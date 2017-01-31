Губернатор Алтайского края решил вернуть часть отнятых у «семипалатинцев» льгот

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил рассмотреть вопрос о расширении мер соцподдержки жителей региона, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, сказано на сайте краевого правительства. С января они лишились части льгот в рамках последних «антисоциальных» законов, принятых Алтайским Заксобранием. Вступление этих норм в силу уже спровоцировало серьезнейшее социальное недовольство и создало почву для массовых протестов.

Тема обсуждалась на совещании с участием председателя АКЗС Александра Романенко и зампреда правительства региона Надежды Капуры, итоговое сообщение выдержано в нейтральном ключе. Так, на сайте не говорится о причинах, побудивших чиновников вернуться к обсуждению темы. Известно, что в Рубцовске на 11 февраля запланирован массовый митинг с требованием отмены закона.

Присутствующие на совещании подтвердили, что с января 2017 года «семипалатинцы» любых категорий помимо своих льгот имеют право только на получение ежемесячной краевой выплаты, если они являются одновременно ветеранами труда, тружениками тыла. До января 2017 года допускалась возможность предоставления «семипалатинцам» иных мер социальной поддержки: бесплатного зубопротезирования, ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ, льгот на проезд пригородном транспорте. При этом, как говорится в приведенной справке, январские изменения, ухудшившие положение части «семипалатинцев», «полностью соответствуют положениям федерального законодательства и сложившейся судебной практике».

Тем не менее губернатор дал поручение Минтрудсоцзащите Алтайского края разобраться с каждым «семипалатинцем», исходя из конкретной ситуации. По итогам совещания также решено рассмотреть вопрос о расширении мер социальной поддержки указанной категории «семипалатинцев», одновременно имеющих краевые льготные основания. Александр Романенко поручил комитетам по бюджету и налогам и по социальной политике АКЗС проработать вопрос возвращения «семипалатинцам» денежной компенсации расходов на оплату ЖКУ.

Как следует из заявления г-на Романенко, «отыграть» назад предлагается в срочном порядке. «Для нас люди, подвергшиеся радиационному воздействию в результате взрывов на Семипалатинском полигоне, — особая категория. Они должны иметь государственную поддержку, и она обеспечена им федеральным законодательством. Но мы понимаем, что на территории Алтайского края эта тема актуальнее, чем где бы то ни было, потому что именно жители нашего субъекта пострадали в большей степени. И сегодня мы рассматриваем возможность сохранения такой меры поддержки как ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть вероятность, что уже на февральской сессии депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса», — приводятся на сайте слова г-на Романенко.

Как следует из формулировки, опубликованной на офсайте правительства, остальным категориям граждан, чье положение после вступления законов в силу ухудшилось, пока придется существовать в сложившихся условиях.

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Вероника Лапина, которая координирует ситуацию в Рубцовске, где живет значительная часть «семипалатинцев», рассказала ИА «Банкфакс», что анонсированные «обратные реформы» не станут поводом для отмены запланированной на 11 февраля массовой акции. «Мы подали заявку на митинг, требование которого — отмена закона в целом. Безусловно, нас не устраивает поправка только в одном его пункте. Однако тот факт, что в крае услышали сегодня требования наиболее активной группы льготников вызывает осторожный оптимизм», — заявила г-жа Лапина.

По ее мнению, краевым властям нужно учитывать, что анонсированные поправки не приведут к «умиротворению» населения. «Семипалатинцы» — это первые ласточки закона. Дальше активное негодование выразят пенсионеры, которых лишили возможности получить муниципальную грамоту, дающую право на присвоение звания ветерана труда. В нашем крае без этого звания и без льгот, которые оно предоставляет, пенсионеры не живут, а выживают», — считает Вероника Лапина. Депутат уточнила, что администрация Рубцовска должна дать ответ по поводу согласования митинга 2 февраля.

Напомним, что на сессии Рубцовского горсовета 27 января депутаты инициировали включение в повестку сессии, на которой присутствовал министр труда и социальной защиты края Михаил Дайбов, вопроса об обращении к краевым властям по поводу «антисоциальных» законов. Как сообщал портал «вРубцовске», на сессию также пришли как минимум несколько сотен возмущенных рубцовчан, которые достаточно безапелляционно выразили свою позицию. По итогам заседаний депутаты единогласно приняли обращение к краевым коллегам и губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой внести изменения в принятый закон, чтобы «несправедливость, допущенная в отношении федеральных льготников, была устранена».