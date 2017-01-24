В карман не положишь: в Рубцовске полиция объявила в розыск «вежливых» преступников

В Рубцовске полицейские разыскивают нарушителей закона, которых из-за специфики преступления уже успели прозвать «вежливыми». Обчищая дома, они оставляли благодарность хозяевам, сообщает ГТРК «Алтай».

На сайте телеканала рассказано об одном из совершенных преступлений. Злоумышленники проникли в дачный домик под Рубцовском и вынесли из него телевизор, музыкальный центр, обогреватель, электрический чайник, вентилятор, газовый баллон, а также бак для воды, казан и посуду. Сняли даже мотор с холодильника. Однако совершив преступление, злоумышленники оставили на стене надпись: «Спасибо».

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Преступников объявили в розыск, и после поимки скидку за «вежливость» им вряд ли сделают.