Режим ЧС: рейсовые пассажирские автобусы пропали во время метели на алтайских трассах

Вечером 25 января жители Алтайского края в Сети начали бить тревогу о судьбе своих родственников, которые ехали междугородними автобусными рейсами и на несколько часов пропали. Пассажиры не выходили на связь, а диспетчеры автовокзалов лишь разводили руками, поясняя, что автобусы выехали и, по всей видимости, стали заложниками метели. Особенно сложной оказалась ситуация на участке трассы Поспелиха - Курья, где пленниками снежных заносов стало большое количество транспортных средств. Спасатели были вынуждены даже ввести режим ЧС, следует из сообщения регионального управления.

Со слов жителей Алтайского края, застрявшим из-за стихии автомобилистам пришлось в течение нескольких часов жечь собственное горючее, чтобы как-то согреться. Прибывшие на место тракторы смогли продвинуть «пробку» из машин лишь на пару километров, после чего они сами не могли подняться в гору. «Муж едет с Топчихи, дорогу полностью перемело, сначала стояли и ждали технику, поехал трактор и все поехали за ним. Проехали км 2-3... Сейчас не могут даже трактора подняться в гору, не говоря уже о «КамАЗах» и грузовиках. Солярка заканчивается, за 5 минут между машинами наметает по колено, звонили в МЧС, они сказали, что техника работает, еще немного, и у них закончится солярка, они просто замерзнут. Что делать?» - волновались родственники пропавших.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировала, что из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Это якобы позволит привлечь дополнительные силы и технику для борьбы со стихией и восстановления дорожного сообщения. По оперативной информации, в Поспелихинской районе Алтайского края в снежные заносы попали до 30 автомобилей и три автобуса. Эвакуацию людей производили местные пожарно-спасательные подразделения. Людей размещали в ближайших населенных пунктах Курья (в средней школе) и Поспелиха (Дом культуры). Для обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД выставило посты, организовало дежурство оперативных групп. Однако оперативным службам также достаточно сложно передвигаться по занесенным дорогам. В настоящее время в крае задействовали 280 человек и 163 единицы техники в работах по расчистке дорог и восстановлению движения.

Спасатели также добавляют, что по информации КГКУ «Алтайавтодор», 26 января ограничили движение для всех видов транспорта на дорогах регионального значения в 25 районах Алтайского края (Рубцовский, Змеиногорский, Алейский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Ключевской, Егорьевский, Поспелихинский, Третьяковский, Родинский, Благовещенский, Усть-Калманский, Завьяловский, Топчихинский, Шелаболихинский, Тюменцевский, Каменский, Косихинский, Бийский, Зональный, Троицкий, Первомайский, Калманский, Чарышский районы) и в Барнауле. Также перекрыт «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска и федеральная дорога А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном в связи с сильной метелью, с отсутствием видимости и сильным порывистым ветром.