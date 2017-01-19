Горнолыжный комплекс «Манжерок» в Республике Алтай получит сервисный центр и «сверхкомфортную» гостиницу за 341 млн рублей

В 2017 году «Сбербанк» планирует вложить в развитие комплекса «Манжерок» в Республике Алтай 341 млн рублей, сказано на сайте правительства региона. По словам врио гендиректора ГЛК Анатолия Майкова, на эти средства планируется построить сервисный центр и гостиницу повышенной комфортности на 24 номера со spa-салоном, также там оборудуют внутриплощадочные сети и благоустроят территорию возле данных объектов.

Источник уточнил, что по федеральной программе также запланировано финансирование оснежения трасс, на эти цели в 2017 году республика получит из федерального бюджета 102,4 млн рублей, а в 2018 году – 415,2 млн рублей. Кроме того, в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы» в 2017-2018 годах проведут экологическую реабилитацию Манжерокского озера. На данные меры направят 74,18 млн рублей.

Первый вице-премьер РА Роберт Пальталлер отчитался и за работы, проведенные на объекте в прошлом году. Он отметил, что собственник объекта - ПАО «Сбербанк» в 2016 года вложил в развитие комплекса 140 млн рублей. На эти средства построили две новые гостиницы и бугельный подъемник. Длину трассы увеличили с 800 м до 1,2 км. В настоящее время здесь уже действуют кресельный и бугельный подъемники, «беби-лифт», вся необходимая для лыжников инфраструктура, действует прокат горнолыжного инвентаря, предусмотрены экскурсионные услуги. В горнолыжном комплексе имеется несколько трасс - протяженностью 1050 и 1200 м, учебная трасса длиной 255 м, а также тюбинговая трасса. Номерной гостиничный фонд пока рассчитан на 160 мест.

Напомним, горнолыжный комплекс «Манжерок» расположен в Майминском районе Республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. «Сбербанк Капитал» в конце 2011 года приобрел 75 % ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок». Власти РА на тот момент заявляли о планах нового собственника инвестировать в развитие компании 1,43 млрд рублей.

Добавим, контрольный пакет акций ЗАО «ГЛК «Манжерок» был приобретен дочерним предприятием Сбербанка после того, как предыдущий собственник не смог осуществить выплаты по предоставленным банком кредитам. На момент смены собственника в развитие комплекса уже был вложен 1,831 млрд рублей. Многие эксперты критически отнеслись к приобретению Сбербанка и расценили это как вынужденные и неэффективные инвестиции. Ранее Сбербанк уже перечислял компании сначала 600 млн рублей в виде кредита, затем еще 1,43 млрд рублей. Кроме этого, летом 2011 года суд обязал нового собственника выплатить более 86,6 млн рублей в пользу сербского АО «Энергопроект-Високоградня», с августа 2008 года являвшегося генподрядчиком строительства горнолыжного комплекса.