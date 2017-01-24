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Главная Лента новостей В Алтайском крае сотрудники Центров занятости выделили на жизнь детям-сиротам по 1000 рублей в месяц

В Алтайском крае сотрудники Центров занятости выделили на жизнь детям-сиротам по 1000 рублей в месяц

26.01.2017 12:56

Прокуратура Алтайского края вскрыла очередные факты дискриминации чиновниками детей-сирот. Как было установлено в ходе проверки, в Локтевском районе и Бийске детям, только выпустившимся из учебных заведений и находившимся в поиске работы, платили пособия размером почти в 22 раза меньше, чем полагается по закону. Об этом сказано на сайте ведомства.

Дети окончили учебу в образовательных учреждениях в 2016 году и сразу встали на учет по безработице в локтевском и бийском Центрах занятости по месту жительства. По закону для этой категории соискателей предусмотрены особые меры социальной поддержки. Сиротам, как впервые ищущим работу, должно было быть назначено пособие по безработице в размере уровня средней заработной платы по региону. В Алтайском крае эта сумма составляет 21 тысячу рублей.

Однако прокурорские проверки показали, что молодым людям назначили пособия в минимальном размере – 977 рублей, что почти в 22 раза ниже положенных к выплате ежемесячных сумм. Сотрудники Центров занятости почему-то учли подработку в период школьных летних каникул одного сироты и производственную практику другого в качестве официального трудоустройства.

Прокуроры Бийска и Локтевского района оспорили незаконные решения. По результатам рассмотрения исков, требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Сейчас социальные права сирот восстановлены. Им выплачены полагающиеся от государства деньги в максимальном и полном размере.

Что интересно, о привлечении принимавших решение чиновников к ответственности в сообщении ничего не говорится.

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Комментарий

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Комментариев 6
читатель

26.01.2017 13:02

при чем сдесь мкниципальные чиновники это полномочия госслужащих не путапйте и будете более компетентны.
кум

26.01.2017 13:05

Мало того, что подлецы-думаки закрыли для сирот выезд в нормальные страны, так местная госсволочь еще и оббирает с них последнее.
Сергей!!

26.01.2017 13:06

Вот же суки детей сирот обижают!!То по квартирам кинут,то пособия урежут!
Calibr

26.01.2017 13:18

Да я сам готов выделить хоть 1000000 рублей,дайте адрес!
безработный

26.01.2017 16:06

Путишиная чиновничья свора ради статистики плевать хотела на мораль и трудности детей твари чтобы ваши дети со временем 100000 раз сильней страдали а вам в аду гореть падлы.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

26.01.2017 23:47

Сейчас прочитала на Яндекс -Дзен , что пенсионер обманул пенсионный фонд получал три пенсии и за десять лет обман составил АЖ -746 тысяч! А безработная жена Шувалова -первого зама Медведева тратит на одну поездку самолётом , вывозя на выставку своих собачек за границу 40 миллионов и нормально , пенсионер осуждён. А может он сам посчитал и решил , что заслужил за 10 лет такую пенсию. Ну что же за страна такая и когда же кончится беспредел тех , кто у кормушки ?