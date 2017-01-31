Федеральный куратор объяснила «повышенный спрос» с алтайских «жириновцев»

Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Елена Строкова, которая курирует алтайскую ячейку «жириновцев» по федеральной линии и сейчас находится с визитом в регионе, объяснила прозвучавшую недавно критику фракции в АКЗС в «соглашательстве» с властью и повышенный спрос с местных партийцев. Причина внимания — большое число представителей партии в региональном законодательном органе, говорится в сообщении пресс-службы реготделения.

2 февраля в штабе краевого отделения ЛДПР Елена Строкова встретилась с местным партийным активом. На мероприятии она фактически объяснила свои высказывания с критикой фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании, прозвучавшие в диалоге со спикером АКЗС Александром Романенко и использованные впоследствии пресс-службой законодательного органа. «У вас лидирующая организация в стране — потому что по результатам выборов девять депутатов прошли в парламент. Это самый лучший результат по Российской Федерации. Поэтому с вас и спрос больше!» — объяснила депутат.

Как уточняется, страдать от такого повышенного внимания партийцам придется примерно раз в два месяца — примерно с такой периодичностью г-жа Строкова сможет посещать Алтайский край. Также за ней закреплены Московская область и Республика Алтай. Елена Строкова уверила коллег, что будет активно отстаивать интересы края в столице.

Отметим, что с математической точки зрения результат ЛДПР объясним. Так, в данном случае наложились такие факторы, как рекордно низкий результат «Единой России», оставивший больше процентов другим партиям, «провал» КПРФ, а также собственно большое число депутатов АКЗС. Для сравнения, Заксобрание Омской области, где в сентябре также проходили выборы, состоит всего из 44-х депутатов, Алтайское Заксобрание — из 68-и. Несомненной удачей также можно назвать прохождение одномандатника — Ирины Шудры.

Напомним, что 1 февраля Елена Строкова встретилась с Александром Романенко и в ответ на его слова о «конструктивном взаимодействии» фракции ЛДПР с властью раскритиковала сопартийцев. По ее словам, такое поведение зачастую ведет к внутрипартийным проблемам, потому что решения членов ЛДПР в Алтайском крае идут вразрез с позицией партии на федеральном уровне. В качестве примера она привела голосование фракции ЛДПР в поддержку закона о проекте бюджета Алтайского края.