×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские политики взбодрились в проруби

18 |
Есть мнение
«Наш мусор нигде не ждут»: гендиректор ОАО «Эко-Комплекс» о сложном выборе места для нового барнаульского полигона ТБО
11
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

61
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Тройные скидки для тройного удовольствия
В ЗАТО Сибирский прошла выставка «Образы поколений»

Резонанс
Темы недели
«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете
122
Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты
52 |
В блогах
Александр Карлин

24.01.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

За чистоту отношений

112
Сергей Нечаев

23.01.2017

Сергей Нечаев

активист КПРФ, блогер

Куда идешь, партийный вождь Мария?

77
Владислав Вакаев

19.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Опасный перекос

17
Loading...
Главная Лента новостей Один из выживших во взрыве на Бийском олеумном заводе вышел из комы

Один из выживших во взрыве на Бийском олеумном заводе вышел из комы

26.01.2017 10:51

Трое сотрудников Бийского олеумного завода, пострадавшие при взрыве неделю назад, все еще находятся в лечебных учреждениях. Их жизням уже ничего не угрожает, однако один из мужчин только недавно вышел из комы, ему удалили глаз. Самостоятельно передвигаться способен только один выживший, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр предприятия.

Изданию уточнили состояние всех пострадавших. «В тяжелом состоянии находился наш сотрудник Евгений Оськин. В настоящее время его вывели из комы. Ему удалили пострадавший глаз, но сейчас он уже находится в общей палате медицинского учреждения. Меньше всех пострадал Владимир Белининов, ему в настоящее время восстанавливают зрение, но он самостоятельно уже выходит из палаты. Сергей Сучков получил ожоги и ранения, в настоящее время его пострадавшая нога находится на аппарате Илизарова», — сказал сотрудник пресс-центра.

На предприятии все еще продолжается добровольный сбор средств для помощи семьям пострадавших сотрудников. «Сбор средств будет продолжаться до 31 января. После этого будет создана комиссия, которая займется распределением средств в зависимости от степени полученных травм — кому-то нужно больше, кому-то меньше. Кроме того, профсоюз уже оказывает помощь пострадавшим на текущие нужды в лечебных учреждениях», — отметил представитель предприятия. Он добавил, что причина взрыва пока не установлена, проверка еще не завершена.

Напомним, взрыв на БОЗ произошел при демонтаже фундамента здания, которое ранее принадлежало цеху по производству взрывчатых веществ. Оно не эксплуатировалось более 20 лет. Работы проводились рамках федеральной целевой программы «Реконструкция для создания производства октогена». Оборудование заранее было обезврежено и демонтировано. В результате погиб сотрудник предприятия Вячеслав Хамлюк. По факту взрыва создана комиссия, проводится расследование. Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Допрашиваются свидетели и ответственные сотрудники предприятия.


 


Другие новости по этой теме:

 Пострадавший от взрыва сотрудник Бийского олеумного завода скончался в больнице
 Бийский олеумный завод три дня будет скорбеть о погибшем при взрыве сотруднике

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
Александр

26.01.2017 11:43

Неучам с Банкфакса Аппарат Илизарова, а не Елизарова.
Охереть

26.01.2017 12:14

Работники скидываются на лечение? А где руководство завода для которых резали этот металл?
М. Горький

26.01.2017 14:04

Тех людей , которые виноваты в этой трагедии сдать на органы, а деньги отдать семьям пострадавших.
Кика

26.01.2017 22:56

А как же что рабочие ФКП не должны были в этих работах участвовать?