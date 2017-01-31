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Край заблуждений: коллеги не согласны с представлениями декана факультета Алтайского госуниверситета об эволюции

03.02.2017 08:28

Тезисы, прозвучавшие в рамках просветительского телепроекта «Кафедра» на ГТРК «Алтай» от лица декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергея Манскова о месте Алтая в эволюционной летописи человечества, противоречат современным научным представлениям. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили ученые института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН, научный журналист, создатель портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов, а также доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский.

Спорные заявления г-на Манскова прозвучали на ГТРК «Алтай» 25 января. В рамках 13-минутной передачи декан попытался представить Алтай в качестве «пупа Земли», откуда современное человечество расселилось по Европе и даже больше  по миру. Кроме того, он указывал на присутствие в регионе некой «особой энергетики», «которая дает заряд для творчества и здоровья, заряд для интеллекта». Также он заявил, что Алтай — единственное место на Земле, на территории которого «не было ни одной мировой войны».

Один из наиболее известных российских популяризаторов науки Александр Соколов, считает, что наиболее интересным представляется заявление декана о роли Алтая в эволюции человечества. «Проезжая мимо Денисовой пещеры, я одним ухом слушал экскурсоводов, которые 10 лет назад рассказывали потрясающую историю о том, что в европейскую часть планеты Земля человек современного антропологического типа пришел 35−40 тысяч лет назад. И все эти термины, которые имеют немецкую или французскую природу — неандерталь, кроманьон — они возникли в Европе. А вот в Денисовой пещере человек современного антропологического типа Homo sapiens жил уже 50 тысяч лет назад. Так откуда он пришел в Западную Европу? С Алтая, с Денисовой пещеры!» — приводит цитаты из монолога Сергея Манскова ИА Regnum. Декан факультета АлтГУ полагает, что жители Алтая этим фактом имеют право гордиться, и говорить: «Смотрите, как замечательно — мы являемся прародителями человечества».

Кроме того г-н Мансков считает, что именно на территории Алтая находится прародина тюрков. «К моему большому удовольствию, Алтай является родиной тюрков», — заявил декан в эфире ГТРК «Алтай».

Г-н Соколов назвал приведенные утверждения в корне неверными. «В Денисовой пещере найдены останки так называемого «денисовского человека». Это не человек современного типа, а другой вид человека, чуть более родственный неандертальцам, чем сапиенсам. Так что сказанное неверно. По последним данным, современные люди появились в Евразии около 50 тысяч лет назад. В Европу современные люди пришли, видимо, с Ближнего Востока, где они появляются раньше всего», — сообщил ученый.

Остальные высказывания о мировых войнах и «особой энергетике» он даже не счел нужным комментировать. «Остальное про «энергетику и мировые войны» без комментариев, это какие-то благоглупости», — ответил Александр Соколов.

Станислав Дробышевский назвал многие высказывания г-на Манскова «чушью» и дал развернутый комментарий на тему прародины человека. «Проблема в лихих округлениях и передергиваниях. В Европе сапиенсы появляются не менее 42 тысяч лет назад, а вероятно – уже 52 тысячи. На Алтае достоверные сапиенсы оказались гораздо позже, хотя в Сибири были те же 45 тысяч лет назад (Усть-Ишим). В Европу они пришли с Ближнего Востока, и в Сибирь оттуда же. Ходили, конечно, между Сибирью и Европой, но в основном из Европы на восток. По той простой причине, что в Европе климат теплее и численность людей была больше, а в Сибири численность маленькая, плотность населения мизерная», — опроверг г-н Дробышевский представления Сергея Манскова об алтайской прародине европейцев.

Слова декана факультета АлтГУ о том, что «мы являемся прародителями человека», по словам Станислава Дробышевского, не выдерживают критики. «Я уж молчу о том, кто такие «мы». Большинство нынешних жителей Алтая заселились туда в последние лет 300 от силы. Коренные же алтайцы появились там в лучшем случае в раннем железном веке. До них там жили другие люди, но и их связи с палеолитическими людьми крайне туманны. Вообще ни один современный народ по определению не может быть предком другого, так как они современные. Прародители человечества жили в Африке больше 50 тысяч лет назад», — сообщил ученый МГУ.

Аналогичным образом он оценил заявление о том, что масштабных войн на территории Алтая не велось. «Велись, еще как. Скифы, хунну, тюрки, голубые тюрки, кыргызы, татаро-монголы – все они исходили Алтай вдоль и поперек и резали друг друга без остановки. Для тех времен нашествие хунну или монголов было более чем мировой войной. На Алтае есть даже погребения женщин с вооружением, что уже намекает», — рассказал г-н Дробышевский.

Собеседник также прокомментировал и заявления о существовании достоверно измеренной «энергетике». «Тут даже шаманом не надо быть, чтобы понять, что это либо «для красного словца», либо просто чушь», — сообщил доцент кафедры антропологии МГУ.

Комментарий ИАЭТ СО РАН оказался более сдержанным. Ученый секретарь Ольга Новикова рассказала ИА «Банкфакс», что г-н Мансков бывал в Денисовой пещере и имеет представление об эволюционных процессах на территории региона. Вероятно, он не ставил целью ввести зрителей в заблуждение. «В целом, хотелось бы сказать, что Сергей Мансков, увлекшись темой Алтая как уникального региона, местами использовал не вполне корректные формулировки. Затронутые им темы о происхождении Homo sapiens, мумиях Укока, прародине тюрков — весьма дискуссионны, и всегда вызывают повышенное внимание и неоднозначную реакцию у читателей и зрителей. Говоря об этом в популярной просветительской программе, конечно, следует быть более точным в терминологии и осторожным в высказываниях», — отмечает спикер.

Комментируя заявления г-на Манскова об Алтае как о прародине европейского человека, представитель ИАЭТ СО РАН посоветовала к прочтению для более глубокого знакомства с темой статью Анатолия Деревянко и Михаила Шунькова «Откуда пришел Homo sapiens?», опубликованную в научно-популярном журнале «Наука из первых рук». Отвечая же на вопрос, могут ли жители Алтая, в соответствии с заявлением Сергея Манскова, гордиться тем, что являются прародителями человечества, ученые ответили: «Нет, не могут. Смотрим статью, указанную выше, и делаем выводы».

Данные о том, что Алтай является прародиной тюрков, пока являются спорным моментом в науке. «Это дискуссионная проблема. Гипотеза об алтайской прародине тюрков существует и имеет множество сторонников, но не является единственной и общепринятой», — прокомментировали это высказывание в ИАЭТ СО РАН. Не исключено, что своими революционными заявлениями г-н Мансков просто хотел привлечь внимание к проблемам образования в Алтайском крае, но, как видно, приведенные им утверждения сложно назвать бесспорными.


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Комментарий

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Комментариев 9
ФигВам

03.02.2017 09:05

Нд-а... Стыдно за этого г-на. Филолог, вроде, а захотел быть оракулом....
Темным экспертам из Нерезиновска

03.02.2017 09:22

В средневековье тоже говорили, что земля плоская, а солнце крутиться вокруг земли. Эх, темнота...
Седьмой

03.02.2017 09:52

Да Сереге лучше бы молчать, если дуб дубом, или пусть свою секту открывает. Сейчас сюда понабегут его "высокодуховные" и "святые" последователи, засрут всю ветку
всем

03.02.2017 09:56

Ура! У нас Нью Васюки
ХОМО..... ПРИШЁЛ ИЗ АлтГУ !?? Именно ЗДЕСЬ на ГУМно фапкультетах ПРОРОСЛИ ЯК ГРИБЫ !?

03.02.2017 11:00

с УКОКИНЫМ мировозрением флагманы ЕВОЛЮЦИИ сэр РЫЖКОВь, мистер БОРОНИН с, ШЕЙДАун с, мадам ФОТИЕВА и прочий гремучий состав ГАЙДАРиков.....
Сельмому

03.02.2017 11:05

Знаешь, она когда в дубовых бочках выстаивается, то в разы слаще и полезнее, так что камень мимо огорода!
кум

03.02.2017 11:47

В РА еще есть один крендель Витовцев, который на полном серьезе двигает теорию о происхождении американских индейцев от алтайцев. Думаю им с Мансковым объединиться надо в одну секту.
М. Горький

03.02.2017 12:01

А как приятно было бы для губернаторских ушей: Алтай колыбель Homo sapiens.
М. Горький

03.02.2017 12:03

И денег можно попросить и за умного сойти... Ведь САМ из этой колыбели.