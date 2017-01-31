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Главная Лента новостей Домашний антивирус: барнаульских школьников из-за карантина перевели на обучение по Skype

Домашний антивирус: барнаульских школьников из-за карантина перевели на обучение по Skype

31.01.2017 12:33

Более 20 школ в Алтайском крае не работают из-за карантина по ОРВИ и гриппу, объявленному 26 января. При этом преподаватели напоминают школьникам и родителям, что карантин — это не каникулы. И пытаются организовать процесс обучения с помощью современных средств. Например, некоторые начали использовать Skype или платформу Moodle, специально предназначенную для обучения. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

Как говорится в сюжете канала, после введения карантина расписание, списки заданий, новые темы, домашние и контрольные работы переместились в Интернет. Детям такой подход, судя по всему, нравится, хотя они и чувствуют, что учитель менее строгим не стал. Например, четвероклассница Соня Степанова занимается через ноутбук, один на один с преподавателем. Так же учатся ее одноклассники. А сама учительница говорит, что ей контролировать каждого не трудно. «Я иногда прошу смотреть мне прямо в глаза. Доля ответственности большая, один на один с учителем приходится работать, соответственно подготовка к уроку, предмету более серьезная. Соответственно, повышается качество обучения», — считает учитель начальных классов школы № 118 Галина Васильева.

Родители тоже очень довольны. И, судя по всему, довольны и качеством такого обучения, и интересом детей. «Это очень круто, что моя дочь может посещать интернет-уроки. У нас такого не было! Во-первых, интересно, во-вторых, это более качественно. Там их в классе 30 человек, а тут спроса больше с нее», — рассказала мама Сони Степановой Елена.

В регионе сегодня закрыто больше 20 школ и 200 классов – там, где уже болеет 20 % учащихся. Для тех, кто здоров, есть разные способы дистанционного обучения. Можно по Skype, но учителя все чаще используют специализированную систему управления обучением Moodle. Это платформа, где можно и проводить лекции, и хранить их длительное время. «Здесь все материалы сохраняются, можно увидеть, что неделю назад давал учитель. То есть для того же больного ребенка, который не смог работать в этой системе, он может выйти и посмотреть и урок, и лекцию», — объяснила начальник отдела общего образования Минобразования Алтайского края Ирина Дроздова.

Тем не менее в школах надеются, что карантин скоро отменят. Однако врачи утверждают: пик заболеваемости в регионе еще не наступил. Поэтому неизвестно, как долго придется вынужденно пользоваться электронными технологиями.

Видео: ГТРК «Алтай»


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Комментарий

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Комментариев 1
гость

31.01.2017 12:47

сама учительница говорит, что ей контролировать каждого не трудно. «Я иногда прошу смотреть мне прямо в глаза. Доля ответственности большая, один на один с учителем приходится работать
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Какие-то сказки. И сколько, если не секрет, учитель тратит времени, чтобы позаниматься по скайпу с каждым сидящим на карантине школьником индивидуально? В классе 30 детей. В начальной школе 4 урока в день. Учитель должен круглые сутки в сети сидеть, чтобы каждому объяснить и каждого проконтролировать.