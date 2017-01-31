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Главная Лента новостей Федеральный куратор объяснила «повышенный спрос» с алтайских «жириновцев»

Федеральный куратор объяснила «повышенный спрос» с алтайских «жириновцев»

03.02.2017 09:55

Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Елена Строкова, которая курирует алтайскую ячейку «жириновцев» по федеральной линии и сейчас находится с визитом в регионе, объяснила прозвучавшую недавно критику фракции в АКЗС в «соглашательстве» с властью и повышенный спрос с местных партийцев. Причина внимания — большое число представителей партии в региональном законодательном органе, говорится в сообщении пресс-службы реготделения.

2 февраля в штабе краевого отделения ЛДПР Елена Строкова встретилась с местным партийным активом. На мероприятии она фактически объяснила свои высказывания с критикой фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании, прозвучавшие в диалоге со спикером АКЗС Александром Романенко и использованные впоследствии пресс-службой законодательного органа. «У вас лидирующая организация в стране — потому что по результатам выборов девять депутатов прошли в парламент. Это самый лучший результат по Российской Федерации. Поэтому с вас и спрос больше!» — объяснила депутат.

Как уточняется, страдать от такого повышенного внимания партийцам придется примерно раз в два месяца — примерно с такой периодичностью г-жа Строкова сможет посещать Алтайский край. Также за ней закреплены Московская область и Республика Алтай. Елена Строкова уверила коллег, что будет активно отстаивать интересы края в столице.

Отметим, что с математической точки зрения результат ЛДПР объясним. Так, в данном случае наложились такие факторы, как рекордно низкий результат «Единой России», оставивший больше процентов другим партиям, «провал» КПРФ, а также собственно большое число депутатов АКЗС. Для сравнения, Заксобрание Омской области, где в сентябре также проходили выборы, состоит всего из 44-х депутатов, Алтайское Заксобрание — из 68-и. Несомненной удачей также можно назвать прохождение одномандатника — Ирины Шудры.

Напомним, что 1 февраля Елена Строкова встретилась с Александром Романенко и в ответ на его слова о «конструктивном взаимодействии» фракции ЛДПР с властью раскритиковала сопартийцев. По ее словам, такое поведение зачастую ведет к внутрипартийным проблемам, потому что решения членов ЛДПР в Алтайском крае идут вразрез с позицией партии на федеральном уровне. В качестве примера она привела голосование фракции ЛДПР в поддержку закона о проекте бюджета Алтайского края.


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Комментарий

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Комментариев 5
Баба Фрося Алтайский край Россия

03.02.2017 10:48

Задай москвичка перцу выскочкам они вовсю прогнулись под едриками и пригрели свои опки в креслах.
ПОРА БЫ С ШВОНДЕРОМ провести ИНВЕТАРИЗАЦИЮ ФАКТИЧЕСКОЙ !??

03.02.2017 11:07

ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ЛДПР.... С Бодуна ЩУКИН озвучивал цифирь ДЕСЯТЬ тыщ в присутствии Швондера.
Фактически в пределах десятка... УСПЕХОВ Вам инспектор!! Примите зачёт по программе ЛДПР у Вашего члена БРЕДЕРИХИ итд. итп. И всё станет ясно.
Рубцовчание

03.02.2017 11:16

Московскому куратору ЛДПР стоит пристально посмотреть на Рубцовск. Победа Шудры по одномандатному округу это не заслуга последней, а работа тех людей в Рубцовске, кто не доволен ставленниками ЕР, пропившими и промотавшими все наработки едра за предыдущие годы. В результате продажных действий Шудры ЛДПР гарантированно лишится этой поддержки и результат осенних выборов в ГСД это покажет.
ЗАДАЙ ПЕРЦУ КУРАТОР! Фрося от НАВАЛЬНОГО надеется НА ??

03.02.2017 11:20

кадры от ЛДПР, пущай помогають ЛЁШЕ стать ПРЕЗЕНТОМ у России.
Елене

03.02.2017 12:11

Разворошите это болото. А то получается вы там говорите одно а они за иконфетку делают другое