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Главная Лента новостей В Барнауле полицейские «подменили» медиков в каретах «неотложки»

В Барнауле полицейские «подменили» медиков в каретах «неотложки»

20.01.2017 14:30

В Барнауле проходит рейд «Скорая помощь», в рамках которого в каретах «неотложки» передвигаютсся сотрудники городской ГИБДД. Мероприятие призвано показать водителям, что экстренным службам нужно уступать дорогу, иначе можно «заработать» штраф и подвергнуть риску жизнь людей. Информацию об акции распространил сайт ГТРК «Алтай».

Инспекторы вместе с волонтерами народной дружины за 20 января проверят, уступают ли дорогу «скорой» барнаульские водители. В пути стражи порядка ведут видеосъемку, а нарушителей штрафуют и объясняют им действующие правила. Как рассказали в ГИБДД, такие рейды дисциплинируют автомобилистов.

Рейд проводится всего через несколько недель после трагического инцидента со «скорой» на Камчатке и последовавших за ним законодательных инициатив. Как пишут федеральные СМИ, 10 января в городскую станцию «скорой помощи» Петропавловска-Камчатского поступило сообщение о том, что в одном из домов стало плохо 21-летнему парню. Медики прибыли довольно быстро, однако проезд к подъезду им перегородила иномарка. Водитель «скорой» включил сирену (мигалка уже работала) и потребовал уступить дорогу. Однако находившаяся за рулем женщина категорически отказалась уступать, а вышедший из авто пассажир в итоге начал бросаться на карету «неотложки».

Конфликт длился несколько минут. Когда агрессивный пассажир иномарки отступил, медики проехали по адресу, но, как оказалось, лишь для того, чтобы констатировать смерть молодого мужчины. Информацию об инциденте растиражировали СМИ. В итоге депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность для водителей, которые препятствуют работе «скорой» (согласно действующему административному кодексу, подобное нарушение наказывается штрафом 500 рублей или лишением прав на три месяца). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На инцидент в Петропавловске отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он «солидаризировался с теми, кто возмущен непропуском машины «скорой помощи». Схожая реакция поступила от министра здравоохранения Вероники Скворцовой. В Госдуме также возникла идея законопроекта, разрешающая автомобилям «скорой помощи» таранить мешающие автомобили.


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Комментарий

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Комментариев 5
Ира

20.01.2017 14:59

Что за странная идея - заранее раструбить о проверке в СМИ. Адекватные водители и так соблюдают правила, а придурки типа камчатской "леди" поостерегутся на время рейда, благо - предупреждены, а потом отыграются. И разъяснять им ничего не надо: ППД - отнюдь не секретный документ. А вот наказывать надо, причем жестко и показательно - страна должна знать своих "героев".
Прохожий

20.01.2017 15:52

А как насчет вип-кортежей ради которых тормозят даже неотложки?
ПАВЕЛ

20.01.2017 16:16

Выставить фото этой гадины и инет и пусть над ней глумятся....
дебилы, прости Господи...

20.01.2017 16:58

фигней занимаются.
ГИБДД пусть на проблемных перекрестках разруливает пробки, тогда все быстрее будут доезджать.
А со Скорыми все проще делать надо: ставить видеорегистраторы и по итогам дня передавать в гибдд. там видно, кто и где не утупил РЕАЛЬНОЙ скорой, а не с ряженными.
Пока они тут рейдуют, кто-то точно не дождется скорой((((
Елена

20.01.2017 21:33

Особенно в период эпидемии гриппа.