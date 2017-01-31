Собственнику автобуса, попавшего в смертельную аварию под Бийском, грозит 10 лет колонии

Следственные органы предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю, собственнику попавшего 4 января в серьезное ДТП в Косихинском районе автобуса Higer. В результате той аварии погибли трое, еще 29 человек получили травмы. Как выяснили следователи, бизнесмен заставил водителя работать более 12 часов за смену. Информация содержится на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, осуществляя регулярные перевозки пассажиров по межрегиональному маршруту Бийск - Новосибирск, в нарушении требований трудового законодательства и правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров, грубо нарушил режим рабочего времени и времени отдыха водителя рейсового автобуса, не обеспечил направление в рейс второго водителя транспорта.

В результате этого вечером 4 января 2017 года водитель автобуса «Higer KLQ6826Q», предоставляя от имени обвиняемого услуги по перевозке пассажиров, будучи в переутомленном состоянии и работая более 12 часов за смену, на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района выехал на полосу встречного движения, где в районе 235 км допустил столкновение со следовавшими во встречном направлении автомобилем «ГАЗ-172413» и автобусом «ЛАЗ 695 Н». При ДТП погибли три человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести.

30 января следователем Следственного комитета индивидуальный предприниматель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальная санкция по статье — 10 лет лишения свободы.

По данным ИА «Банкфакс», под стражей содержится известный бийский перевозчик, директор и учредитель бийского ООО «Экспресс-Газель» Александр Фаюстов (также он зарегистрирован как ИП). Ранее г-н Фаюстов заявлял, что в случае, если обвинение будет предъявлено водителю, ему будет оказана юридическая помощь. Также, по его версии, авария могла произойти из-за плохих погодных условий — в условиях сильной метели диспетчеры якобы вовсе не должны были выпускать автобус в рейс.

Утром 31 января телефон г-на Фаюстова по понятным причинам не отвечал. Его брат Виктор Фаюстов не смог дать ИА «Банкфакс» оперативный комментарий.

Семейство Фаюстовых хорошо известно в Бийске. В том числе несколько лет назад братья пробовали себя на политическом поприще от КПРФ. Так, администрация наукограда, по данным ИА «Банкфакс», в 2011 году расторгла договор о перевозках с Виктором Фаюстовым в ответ на размещение в салонах его автобусов агитации баллотировавшегося тогда в АКЗС и Госдуму от КПРФ Андрея Нагайцева. Позже, в 2012 году, Александру Фаюстову было отказано в регистрации на выборы депутатов Бийской гордумы на основании отсутствия «третьей ксерокопии паспорта». Решением коллегии Алтайского краевого суда он был восстановлен в правах, но на выборах потерпел неудачу.

Напомним, что ранее начальник Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Перепелица рассказал, что деятельность одного из перевозчиков могут приостановить. По контексту его речи можно понять, что речь идет именно о предприятии Александра Фаюстова.