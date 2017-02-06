Присяжные по делу об убийстве новорожденной в Горно-Алтайске оправдали врачей после смерти главного обвиняемого

06.02.2017 09:09
3 февраля в Республике Алтай коллегия присяжных вновь признала невиновными в инкриминируемом преступлении бывшего руководителя Перинатального центра Анатолия Демчука и врача-неонатолога Алексея Каташева. Решение приняли единогласно, информируют «Новости Горного Алтая».
Источник уточняет, что в мае прошлого года коллегия присяжных уже оправдывала Демчука и Каташева, однако в сентябре Верховный суд России счел, что при формировании коллегии присяжных были допущены нарушения, и вернул дело на новое рассмотрение в новом составе суда. Отметим, что Анатолий Демчук не дожил до второго оправдательного приговора. Его не стало несколько недель назад — 4 января 2017 года. Друзья и близкие Демчука напрямую связывают его смерть с судебным разбирательством.
По версии следователей, 8 марта 2015 года Анатолий Демчук, возглавлявший на тот момент Перинатальный центр, отдал приказ заведующему отделением реанимации новорожденных Алексею Каташеву не оказывать медицинскую помощь недоношенной девочке, родившейся в учреждении. Лечение и наблюдение новорожденной не проводилось, в результате чего 9 марта в помещении медицинского учреждения она умерла. Сообщалось, что роженица приходится Демчуку снохой, а роды состоялись на 23-й неделе беременности. 56-летнему Анатолию Демчуку следователи вменяли организацию убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заведующего отделением реанимации новорожденных Перинатального центра 31-летнего Алексея Каташева обвиняли в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
В ходе расследования дела обвиняемые были взяты под стражу, однако через несколько недель Анатолию Демчуку меру пресечения изменили на домашний арест, поскольку в СИЗО у него случился инфаркт. Алексей Каташев пробыл под стражей почти три месяца, после чего его освободили из СИЗО и также поместили под домашний арест. Отметим, что дело вызвало большой общественный резонанс, в защиту обвиняемых неоднократно проводились пикеты, в которых участвовали их коллеги и родители детей, появившихся на свет в Перинатальном центре.
06.02.2017 10:00
06.02.2017 10:53
06.02.2017 12:03
06.02.2017 12:49
06.02.2017 13:06
06.02.2017 13:23
понянчить заведомо умирающего недоношенного ребенка-инвалида без будущего?
06.02.2017 14:46
Следак или прокурор? За бездарно потраченные средства и время, за беззаконное возбуждение уголовного дела? Такая статья существует же?
За репутацию докторов, за их потраченное здоровье. Демчуку жизнь укоротили лет на 10.
06.02.2017 16:39
06.02.2017 16:58
06.02.2017 17:45
А ты видимо жертва неудачного ЭКО.
06.02.2017 19:34
06.02.2017 20:25
06.02.2017 20:45
Вот и работники правоохранительных органов возможно ошиблись, а возможно и нет. Они тоже как и врачи не боги.
06.02.2017 21:08
06.02.2017 21:33
06.02.2017 21:53
недоразвит мозг у тебя к сожалению иначе бы не мела пургу про ниточки и подвесы. Дура-баба.
06.02.2017 22:33
07.02.2017 07:34
Я из тех кто знает, что такое в медицине тотальное укрывательство и переписывание историй болезни.
А здесь возможно имела место, а возможно и нет, ошибка другого ведомства. Они тоже люди и могут принимать разные решения.
Про моральный аспект. Миссия врачей спасать жизни! И никто не давал им права решать, кому жить, а кому нет.
Я бы посмотрела на вас, когда окажитесь одним из пострадавших.