а):
Ели вы построили за свой счет парковки по проекту согласно установленным правилам на территории вашего двора( при согласии 66% собственников) , которая является общей долевой собственностью вашего дома, тогда вы с полным основанием можете навешать звездюлей чужакам,посягнувшим на вашу парковку.


Я так понимаю, жители Геодезической имеют дорогу в собственности?
Старый

20.01.2017 16:55

Старый писал(а):
Ели вы построили за свой счет парковки по проекту согласно установленным правилам на территории вашего двора( при согласии 66% собственников) , которая является общей долевой собственностью вашего дома, тогда вы с полным основанием можете навешать звездюлей чужакам,посягнувшим на вашу парковку.


Я так понимаю, жители Геодезической имеют дорогу в собственности?
____________________________________________________________________________________________________
Тупой ты , Вася. Жители частного поселка имеют только уличный проезд, дороги у них нет.
Старому и не очень

20.01.2017 17:51

Да, очень многие жители многоквартирных "курятников" хотели бы "построить дом за городом... тишины, отсутствия смрада, безопасности своих детей, жить на земле, а не в городском курятнике с воем перфораторов и сигнализации авто прямо у подъездов".
Но не все могут себе это позволить, как это удалось жителям поселка Солнечная поляна. Дождутся ли эти страдальцы, измученные воем перфораторов, ВНИМАНИЯ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ? Проведёт ли нынешняя власть объективный анализ в сфере ЖКХ? Поинтересуется ли судебными решениями и результатами прокурорских проверок? Назовет вслух фамилии тех, кто сфальсифицировал протоколы общих собраний многоквартирных домов? Говорят, что некоторые из авторов этих фальсификаций живут именно в поселке Солнечная Поляна. Занятно, да?
Водителям

20.01.2017 18:38

ПДД п.17.2.
В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.
Жилая зона

20.01.2017 18:56

Как дорога общего пользования может превратиться в "жилую зону"?
Обычная дорога. Такая же, как, например, Ленинский, где поток машин и вонь. Поселился там, живи. Не нравится - меняй жильё на другой район. Остальное от лукавого и должно быть наказано административно.
Мистер Вульф

20.01.2017 21:25

правда писал(а):
Да зависть Вас гложет господа комментаторы!


Ага, гложет, аж не могу! Каждый день в пробке утром и вечером по часу стоять, иззавидовались все. Нормальный вариант - это хорошая квартира в центре и дом в лесу на берегу реки, где никто не ездит и никакие дороги перекрывать не надо. А вы держитесь там давайте)))
ССГ

20.01.2017 21:31

Кто хотел тишины и свежего воздуха, тот построил себе дом за городом, а не в его черте. А те, кто захотел жить в городе, должен бы задуматься о всех неудобствах с этим связанных. Они захотели и рыбку съесть, и на ….. сесть. Все эти умники (перекрывальщики проездов шлагбаумами, блоками, а теперь еще и сугробами) создают только неудобства окружающим, хотя сами же, передвигаясь по городу на личном авто, точно так же ездят по улицам мимо домов других граждан, так же паркуются в чьих то дворах. Чем они лучше других, требуя для себя привилегированного положения?
Житель посёлка

20.01.2017 22:20

Посёлок рабочий.Земли давали заводчанам,учителям и врачам ,которые как раз и не могли позволить себе такой роскоши,квартиру в центре или дом за городом у реки. Строили из чего придётся, что завод даст-это потом старьё закрыли сайдингом и вроде ничего получилось,конечно многие продали и земли и дома, олигархи уже постарались и посёлок пере образился,а город ничем не помогает ,наоборот со всех сторон окружил гигантскими постройками Леруа-Мерлен,Арена,Ледовый дворец и стройкам нет конца до ул Попова.Со всех сторон дороги, Просторная это уже как Ленинский-,Солнечную протянут до Павловского -это такой поток хлынет, не позавидуешь,жители оказались заложниками этой перестройки У которой нет конца.