В Алтайском крае сотрудники Центров занятости выделили на жизнь детям-сиротам по 1000 рублей в месяц

Прокуратура Алтайского края вскрыла очередные факты дискриминации чиновниками детей-сирот. Как было установлено в ходе проверки, в Локтевском районе и Бийске детям, только выпустившимся из учебных заведений и находившимся в поиске работы, платили пособия размером почти в 22 раза меньше, чем полагается по закону. Об этом сказано на сайте ведомства.

Дети окончили учебу в образовательных учреждениях в 2016 году и сразу встали на учет по безработице в локтевском и бийском Центрах занятости по месту жительства. По закону для этой категории соискателей предусмотрены особые меры социальной поддержки. Сиротам, как впервые ищущим работу, должно было быть назначено пособие по безработице в размере уровня средней заработной платы по региону. В Алтайском крае эта сумма составляет 21 тысячу рублей.

Однако прокурорские проверки показали, что молодым людям назначили пособия в минимальном размере – 977 рублей, что почти в 22 раза ниже положенных к выплате ежемесячных сумм. Сотрудники Центров занятости почему-то учли подработку в период школьных летних каникул одного сироты и производственную практику другого в качестве официального трудоустройства.

Прокуроры Бийска и Локтевского района оспорили незаконные решения. По результатам рассмотрения исков, требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Сейчас социальные права сирот восстановлены. Им выплачены полагающиеся от государства деньги в максимальном и полном размере.

Что интересно, о привлечении принимавших решение чиновников к ответственности в сообщении ничего не говорится.