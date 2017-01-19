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Главная Лента новостей Горнолыжный комплекс «Манжерок» в Республике Алтай получит сервисный центр и «сверхкомфортную» гостиницу за 341 млн рублей

Горнолыжный комплекс «Манжерок» в Республике Алтай получит сервисный центр и «сверхкомфортную» гостиницу за 341 млн рублей

20.01.2017 12:32

В 2017 году «Сбербанк» планирует вложить в развитие комплекса «Манжерок» в Республике Алтай 341 млн рублей, сказано на сайте правительства региона. По словам врио гендиректора ГЛК Анатолия Майкова, на эти средства планируется построить сервисный центр и гостиницу повышенной комфортности на 24 номера со spa-салоном, также там оборудуют внутриплощадочные сети и благоустроят территорию возле данных объектов.

Источник уточнил, что по федеральной программе также запланировано финансирование оснежения трасс, на эти цели в 2017 году республика получит из федерального бюджета 102,4 млн рублей, а в 2018 году – 415,2 млн рублей. Кроме того, в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы» в 2017-2018 годах проведут экологическую реабилитацию Манжерокского озера. На данные меры направят 74,18 млн рублей.

Первый вице-премьер РА Роберт Пальталлер отчитался и за работы, проведенные на объекте в прошлом году. Он отметил, что собственник объекта - ПАО «Сбербанк» в 2016 года вложил в развитие комплекса 140 млн рублей. На эти средства построили две новые гостиницы и бугельный подъемник. Длину трассы увеличили с 800 м до 1,2 км. В настоящее время здесь уже действуют кресельный и бугельный подъемники, «беби-лифт», вся необходимая для лыжников инфраструктура, действует прокат горнолыжного инвентаря, предусмотрены экскурсионные услуги. В горнолыжном комплексе имеется несколько трасс - протяженностью 1050 и 1200 м, учебная трасса длиной 255 м, а также тюбинговая трасса. Номерной гостиничный фонд пока рассчитан на 160 мест.

Напомним, горнолыжный комплекс «Манжерок» расположен в Майминском районе Республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. «Сбербанк Капитал» в конце 2011 года приобрел 75 % ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок». Власти РА на тот момент заявляли о планах нового собственника инвестировать в развитие компании 1,43 млрд рублей.

Добавим, контрольный пакет акций ЗАО «ГЛК «Манжерок» был приобретен дочерним предприятием Сбербанка после того, как предыдущий собственник не смог осуществить выплаты по предоставленным банком кредитам. На момент смены собственника в развитие комплекса уже был вложен 1,831 млрд рублей. Многие эксперты критически отнеслись к приобретению Сбербанка и расценили это как вынужденные и неэффективные инвестиции. Ранее Сбербанк уже перечислял компании сначала 600 млн рублей в виде кредита, затем еще 1,43 млрд рублей. Кроме этого, летом 2011 года суд обязал нового собственника выплатить более 86,6 млн рублей в пользу сербского АО «Энергопроект-Високоградня», с августа 2008 года являвшегося генподрядчиком строительства горнолыжного комплекса.

Фото: офсайт правительства РА

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Комментарий

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Комментариев 3
Наталья

20.01.2017 15:53

Желательно, чтобы в дальнейшем было достаточно инвентаря и компьютеры не выходили из строя. В каникулы была искусственно созданная сотрудниками очередь и инвентарь отсутствовал. Трассы соприкасаются: сноубордисты и лыжники на финише съезжались с детьми, катающимися на сноутюбах. Настроение было испорчено давкой в очереди и машину поставить было негде. Думаю многие наследующий год подумают о посещении комплекса
манжерок

20.01.2017 18:29

снега нет но строим... чудная страна с чудными делами
бордер

20.01.2017 21:49

Более чмошной горнолыжки нет на сотни км вокруг. Тупой распил бабок компашкой, ничего не понимающей в этом деле. Позовите, например, Черепанова, он без денег делает чудные вещи.