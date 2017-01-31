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Главная Лента новостей На Алтае ВИЧ-инфицированные рискуют остаться без бесплатных препаратов

На Алтае ВИЧ-инфицированные рискуют остаться без бесплатных препаратов

03.02.2017 11:57

Пациенты с диагнозом «ВИЧ-инфекция» жалуются, что в последние месяцы им все чаще отказывают в предоставлении гарантированных законом бесплатных лекарств. Эксперты при этом прогнозируют, что почти в двух десятках регионов, в том числе и в Алтайском крае, в ближайшие полтора месяца закончатся антиретровирусные (АРВ) препараты. Это связано с переходом в 2017 году на централизованную систему закупок лекарств для ВИЧ-инфицированных, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, в декабре 2016 года и в январе 2017 года на офсайт проекта движения «Пациентский контроль» поступали многочисленные обращения от ВИЧ-инфицированных пациентов, которые жаловались на сложную ситуацию с антиретровирусными препаратами в ряде регионов. Это связано с тем, что с 1 января 2017 года закупки лекарств для пациентов с ВИЧ централизованно проводит Минздрав РФ, ранее это делали местные власти. Регионы закупали препараты по собственным графикам: где-то на год, где-то на несколько месяцев. В связи с изменением схемы закупок график обеспечения больных лекарствами сбился. Представители Коалиции по готовности к лечению (проводит мониторинги закупок АРВ-препаратов в России) в связи с этим решили проверить ситуацию в российских регионах. Согласно предоставленным результатам, высокая вероятность дефицита препаратов складывается в Алтайском крае, Амурской области, Республике Марий Эл и Москве.

Данные мониторинга подтверждают, прежде всего, обращения пациентов. Так, житель Москвы, который зарегистрирован по постоянному месту жительства в Барнауле, сообщил Ъ, что в декабре 2016 года узнал о положительном ВИЧ-статусе и поехал в Барнаул для постановки на учет в Алтайском краевом центре по борьбе со СПИДом. «Там врачи мне сначала отказали в выдаче АРВ-терапии, объяснив, что препаратов нет, они остались только в резерве для беременных», - пояснил барнаулец. После того, как пациент обратился к руководству учреждения, ему выдали только один из двух необходимых препаратов, второй же удалось получить только через три недели. «Мне сказали, что пациенты у них сами покупают лекарства», — рассказал он. Другой пациент с Алтая заявил, что он уже неоднократно обращался в прокуратуру Алтайского края с жалобами. «Прокуратура передавала все обращения в крайздрав, в котором отвечают, что все хорошо. А на самом деле я жду терапию седьмой месяц», - негодует больной. По его словам, лечащий врач заявил, что он может «хоть куда писать, препаратов нет».

В свою очередь руководитель отдела по мониторингу «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов сообщил, что врачи в регионах реагируют на нехватку препаратов по-разному. «Кто сразу отправляет пациентов или домой — подождать, или в аптеку — покупать самим, другие же перераспределяют препараты, дают только на месяц. Но лекарства даже там, где пока есть, закончатся очень скоро», - предупредил спикер. Средний риск перебоев, по данным мониторинга, грозит уже 14 регионам, в числе которых помимо Алтая называют Иркутскую, Челябинскую, Ростовскую, Свердловскую области, Камчатский и Пермский края, Хакасию и Чувашию. «У них препаратов на полтора-два месяца», — заключил г-н Михайлов.

В связи с назревшей проблемой представители пациентских организаций обратились к министру здравоохранения РФ с просьбой в кратчайшие сроки провести оценку имеющихся остатков АРВ-препаратов в центрах СПИД субъектов РФ, а также провести закупку лекарственных средств, необходимых для обеспечения пациентов в течение переходного периода к централизованным закупкам. Кроме того, они просят предоставить информацию региональным властям и лечебным учреждениям о сроках закупки и поставки АРВ-препаратов. В ведомстве журналистов заверили, что в настоящее время Минздравом осуществляется подготовка и размещение заказов. Основные планируются к размещению в период с февраля по март 2017 года. В министерстве также отметили, что для «предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть для пациентов в связи с переходом к централизованной системе закупок, были приняты необходимые меры». Так, субъектам РФ дополнительно направлено около 2,28 млрд рублей «для создания запаса антиретровирусных препаратов в течение переходного периода от 4 до 5 месяцев».

Тем не менее тему бесперебойного обеспечения пациентов антиретровирусными препаратами на переходный период планируется обсудить 3 февраля на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец. «Надеемся, что совместно с Минздравом сможем выработать решения, которые позволят оперативно реагировать и решать проблемы с доступностью препаратов», — заявил «Коммерсанту» член совета Петр Родионов.

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Комментарий

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Комментариев 7
Гость

03.02.2017 12:57

Уберите со списков наркоманов и всякую гомосятину --и всем хватит
Гость

03.02.2017 15:01

тебя убрать из списка или вообще с планеты стереть
СЛАВГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

03.02.2017 16:04

Пусть наркоман , нечаянно уколит или зубик вырвет после ВИЧ инфицированного и посмотреть бы на ретивого гостя как он визжать будет после дигноза ВИЧ.
ужас!

03.02.2017 17:26

Вероятно и Алтай рискует остаться без вич-инфицированных!
Рома

03.02.2017 17:54

Пациенты с диагнозом «ВИЧ-инфекция» жалуются, что в последние месяцы им все чаще отказывают в предоставлении гарантированных законом бесплатных лекарств.

Самое печальное что не только они. Дооптимизировались и самосанкционировались. У нас же даже сырье для медпрепаратов, которые здесь готовят из-за кордона приходит.
РОМА !! ВАМ как РОМ чик ыну В С.Корее ВИЧ не грозит !!

03.02.2017 19:10

А в БАРНАУЛЕ ДЛЯ Вас в любом притоне ВИЧ обеспечен, да ещё соц.гарантию там можете получить на бесплатное лечение... КОММУНИЗМ ТОЛЬКО...
ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ!! А !?

03.02.2017 19:12

ВИЧ, СИФИЛИС от удовольствия.