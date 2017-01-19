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Главная Лента новостей Капитал не по средствам: Центробанк отозвал лицензию у алтайского «Тальменка-Банка»

Капитал не по средствам: Центробанк отозвал лицензию у алтайского «Тальменка-Банка»

23.01.2017 10:30

Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление профильных операций у «Тальменка-Банка», главный офис которого находится в Барнауле. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

На сайте ЦБ РФ подчеркивается, что решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим законом.

Также значение нормативов достаточности капитала банка оказалось ниже 2 %, размер собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала. В итоге кредитная организация полностью утратила капитал, а руководство и собственники ООО «Тальменка-Банка» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Центробанк также назначил в кредитной организации временную администрацию. Она будет действовать до тех пор, пока в рамках процедуры банкротства не будет назначен конкурсный управляющий.

Банк является участником системы страхования вкладов. Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей (ИП) на 1 декабря 2016 года составила 1,2 млрд рублей. При отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, или при наложении моратория, выплаты Агентства по страхованию вкладов могут составить около 1 млрд рублей. Как сказано на сайте ЦБ РФ, для ИП выплаты составят 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Напомним, 19 января ЦБ РФ отключил банк от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи». Еще за два дня до этого кредитная организация прекратила обслуживание клиентов. Телефоны руководителей все эти дни не отвечали на звонки ИА «Банкфакс», а присутствовавшие на месте сотрудники заявляли, что не правомочны комментировать ситуацию. Тем не менее они указали, что руководство не уведомляло их об увольнении или расформировании отделений.

Убыток «Тальменка-Банка» за 11 месяцев 2016 года составил 39,1 млн рублей. У банка в Крыму действуют четыре кредитно-кассовых офиса: в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае, в связи с чем кредитная организация попала под санкции Украины. Также офисы банка есть в Москве, Нижнем Новгороде и Воронеже.


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Комментарий

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Комментариев 2
ПРОЩАЙ ! СИБИРЬЭЕНРГОУГЛЕСНАБ !!

23.01.2017 10:57

Навек. Тальменка шоу закончилась.
А я рад этому факту

23.01.2017 15:13

жаль только руководство и собственники и дальше будут мухлевать , так как больше ничего делать не умеют