×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

11 |
Есть мнение
Известные барнаульцы о «сворачивании» городских гуляний: «Надо знать, за чей счет будет «банкет»
13
Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»
149
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

121
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

С 1 февраля увеличены размеры выплат, пособий и компенсаций гражданам, подвергшимся радиации
Россия вышла на первое место в мире по производству сахарной свеклы
Волонтеры «Лиза Алерт» проведут первый день открытых дверей

Резонанс
Темы недели
Отсиделся: Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву
42
«А может, Эрмитаж?»: идея открыть музей в здании барнаульской «Родины» удивила краевые власти
30
В блогах
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

47
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

10
Александр Карлин

24.01.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

За чистоту отношений

124
Loading...
Главная Лента новостей Губернатор Алтайского края решил вернуть часть отнятых у «семипалатинцев» льгот

Губернатор Алтайского края решил вернуть часть отнятых у «семипалатинцев» льгот

01.02.2017 10:30

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил рассмотреть вопрос о расширении мер соцподдержки жителей региона, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, сказано на сайте краевого правительства. С января они лишились части льгот в рамках последних «антисоциальных» законов, принятых Алтайским Заксобранием. Вступление этих норм в силу уже спровоцировало серьезнейшее социальное недовольство и создало почву для массовых протестов.

Тема обсуждалась на совещании с участием председателя АКЗС Александра Романенко и зампреда правительства региона Надежды Капуры, итоговое сообщение выдержано в нейтральном ключе. Так, на сайте не говорится о причинах, побудивших чиновников вернуться к обсуждению темы. Известно, что в Рубцовске на 11 февраля запланирован массовый митинг с требованием отмены закона.

Присутствующие на совещании подтвердили, что с января 2017 года «семипалатинцы» любых категорий помимо своих льгот имеют право только на получение ежемесячной краевой выплаты, если они являются одновременно ветеранами труда, тружениками тыла. До января 2017 года допускалась возможность предоставления «семипалатинцам» иных мер социальной поддержки: бесплатного зубопротезирования, ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ, льгот на проезд пригородном транспорте. При этом, как говорится в приведенной справке, январские изменения, ухудшившие положение части «семипалатинцев», «полностью соответствуют положениям федерального законодательства и сложившейся судебной практике».

Тем не менее губернатор дал поручение Минтрудсоцзащите Алтайского края разобраться с каждым «семипалатинцем», исходя из конкретной ситуации. По итогам совещания также решено рассмотреть вопрос о расширении мер социальной поддержки указанной категории «семипалатинцев», одновременно имеющих краевые льготные основания. Александр Романенко поручил комитетам по бюджету и налогам и по социальной политике АКЗС проработать вопрос возвращения «семипалатинцам» денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ.

Как следует из заявления г-на Романенко, «отыграть» назад предлагается в срочном порядке. «Для нас люди, подвергшиеся радиационному воздействию в результате взрывов на Семипалатинском полигоне, — особая категория. Они должны иметь государственную поддержку, и она обеспечена им федеральным законодательством. Но мы понимаем, что на территории Алтайского края эта тема актуальнее, чем где бы то ни было, потому что именно жители нашего субъекта пострадали в большей степени. И сегодня мы рассматриваем возможность сохранения такой меры поддержки как ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть вероятность, что уже на февральской сессии депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса», — приводятся на сайте слова г-на Романенко.

Как следует из формулировки, опубликованной на офсайте правительства, остальным категориям граждан, чье положение после вступления законов в силу ухудшилось, пока придется существовать в сложившихся условиях.

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Вероника Лапина, которая координирует ситуацию в Рубцовске, где живет значительная часть «семипалатинцев», рассказала ИА «Банкфакс», что анонсированные «обратные реформы» не станут поводом для отмены запланированной на 11 февраля массовой акции. «Мы подали заявку на митинг, требование которого — отмена закона в целом. Безусловно, нас не устраивает поправка только в одном его пункте. Однако тот факт, что в крае услышали сегодня требования наиболее активной группы льготников вызывает осторожный оптимизм», — заявила г-жа Лапина.

По ее мнению, краевым властям нужно учитывать, что анонсированные поправки не приведут к «умиротворению» населения. «Семипалатинцы» — это первые ласточки закона. Дальше активное негодование выразят пенсионеры, которых лишили возможности получить муниципальную грамоту, дающую право на присвоение звания ветерана труда. В нашем крае без этого звания и без льгот, которые оно предоставляет, пенсионеры не живут, а выживают», — считает Вероника Лапина. Депутат уточнила, что администрация Рубцовска должна дать ответ по поводу согласования митинга 2 февраля.

Напомним, что на сессии Рубцовского горсовета 27 января депутаты инициировали включение в повестку сессии, на которой присутствовал министр труда и социальной защиты края Михаил Дайбов, вопроса об обращении к краевым властям по поводу «антисоциальных» законов. Как сообщал портал «вРубцовске», на сессию также пришли как минимум несколько сотен возмущенных рубцовчан, которые достаточно безапелляционно выразили свою позицию. По итогам заседаний депутаты единогласно приняли обращение к краевым коллегам и губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой внести изменения в принятый закон, чтобы «несправедливость, допущенная в отношении федеральных льготников, была устранена».


Другие новости по этой теме:

 В Рубцовске анонсировали митинг против «антисоциальных» законов Алтайского ЗакСа

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 51
тупой

01.02.2017 12:13

Из "антисоциальных законов" никак не следует, что положение "семипалатинцев", которые одновременно являются ветеранами труда, тружениками тыла может с 1 января 2017 года ухудшиться. Полагаю, в данном случае налицо непрофессиональная или умышленная деятельность сотрудников Минтрудсоцзащиты АК, направленная на не законную экономию бюджетных средств и провоцирование протестов населения. А вот в результате решения Карлина вернуть ЧАСТЬ отнятых у «семипалатинцев» льгот, ситуация может усугубиться уже и законодательно. Скучать не дадут ни прокуратуре, ни судам.
гость

01.02.2017 12:16

но моему мнению депутаты и губернатор должны извиниться и уйти со своих должностей за законы направленные против простых людей
снизу

01.02.2017 12:29

Согласен с гостем.Должны уйти в отставку. Нельзя ущемлять и без того нищие население.Профсоюзы просыпайтесь! Молодцы Рубцовск!
Народная воля

01.02.2017 12:37

А где карлинские карманные лакеи - депутаты госдумы от Рубцовска Зобнев и типа "семипалатинец" Герасименко?? Где их диалог с избирателями? Боятся глаза показать??
Рубцовчане

01.02.2017 12:47

Молодец Лапина! Очередной успех работы в команде с жителями Рубцовска.
Снимаю шляпу
Старый депутат

01.02.2017 12:56

Объясните Романенке кто нить, что в таких ситуациях можно и внеочередную сессию созвать, а не доводить пенсионеров до озверения. Если старики выйдут на улицы и будут жечь свои Семипалатинские удостоверения - Карлина снимут с позором.
РУБЦОВЧАНИН

01.02.2017 12:58

Молодец Лапина, чувствуется молодые депутаты Рубцовска защищают горожан. Халев в жизни не решился бы перечить губернатору, а лизать он всегда был готов.
на 12:58

01.02.2017 13:05

У Халева округ Шудра выиграла, а Лапина слила округ Кайро и забрала мандат по списку. Так что насчет ее боевитости я бы помолчал.
эсперт

01.02.2017 13:08

Кажется Карлин готовится прославиться на федеральном уровне на ровном месте вызвав бунты пенсионеров. Немного не слышит он старших товарищей из Москвы.
НАДО БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ И СПРАВЕДЛИВЫМИ !!

01.02.2017 13:08

Не мало людей пострадало от Семипалатинских испытаний на всём пути движения вредных выбросов и в Барнауле... В своё время ЭТА ПРОГРАММА была разыграна политиканами как игра в напёрстки.. Решили лишь
остановиться на клочках местности Рубцовска, Заринска так был обеспечен ПИАР с ЗАТРАТАМИ на последствия.
Тасовали этих льготников как картёжные кидалы... Рубцовчане это хорошо знают... И если на Алтае есть партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пусть займётся справедливо с изучением истории... и наведёт справедливость..
рубцовчанин2

01.02.2017 13:16

надо КАРЛИНА СРОЧНО УВОЛИТЬ А ТО ОН ХОЧЕТ ДАЛЬШЕ БОЛОКИРОВАТЬСЯ НА КРЕСЛО ПРЕЗИДЕНТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
на 13.05

01.02.2017 13:16

Кайро набрал один из наименьших результатов по краю среди ЕР. Для 27-летней девушки без ресурсов это отличный результат. Сам был наблюдателем на одном из участков, где Лапина победила Кайро и принимал активное участие в её выборной кампании
социолог

01.02.2017 13:26

Только что сообщили, что рейтинг доверия Карлину в Рубцовске пробил очередное дно.
Ирэна!

01.02.2017 13:27

Лапину Веронику надо "судить" не за количество голосов на выборах, а по результатам её активной деятельности Молодец! Умница! Так держать! И Шудре, и Зобневу далековато будет до молодого политика! Вот для чего необходима сменяемость власти!
Ирэне

01.02.2017 13:35

Если бы Лапина забрала мандат у кемеровского ставленника Кайро, который сейчас лишил тысячи рубцовчан льгот одни нажатием кнопки - было бы лучше, а не хуже.
папуасу в рот антрекот!

01.02.2017 13:46

доколе этот летун туды-сюды будет издеваться над людями?
дам - не дам , подарю - отберу.
он вообще кто такой есть ?
КАЗНИТЬ . нельзя помиловать его
снизу

01.02.2017 13:49

А профсоюз педагогов видимо хвост поджал. Надо в таком случае их менять и начинать отстаивать права сельских педагогов и пенсионеров!!! И Справедливая Россия молчит, а ведь обещала не оставлять педагогов!!!
для снизу

01.02.2017 14:05

профсоюз педагогов еще не отправился от ареста сладкоголосого певца о морали и этики Юрочки Денисова, оказавшегося банальным взяточником
Гость

01.02.2017 14:25

Романенко заявлял, что над этим законом работали несколько лет. Вопрос: чем занимались консультанты-советники-депутаты, если не смогли просчитать общественный резонанс? Это показатель качества работы АКЗС.
Житель края.

01.02.2017 14:31

Ларчик открывается просто, поручено "отыграть" назад в срочном порядке. Также срочно, не продумано, едросы приняли антинародный закон о льготах, надеясь на долготерпение простого народа, ошибаетесь господа, терпение на исходе и надеюсь победа Рубцовчан только первая ласточка. Власть боится только массовых выступлений и только народ может прекратить беззаконие, которое творят нами же избранные законники. Так что господа депутаты, если не хотите в срочном порядке собирать сессии, отмените антинародный закон в целом. Теперь уже для вашего же блага, для блага народа вы уже постарались. Кстати, где обещанный едросовский десант с разъяснениями о справедливых льготах для сельских учителей? Или вы реагируете только на угрозу массовых выступлений?
Горожанка

01.02.2017 14:33

187 закон принят на ноябрьской сессии АКЗС, но никакой реакции от не голосовавших за него депутатов почему-то не последовало. Где были ратовавшие за население Лапина и Шудра? Ждали, когда народ шум поднимет? А ведь можно было отменить это безобразие еще до вступления в силу.
гость

01.02.2017 14:33

АКЗС имеющее большинство депутатов от Единой России никогда не думает о народе. Принимают законы ущемляющие права избирателей. Надо отвечать за свои труды.
на 14.33

01.02.2017 14:44

Вопрос нужно задавать Шудре. Она в профильном комитете. Зато в первом чтении ей однопартийцы не стали голосовать против этого закона.
Почему коммунисты сразу разобрались и поняли какой будет исход, а вот ЛДПР, у которых в комитете свой человек нет?
И ШО ТАКИЕ КОММЕНТАТОРЫ " ВЛЮБЛЁННЫЕ В КАРЛИНА " ??

01.02.2017 15:06

Может оппозиционно в состоянии представить АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ КРАЯ..?? Скорее ни...!!
Для жителя края

01.02.2017 15:16

Давайте создадим свой учительский профсоюз. Выберем тех ,кто не будет преданно смотреть власти в глаза. Работать надо на благо педагогов!!! Сегодня надо чётко сказать власти-это вам не пройдёт!!! Педагоги и пенсионеры доколе будем молчать? Ждать больше нельзя!!! Времени в обрез!!!
Гостю

01.02.2017 15:24

Вообще то ещё в самом начале декабря при принятии краевого бюджета справедливороссы официально предлагали отменить этот антисоциальный закон либо хотя бы приостановить его действие на 2017 год (http://www.altai.spravedlivo.ru/005142873.html), но их тогда никто не поддержал и вот теперь одни расхлёбывают ими же заваренную кашу, другие на ней пиарятся, а крайними как всегда остались простые граждане...
всем

01.02.2017 16:54

Складывается впечатление , что в крае нет ни одной партии ни одной общественной организации способной возглавить борьбу за отмену этого антисоциального закона. А ведь этот закон рано или поздно коснётся каждой семьи! Впереди выборы и народу снова будут вешать лапшу на уши. Уважаемые руководители партийного движения пора поднимать знамёна и в каждом райцентре провести митинги протеста этому закону!!!
Вику Лапину в персеки.

01.02.2017 17:19

Машку на помойку!)
Барнаулец Социологу

01.02.2017 17:20

Молодец! Как умно и с каким сарказмом сказано про дно рейтинга!!! В стиле Н.В. Гоголя. Вот так и надо утверждать статус России как социального государства! Открыто, громко и умно.
Подачек не надо! НЕТ - антинародному закону!

01.02.2017 17:21

Закон не продуман. Закон антинародный!
Пострадали и сельские педагоги. Получив компенсацию только за отопление, они не имеют права на льготы как ветеран труда или реабилитированный. Практически теперь они лишены звания «Ветеран труда» и статуса "реабилитированный" с 01 января 2017 года. Должна быть компенсация (ЕДВ) за отопление + льготы «Ветеран труда» или реабилитированный. Компенсация (ЕДВ) и льготы - это разные вещи. Нельзя за счет бедных улучшать положение нищих.
Где профсоюз? Спит? Организуйте сбор подписей в районах и отправьте в приемную президента. Не отсиживайтесь!!! Надо отменить антисоциальный закон!!!
Сын пострадавшей "семипалатинки"

01.02.2017 17:32

Маме 86 лет. Пришла ко мне "сама не своя", пульс 125 со словами "плохо мне" показывает платежку за ЖКУ-
отменили говорит льготу..... И я спрашиваю этих гребаных депутатов и власть имущих: Вы что добавили ей пенсию
или может Вы избавили ее от последствий этих испытаний ? Или Вы намеренно гробите уважаемых стариков ?
Вы что сумасшедшие ? Если нет, предлагаю доказать это своими действиями, только не надо слов, что Вы
ДОБИЛИСЬ отмены этого закона. Это не мы, избиратели, должны воевать со своими же избранниками за нашу
защиту. ЭТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ВЫ !!!
Знающий

01.02.2017 17:57

На сколько я знаю,ЛДПР данной проблемой начало заниматься еще с 09.01.2017 года,они первые подняли шум по этому вопросу. Они давали объявление в газету,по поводу сбора подписей. А Лапина только 27 числа заявила об этом. Не позднава то???
*****

01.02.2017 18:04

Что Лапина хочет добиться своим митингом??? По стоять по орать, и все. А какие конкретные действия она предпринела для решения проблемы?
На 17.57

01.02.2017 18:07

А с чего вы взяли что к Лапиной позже обратились?
Только с ЛДПР общаетесь потому что?
Гость

01.02.2017 18:10

Как видите, результаты её заявлений в публичном пространстве уже весьма яркие.
Дала фору всем
На 18.07

01.02.2017 18:17

Но как написано в одной из групп города:
.....Впервые проблема получила широкую огласку благодаря выступлению депутата АКЗС Вероники Лапиной в эфире краевого телеканала Катунь-24 в четверг, 26 января...... огласку данная пробема подучила раньше,а В.Лапина просто подхватила тему и начала пиариться. До этого момента пока Лапина выступала в телевизоре. ЛДПР,уже отправила письмо в ГД.
На 18.07

01.02.2017 18:19

Но как написано в одной из групп города:
...Впервые проблема получила широкую огласку благодаря выступлению депутата АКЗС Вероники Лапиной в эфире краевого телеканала Катунь-24 в четверг, 26 января...... огласку данная пробема подучила раньше,а В.Лапина просто подхватила тему и начала пиариться. До этого момента пока Лапина выступала в телевизоре. ЛДПР,уже отправила письмо в ГД.
Мария Давыдова

01.02.2017 18:36

Сегодня мы были в штабе ЛДПР и там было много народу которые подписывались под обращением. Зайдя в кабинет КПРФ было 2-3 человека. Спасибо ЛДПР что дали объявлению в газету и кинули "клич", а Лапину В.В. мы увидели только по телевтзору,которая конкретно не могла ответить на вопрос ведущего.
Лдпршикам

01.02.2017 18:43

Как вы надоели
На 18.43

01.02.2017 18:48

Чем надоели Вам ЛДПР???тем что пытаются решить проблемы в городе?а не пиариться тупо как это делаю господа коммунисты.
Защитникам лдпр

01.02.2017 18:49

А что ж ваша Шудра будучи замом в комитете, откуда и вышел этот закон молчала в ноябре и тянула до января?
СЕМИПАЛАТИНСКИЕ ЛЬГОТЫ - ЭТО ШО ПРИЗЫ ПО ЛОТОРЕЙНОМУ БИЛЕТУ, С ПРАВОМ !??

01.02.2017 18:54

ХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РУБЦОВСКА.... Для других подобное не рассматривается... На почве лотерейных билетов КРУПНО ПРОПИАРИЛИСЬ некие деятели!! А теперь!! Поматросили!! И всех БРОСИЛИ...
Пора эту ниву пахать по всей площади включая и БАРНАУЛ... НА КОНУ УГРОБЛЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ...
А ущерб надо возмещать всем пострадавшим и по полной программе...
На 18.49

01.02.2017 19:05

Читая Ваши комментарии. Приходится делать выводы,что Вы не в полной мере владеете информацией. Для справки: Шудра И.П. на сессии в ноябре месяце,сказала о том,что не нужно принимать данный закон. И что данный закон был принят большинством депутатов,а 25 депутатов проголосовали против,если Вы посмотрите то 25 депутатов,это колличество оппазиционников. ЛДПР из начально говорило о том,что это "антисоциальный закон",и он способствует социальному напояжению.
На 19.05

01.02.2017 19:25

И при этом в первом чтении прололосовала за?))
Не важно кто первый начал бить тревогу

01.02.2017 19:38

К примеру одним из первых о антисоциальности законопроекта принимаемого сразу в двух чтениях еще 21.11.16 заявил Юрий Абдуллаев Сопредседатель ОНФ и Председатель крайкома Профсоюзов образования https://rg.ru/2016/11/28/reg-sibfo/na-altae-selskim-uchiteliam-otmeniat-lgoty-na-uslugi-zhkh.html.
Но толку то, ноль. Закон был принят льготы резанули, правда после всплесков Абдуллаева, компенсацию педагогам подняли аж на целых 200 рублей в месяц, ну все.
Более того судя по инфе из регионов тенденция то федеральная http://onf.ru/2017/01/23/prohorova-reshat-finansovye-problemy-zabaykalskogo-kraya-za-schet-prostyh-grazhdan/ . Минфин РФ ставит задачу перед регионами режьте льготы или фиг вам, а не дотации и субвенции. А у нас же в крае Притупов очень грамотный финансист, долгов региона не формирует (6 место среди лучших по уровню закредитованности) , задачи Минфина РФ выполняет по первому щелчку, только вот по уровню доходов населения регион закономерно в последнее время в хвосте на 83 или 84 месте .
Сулуанов наше фсёёё

01.02.2017 19:49

Как скажет Минфин РФ так и будет. Плевал он на партии и народные фронты. Все депутаты АКЗС не зависимо от партийной принадлежности хлопали в ладошки когда перед принятием бюджета на 2017 вдруг свалились федеральные денюжки, а вот не спроста они свалились. Резанули льготы получите доп финансирование от федерации, не резанули бы как в Забайкалье, фиг бы получили. Алтайский край ведь не Чечня, а Карлин не Кадыров, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку . К сожалению принцип работает на 100 % и по сей день. Вот и на аграрный сектор получила житница 106 млн а Чечня 1,8 лярда.
...

01.02.2017 20:08

ЛДПР в очередной раз слилась в экстазе с "Единой Россией". Свежий пример отклика жириновцев на возмущение рубцовских "семипалатинцев" это подтверждает. КРАЕВОЙ депутат Шудра (ЛДПР) не придумала ничего лучшего как собирать подписи с требованием корректировки КРАЕВОГО законодательства по социальным льготам для отправки... главному "единороссу" Медведеву:) Кстати, в первом чтении в АКЗС законопроекта об изменениях порядка получения социальной поддержки депутат Шудра выступила и проголосовалп за законопроект вместе с "единороссами".
всем партиям

01.02.2017 20:24

Да хватит про себя родных.Надоели. Кто, что сказал и когда разве это главное? Подумайте о народе!!! Решайте главный вопрос СООБЩА!!! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
На 19.45

01.02.2017 20:54

Да, в первом чтении ЛДПР голосовали за,так как данный "пакетный" закон имел положительные моменты,например: продление материнского капитала. Если коммунисты против данного момента. То это их проблемы. И многодетные родители должны обратить на это внимание.
Оооо

01.02.2017 21:00

А что придумала Лапина (КПРФ) для решения проблемы? Данное письмо отправили в адрес Генерального прокурора,Председателя правительства,депутатам ГД.
Гость

01.02.2017 23:56

Правильно сказано: "это только первые ласточки закона"