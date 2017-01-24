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Главная Лента новостей Режим ЧС: рейсовые пассажирские автобусы пропали во время метели на алтайских трассах

Режим ЧС: рейсовые пассажирские автобусы пропали во время метели на алтайских трассах

26.01.2017 09:11

Вечером 25 января жители Алтайского края в Сети начали бить тревогу о судьбе своих родственников, которые ехали междугородними автобусными рейсами и на несколько часов пропали. Пассажиры не выходили на связь, а диспетчеры автовокзалов лишь разводили руками, поясняя, что автобусы выехали и, по всей видимости, стали заложниками метели. Особенно сложной оказалась ситуация на участке трассы Поспелиха - Курья, где пленниками снежных заносов стало большое количество транспортных средств. Спасатели были вынуждены даже ввести режим ЧС, следует из сообщения регионального управления.

Со слов жителей Алтайского края, застрявшим из-за стихии автомобилистам пришлось в течение нескольких часов жечь собственное горючее, чтобы как-то согреться. Прибывшие на место тракторы смогли продвинуть «пробку» из машин лишь на пару километров, после чего они сами не могли подняться в гору. «Муж едет с Топчихи, дорогу полностью перемело, сначала стояли и ждали технику, поехал трактор и все поехали за ним. Проехали км 2-3... Сейчас не могут даже трактора подняться в гору, не говоря уже о «КамАЗах» и грузовиках. Солярка заканчивается, за 5 минут между машинами наметает по колено, звонили в МЧС, они сказали, что техника работает, еще немного, и у них закончится солярка, они просто замерзнут. Что делать?» - волновались родственники пропавших.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировала, что из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Это якобы позволит привлечь дополнительные силы и технику для борьбы со стихией и восстановления дорожного сообщения. По оперативной информации, в Поспелихинской районе Алтайского края в снежные заносы попали до 30 автомобилей и три автобуса. Эвакуацию людей производили местные пожарно-спасательные подразделения. Людей размещали в ближайших населенных пунктах Курья (в средней школе) и Поспелиха (Дом культуры). Для обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД выставило посты, организовало дежурство оперативных групп. Однако оперативным службам также достаточно сложно передвигаться по занесенным дорогам. В настоящее время в крае задействовали 280 человек и 163 единицы техники в работах по расчистке дорог и восстановлению движения.

Спасатели также добавляют, что по информации КГКУ «Алтайавтодор», 26 января ограничили движение для всех видов транспорта на дорогах регионального значения в 25 районах Алтайского края (Рубцовский, Змеиногорский, Алейский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Ключевской, Егорьевский, Поспелихинский, Третьяковский, Родинский, Благовещенский, Усть-Калманский, Завьяловский, Топчихинский, Шелаболихинский, Тюменцевский, Каменский, Косихинский, Бийский, Зональный, Троицкий, Первомайский, Калманский, Чарышский районы) и в Барнауле. Также перекрыт «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска и федеральная дорога А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном в связи с сильной метелью, с отсутствием видимости и сильным порывистым ветром.

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Комментарий

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Комментариев 23
гость

26.01.2017 09:40

Пропали? а как же установленный ГЛОНАС? Очередная фикция?
да уж

26.01.2017 10:47

здесь все фикция полная
рожденный в СССР

26.01.2017 11:17

Одни "умники" ради PR пишут заголовки пострашнее, другие еще более "умные" идиотские комментарии. Встречный вопрос: А как же супер навороченные смартфоны с gps навигацией? Написано же русским по белому "Пассажиры не выходили на связь"!! Трудно ответить что ли? То что в стране бардак и всем нна всё и на всех фиолетово давно понятно, но до абсурда не надо доводить. Тем более в таких серьезных ситуациях. Всем удачного дня и не попадать в ситуации описанные выше!
из села

26.01.2017 11:50

Это очень страшно!!! Не можешь двигаться... топливо кончается... Правильно рекомендуют иметь полный бак и тёплые вещи с продуктами.
гость

26.01.2017 12:00

А зачем едут !!!! Всех предупреждали , экстрим поймать а потом орут спасайте . Да сидите дома и лайкайте в одноклассниках .
гостю 12.00

26.01.2017 12:11

Ситуации разные бывают... А может не знали...
Гость

26.01.2017 12:45

Да все знали и видели , русская авось проскочим ! Сейчас на все сотовые ежечасно приходят смс сиди дома .
гость

26.01.2017 12:56

Гость писал(а):
Сейчас на все сотовые ежечасно приходят смс сиди дома .


От кого, если не секрет? Не то что ежечасно - вообще ни разу подобные смс не приходили.
Calibr

26.01.2017 12:57

Да не хрен по моим дорогам ездить уродам,поддерживающим Путина!
гостю от 12.56

26.01.2017 15:14

От кого от кого от МЧС смотреть надо когда там что пищит .
гость

26.01.2017 15:47

гостю от 12.56 писал(а):
От кого от кого от МЧС смотреть надо когда там что пищит .


Не знаю, что там у Вас где пищит. Но у нас в семье на 5 номеров разных операторов ни разу в жизни от МЧС ничего не приходило.
гостю от 15.47

26.01.2017 16:05

телен и радио тогда слушай и в окно смотри когда рискнешь отважно рвануть в Сибирскую даль . При этом не забудь взять с собой теплые вещи а то отвыкли от суровых наших зим , в штиблетах и колготках отважно отправляются в путь , на еле исправном авто . А потом рев спасите , дома задницу прижмите и сидите .Спокойней всем будет .
гость

26.01.2017 16:30

гостю от 15.47 писал(а):
в окно смотри когда рискнешь отважно рвануть в Сибирскую даль .


Да это понятно - так и делаем. Только причем здесь якобы имеющая место бурная профилактическая и прогнозная деятельность МЧС? Очень напоминает старый советский анекдот о метеорологах и чукче с дровами на санках, когда умный чукча сам узнавал о предстоящих морозах, а метеорологи - только тогда, когда его с дровами в окно увидят. Как получилось, что трассы оказались не закрыты тогда, когда в нескольких километрах от города уже проехать было невозможно?
маша

26.01.2017 16:40

Вмешаюсь в спор.
Мне регулярно приходят СМС от МЧС с предупреждениями. И про метели-морозы пишут зимой, и запрещают костры жечь в лесах летом. У меня претензий нет.
А вот дороги вчера весь день были открыты. Здесь, конечно, имеется недоработка.
село

26.01.2017 16:45

Может эта услуга дополнительно оплачивается? И по этой причине телефоны не пищат)
гость

26.01.2017 16:51

маша писал(а):
Мне регулярно приходят СМС от МЧС с предупреждениями. И про метели-морозы пишут зимой, и запрещают костры жечь в лесах летом. У меня претензий нет.


А вот это, кстати, интересно - почему на какие-то телефоны приходят, а на другие - никогда? Мы лицом что ли не вышли? Как я понимаю, из бюджета МЧС выделяют нехилые деньги на смс-оповещение населения. Почему оповещают не всех? Операторы сами втихую мошенничают, не выполняя условия договора? Или они вместе с МЧС пилят деньги, рассылая вместо оплаченного миллиона смс всего тысячу?
Гость

26.01.2017 17:00

Не знаю, что там у Вас где пищит. Но у нас в семье на 5 номеров разных операторов ни разу в жизни от МЧС ничего не приходило.
На МТС постоянно приходитю.Вчера в 15.10 пришла смс.
Гостья

26.01.2017 17:05

Гость писал(а):
На МТС постоянно приходитю.


А на Билайне ничего нет.
гость

26.01.2017 17:38

Губенатор правильно сказал что надо спросить с тех кто знал об этой ситуации но выехал на трассу . А так это ещё мелочи жизни а не метели .Вот в 50 и 60 годы железку заметало и поезда не ходили особенно в сторону Бийска .А на ветке Зональное -Соколова стояли заметенные вагоны в 65 году . Неделями все были отрезаны и ничего жили . Сугробы были выше проводов . Ну и машин то не было особенно легковушек у народа , поэтому никто и не мчался навстречу пурге испытать экстрим .
гость

26.01.2017 19:27

на "Мегафон" тоже постоянно приходят sms
Это была зима 1968- 1969 года

26.01.2017 20:11

гость писал(а):
А на ветке Зональное -Соколова стояли заметенные вагоны в 65 году .


Сейчас равняются на ее капризы Уровень снежного покрова тогда был за весь период зимы был 64 см ... Сейчас это уровень за пол зимы преодолён
маша

26.01.2017 20:53

Может эта услуга дополнительно оплачивается? И по этой причине телефоны не пищат.
______________________________
Это бесплатно.
для 20 11

26.01.2017 21:25

Между Зональным и Соколово существует железная дорога???