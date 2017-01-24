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Главная Лента новостей В карман не положишь: в Рубцовске полиция объявила в розыск «вежливых» преступников

В карман не положишь: в Рубцовске полиция объявила в розыск «вежливых» преступников

27.01.2017 10:52

В Рубцовске полицейские разыскивают нарушителей закона, которых из-за специфики преступления уже успели прозвать «вежливыми». Обчищая дома, они оставляли благодарность хозяевам, сообщает ГТРК «Алтай».

На сайте телеканала рассказано об одном из совершенных преступлений. Злоумышленники проникли в дачный домик под Рубцовском и вынесли из него телевизор, музыкальный центр, обогреватель, электрический чайник, вентилятор, газовый баллон, а также бак для воды, казан и посуду. Сняли даже мотор с холодильника. Однако совершив преступление, злоумышленники оставили на стене надпись: «Спасибо».

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Преступников объявили в розыск, и после поимки скидку за «вежливость» им вряд ли сделают.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 6
Мистер Вульф

27.01.2017 12:06

Это не вежливость, а дерзость и издёвка.
Ким

27.01.2017 12:53

Сейчас все деяния против собственности граждан декриминализируются. Садят только по заказным делам. Так что не боись, гуляй рванина!!!!
Додекриминализировались

27.01.2017 14:41

Дачная тема в Рубцовске не волнует правоохранителей. Спасает природа матушка, сейчас добраться до дачи по нечищенным улицам не возможно, без специальных лыж. А на них много не вынесешь, даже с охотничьими санками. А в сезон дачники охраняют свою собственность сами. А на кого на полицая надеяться, у него и задачи охраны собственности и профилактики преступности на территориях дач не стоит. Хотя на дачах, уже не редкость, живут круглый год гастрабайтеры. А где эта саранча заводится добра ждать не приходится. Интересно когда (не дай Бог конечно) выяснится, что там замаскированная ячейка Даиш базируется. Кто-то из правооХренителей заинтересуется или до теракта не почешутся.
Гость

27.01.2017 14:52

Руководство рубцовской полиции давно "легло" под криминально-спортивных авторитетов города и обслуживает их интересы, а не интересы горожан и государства. Такого стыда даже в лихие 90е не было.
Пессемист

27.01.2017 15:54

Ну вот, никогда такого не дыло
Идя в тренде, предлагаю выставить счет за поиск имущества.
Собственник не организовал охрану !
Пессемисту

27.01.2017 16:54

А зачем тогда Государство, если на его территории разгул преступности? И заметьте кража то совершена у какого-то бизнес Буратыны, потому и ищут. А у стариков последнее сопрут, отказной состряпают, т.к. не представляет ценности такое дачное имущество. Типа с учётом износа, оценят ниже 2,5тыс. И проникновение на участок и в дачный домик никого не заинтересует. А кому это надо? Полицаям только статистика нужна, чтобы должности и звания получать. А прокурор уже скоро к десяти годам как на одном месте, зажрался-прикормился.