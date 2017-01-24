Режим ЧС: рейсовые пассажирские автобусы пропали во время метели на алтайских трассах

26.01.2017 09:11
Вечером 25 января жители Алтайского края в Сети начали бить тревогу о судьбе своих родственников, которые ехали междугородними автобусными рейсами и на несколько часов пропали. Пассажиры не выходили на связь, а диспетчеры автовокзалов лишь разводили руками, поясняя, что автобусы выехали и, по всей видимости, стали заложниками метели. Особенно сложной оказалась ситуация на участке трассы Поспелиха - Курья, где пленниками снежных заносов стало большое количество транспортных средств. Спасатели были вынуждены даже ввести режим ЧС, следует из сообщения регионального управления.
Со слов жителей Алтайского края, застрявшим из-за стихии автомобилистам пришлось в течение нескольких часов жечь собственное горючее, чтобы как-то согреться. Прибывшие на место тракторы смогли продвинуть «пробку» из машин лишь на пару километров, после чего они сами не могли подняться в гору. «Муж едет с Топчихи, дорогу полностью перемело, сначала стояли и ждали технику, поехал трактор и все поехали за ним. Проехали км 2-3... Сейчас не могут даже трактора подняться в гору, не говоря уже о «КамАЗах» и грузовиках. Солярка заканчивается, за 5 минут между машинами наметает по колено, звонили в МЧС, они сказали, что техника работает, еще немного, и у них закончится солярка, они просто замерзнут. Что делать?» - волновались родственники пропавших.
Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировала, что из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Это якобы позволит привлечь дополнительные силы и технику для борьбы со стихией и восстановления дорожного сообщения. По оперативной информации, в Поспелихинской районе Алтайского края в снежные заносы попали до 30 автомобилей и три автобуса. Эвакуацию людей производили местные пожарно-спасательные подразделения. Людей размещали в ближайших населенных пунктах Курья (в средней школе) и Поспелиха (Дом культуры). Для обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД выставило посты, организовало дежурство оперативных групп. Однако оперативным службам также достаточно сложно передвигаться по занесенным дорогам. В настоящее время в крае задействовали 280 человек и 163 единицы техники в работах по расчистке дорог и восстановлению движения.
Спасатели также добавляют, что по информации КГКУ «Алтайавтодор», 26 января ограничили движение для всех видов транспорта на дорогах регионального значения в 25 районах Алтайского края (Рубцовский, Змеиногорский, Алейский, Усть-Пристанский, Шипуновский, Ключевской, Егорьевский, Поспелихинский, Третьяковский, Родинский, Благовещенский, Усть-Калманский, Завьяловский, Топчихинский, Шелаболихинский, Тюменцевский, Каменский, Косихинский, Бийский, Зональный, Троицкий, Первомайский, Калманский, Чарышский районы) и в Барнауле. Также перекрыт «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска и федеральная дорога А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном в связи с сильной метелью, с отсутствием видимости и сильным порывистым ветром.
26.01.2017 09:40
26.01.2017 10:47
26.01.2017 11:17
26.01.2017 11:50
26.01.2017 12:00
26.01.2017 12:11
26.01.2017 12:45
26.01.2017 12:56
От кого, если не секрет? Не то что ежечасно - вообще ни разу подобные смс не приходили.
26.01.2017 12:57
26.01.2017 15:14
26.01.2017 15:47
Не знаю, что там у Вас где пищит. Но у нас в семье на 5 номеров разных операторов ни разу в жизни от МЧС ничего не приходило.
26.01.2017 16:05
26.01.2017 16:30
Да это понятно - так и делаем. Только причем здесь якобы имеющая место бурная профилактическая и прогнозная деятельность МЧС? Очень напоминает старый советский анекдот о метеорологах и чукче с дровами на санках, когда умный чукча сам узнавал о предстоящих морозах, а метеорологи - только тогда, когда его с дровами в окно увидят. Как получилось, что трассы оказались не закрыты тогда, когда в нескольких километрах от города уже проехать было невозможно?
26.01.2017 16:40
Мне регулярно приходят СМС от МЧС с предупреждениями. И про метели-морозы пишут зимой, и запрещают костры жечь в лесах летом. У меня претензий нет.
А вот дороги вчера весь день были открыты. Здесь, конечно, имеется недоработка.
26.01.2017 16:45
26.01.2017 16:51
А вот это, кстати, интересно - почему на какие-то телефоны приходят, а на другие - никогда? Мы лицом что ли не вышли? Как я понимаю, из бюджета МЧС выделяют нехилые деньги на смс-оповещение населения. Почему оповещают не всех? Операторы сами втихую мошенничают, не выполняя условия договора? Или они вместе с МЧС пилят деньги, рассылая вместо оплаченного миллиона смс всего тысячу?
26.01.2017 17:00
На МТС постоянно приходитю.Вчера в 15.10 пришла смс.
26.01.2017 17:05
А на Билайне ничего нет.
26.01.2017 17:38
26.01.2017 19:27
26.01.2017 20:11
Сейчас равняются на ее капризы Уровень снежного покрова тогда был за весь период зимы был 64 см ... Сейчас это уровень за пол зимы преодолён
26.01.2017 20:53
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26.01.2017 21:25