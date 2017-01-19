Чувство собственничества заставило барнаульцев засыпать снегом «свою» улицу

20.01.2017 11:34
Жители поселка Солнечная поляна в Барнауле перегородили глыбами снега подъезд к улице Геодезической, которая в последнее время стала очень популярна среди автомобилистов. Местные не хотят, чтобы полотно разбивали чужие машины, ведь ремонтировали они его за свой счет, без участия бюджета. Об этом говорится в сюжете «Наших новостей».
Глыбы находятся на месте выезда на Геодезическую через улицу Жасминная. После того как конфликтный отрезок осенью стал соединяться с построенной с нуля магистралью «Солнечная Поляна», здесь резко вырос трафик. Опрошенные журналистами хозяева коттеджей не сознаются, кто воздвиг баррикаду, но в большинстве своем одобряют инициативу. «Автомобилисты будут говорить, что им неудобно. Но пусть каждый представит, что у них во дворе пустят магистраль вроде улицы Попова и станет некуда выйти поиграть ребенку, покататься на велосипеде. Уже были случаи, когда идет пешеход, а машина его сзади чуть ли не бампером подпирает. Были даже конфликты с драками», — рассказал телеканалу местный житель Константин.
Пожелавший остаться неизвестным водитель внедорожника сообщил, что только за один час лично насчитал свыше 200 проехавших по улице автомобилей. Да к тому же транзитный транспорт разбивает дорогу. А строили ее, ремонтируют и обслуживают жители за свой счет, без участия города. Тем не менее в администрации Барнаула называют действия незаконными. «Дороги общего пользования доступны для всех и их нельзя перекрывать. Если поступают сообщения о куче снега, мы выезжаем и демонтируем заграждение. Но через какое-то время оно появляется снова», — рассказал телеканалу специалист комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Иван Гармат.
Интересно, что и местные жители замечают неудобства, связанные с таким радикальным решением ситуации. Так, один из них рассказал, что с работы ему удобнее было бы возвращаться как раз через перегороженный участок.
Как отмечается в сюжете, знак «Проезд транзитного транспорта запрещен» как выход из ситуации даже теоретически на улице Геодезической поставить нельзя. Но, возможно, конфликт сам исчерпает себя, когда улицу Солнечная поляна со стороны Павловского тракта продлят до улицы Энтузиастов.
Фото: 2ГИС
20.01.2017 12:07
20.01.2017 12:16
20.01.2017 12:28
20.01.2017 12:52
20.01.2017 13:01
20.01.2017 13:47
Рома2 , вы про что и с кем?
20.01.2017 13:56
Ваши права заканчиваются, когда их реализация нарушает чужие права. Вас кто-то просил асфальт за свои деньги делать????????))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Вот теперь получите и распишитесь!
20.01.2017 14:09
20.01.2017 14:47
20.01.2017 15:27
К собственности физических и юридических лиц относятся автомобильные дороги, построенные физическими и юридическими лицами за счет собственных средств. (статья 6).
К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических и юридических лиц не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам необщего пользования.
(статья 12).
Осуществление дорожной деятельности в отношении частных автомобильных дорог обеспечивается физическими и юридическими лицами, являющимися собственниками таких автомобильных дорог (статья 15).
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание частных автомобильных дорог осуществляются за счет средств их владельцев (статья 35).
Вопрос состоит в том, какой вид разрешенного использования данной дороги по улице Геодезической – общего или необщего использования.
20.01.2017 15:27
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вася, ограничить въезд во двор авто вашего дома, мусоровозам, скорой помощи , пожарным вы не можете, а вот транзитный проезд транспорта чужого запрещен по правилам дорожного движения.
Вася, а качели тут при чем?
20.01.2017 15:40
А причем тут транзитный? Приезжают в наш двор, понимаешь ли, парковки занимают, которые мы за свой счет асфальтируем. гудят под нашими окнами и всякое такое.
А качели мы тоже за свой счет устанавливали. И не фиг детям из других дворов на них качаться, а то они изнашиваются.
20.01.2017 15:43
20.01.2017 15:50
А может быть жителям Геодезической следует обратить гнев свой праведный к городскому голове, а не к обычным автомобилистам? Слабо вывалить машину снега перед городской администрацией?
20.01.2017 15:54
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ели вы построили за свой счет парковки по проекту согласно установленным правилам на территории вашего двора( при согласии 66% собственников) , которая является общей долевой собственностью вашего дома, тогда вы с полным основанием можете навешать звездюлей чужакам,посягнувшим на вашу парковку.
20.01.2017 16:00
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кому не нравится, тот пускай и вываливает снег у порога городской администрации. В Бийске уже был такой прецендент со снегом, который только закончился крупным штрафом водителю самосвала.
20.01.2017 16:07
20.01.2017 16:09
Все, что касается автомобильных дорог, закреплено в федеральном законе № 257.
______________________________________________________________________________________________________________________
Как в Одессе говорят, автомобильная дорога и проезд на сельской улице, часто бывающих тупиковыми,
это две большие разницы. В законе №257 про проезды по сельским улицам нет упоминания.
20.01.2017 16:20
20.01.2017 16:23
20.01.2017 16:07
Да где они сами дорогу делали. Они сами только лежачих понаделали. А детям нечего играть на проезжей части. Живу на Просторной такая же дорога также дети её переходят и ничего. Не надо себя возвышать над другими. Им надо въезд с другой стороны засыпать и пускай по своей улице от кучи до кучи ездят. А эта улица в любом случае будет транзитной.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вы поставьте себя на место большинства жителей (не только богачей), которые хотели построить дом за городом. Они хотели тишины, отсутствия смрада, безопасности своих детей, жить на земле, а не в городском курятнике с воем перфораторов и воем сигнализации авто прямо у подъездов. Видимо, Вы к таковым не относитесь, и у Вас были другие мотивы к строительству загородного дома.
20.01.2017 16:28
Я так понимаю, жители Геодезической имеют дорогу в собственности?
20.01.2017 16:55
Ели вы построили за свой счет парковки по проекту согласно установленным правилам на территории вашего двора( при согласии 66% собственников) , которая является общей долевой собственностью вашего дома, тогда вы с полным основанием можете навешать звездюлей чужакам,посягнувшим на вашу парковку.
Я так понимаю, жители Геодезической имеют дорогу в собственности?
____________________________________________________________________________________________________
Тупой ты , Вася. Жители частного поселка имеют только уличный проезд, дороги у них нет.
20.01.2017 17:51
Но не все могут себе это позволить, как это удалось жителям поселка Солнечная поляна. Дождутся ли эти страдальцы, измученные воем перфораторов, ВНИМАНИЯ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ? Проведёт ли нынешняя власть объективный анализ в сфере ЖКХ? Поинтересуется ли судебными решениями и результатами прокурорских проверок? Назовет вслух фамилии тех, кто сфальсифицировал протоколы общих собраний многоквартирных домов? Говорят, что некоторые из авторов этих фальсификаций живут именно в поселке Солнечная Поляна. Занятно, да?
20.01.2017 18:38
В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.
20.01.2017 18:56
Обычная дорога. Такая же, как, например, Ленинский, где поток машин и вонь. Поселился там, живи. Не нравится - меняй жильё на другой район. Остальное от лукавого и должно быть наказано административно.
20.01.2017 21:25
Ага, гложет, аж не могу! Каждый день в пробке утром и вечером по часу стоять, иззавидовались все. Нормальный вариант - это хорошая квартира в центре и дом в лесу на берегу реки, где никто не ездит и никакие дороги перекрывать не надо. А вы держитесь там давайте)))
20.01.2017 21:31
20.01.2017 22:20