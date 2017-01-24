Один из выживших во взрыве на Бийском олеумном заводе вышел из комы

Трое сотрудников Бийского олеумного завода, пострадавшие при взрыве неделю назад, все еще находятся в лечебных учреждениях. Их жизням уже ничего не угрожает, однако один из мужчин только недавно вышел из комы, ему удалили глаз. Самостоятельно передвигаться способен только один выживший, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр предприятия.

Изданию уточнили состояние всех пострадавших. «В тяжелом состоянии находился наш сотрудник Евгений Оськин. В настоящее время его вывели из комы. Ему удалили пострадавший глаз, но сейчас он уже находится в общей палате медицинского учреждения. Меньше всех пострадал Владимир Белининов, ему в настоящее время восстанавливают зрение, но он самостоятельно уже выходит из палаты. Сергей Сучков получил ожоги и ранения, в настоящее время его пострадавшая нога находится на аппарате Илизарова», — сказал сотрудник пресс-центра.

На предприятии все еще продолжается добровольный сбор средств для помощи семьям пострадавших сотрудников. «Сбор средств будет продолжаться до 31 января. После этого будет создана комиссия, которая займется распределением средств в зависимости от степени полученных травм — кому-то нужно больше, кому-то меньше. Кроме того, профсоюз уже оказывает помощь пострадавшим на текущие нужды в лечебных учреждениях», — отметил представитель предприятия. Он добавил, что причина взрыва пока не установлена, проверка еще не завершена.

Напомним, взрыв на БОЗ произошел при демонтаже фундамента здания, которое ранее принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ. Оно не эксплуатировалось более 20 лет. Работы проводились рамках федеральной целевой программы «Реконструкция для создания производства октогена». Оборудование заранее было обезврежено и демонтировано. В результате погиб сотрудник предприятия Вячеслав Хамлюк. По факту взрыва создана комиссия, проводится расследование. Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Допрашиваются свидетели и ответственные сотрудники предприятия.



