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Главная Лента новостей Присяжные по делу об убийстве новорожденной в Горно-Алтайске оправдали врачей после смерти главного обвиняемого

Присяжные по делу об убийстве новорожденной в Горно-Алтайске оправдали врачей после смерти главного обвиняемого

06.02.2017 09:09

3 февраля в Республике Алтай коллегия присяжных вновь признала невиновными в инкриминируемом преступлении бывшего руководителя Перинатального центра Анатолия Демчука и врача-неонатолога Алексея Каташева. Решение приняли единогласно, информируют «Новости Горного Алтая».

Источник уточняет, что в мае прошлого года коллегия присяжных уже оправдывала Демчука и Каташева, однако в сентябре Верховный суд России счел, что при формировании коллегии присяжных были допущены нарушения, и вернул дело на новое рассмотрение в новом составе суда. Отметим, что Анатолий Демчук не дожил до второго оправдательного приговора. Его не стало несколько недель назад — 4 января 2017 года. Друзья и близкие Демчука напрямую связывают его смерть с судебным разбирательством.

По версии следователей, 8 марта 2015 года Анатолий Демчук, возглавлявший на тот момент Перинатальный центр, отдал приказ заведующему отделением реанимации новорожденных Алексею Каташеву не оказывать медицинскую помощь недоношенной девочке, родившейся в учреждении. Лечение и наблюдение новорожденной не проводилось, в результате чего 9 марта в помещении медицинского учреждения она умерла. Сообщалось, что роженица приходится Демчуку снохой, а роды состоялись на 23-й неделе беременности. 56-летнему Анатолию Демчуку следователи вменяли организацию убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заведующего отделением реанимации новорожденных Перинатального центра 31-летнего Алексея Каташева обвиняли в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В ходе расследования дела обвиняемые были взяты под стражу, однако через несколько недель Анатолию Демчуку меру пресечения изменили на домашний арест, поскольку в СИЗО у него случился инфаркт. Алексей Каташев пробыл под стражей почти три месяца, после чего его освободили из СИЗО и также поместили под домашний арест. Отметим, что дело вызвало большой общественный резонанс, в защиту обвиняемых неоднократно проводились пикеты, в которых участвовали их коллеги и родители детей, появившихся на свет в Перинатальном центре.


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Комментарий

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Комментариев 18
кум

06.02.2017 10:00

Довели мужика до смерти. Ну и кому легче стало, идиоты?
алтаец однака

06.02.2017 10:53

и внучку потерял, и самого горе-обвинители до смерти довели...
Мария

06.02.2017 12:03

"Мне отмщение и аз воздам..." Свершился Божий суд, что теперь до земного суда. Вообще как то все забыли, что убийство смертный грех. Тем более родной внучки.
!!!!

06.02.2017 12:49

Похоже ему и ненужна была внучка...
Виктор Демиденко

06.02.2017 13:06

Демчук Анатолий Владимирович, он не просто умер, его убила человеческая подлость. Светлая память о нем и пусть земля ему будет пухом. В Завьялово его достойно проводили в последний путь. С ним приходили простится не только коллеги, но и многие жители Завьяловского района.
похоже что ты горишь желанием

06.02.2017 13:23

!!!! писал(а):
Похоже ему и ненужна была внучка...


понянчить заведомо умирающего недоношенного ребенка-инвалида без будущего?
Алекс

06.02.2017 14:46

Кто же ответит?
Следак или прокурор? За бездарно потраченные средства и время, за беззаконное возбуждение уголовного дела? Такая статья существует же?
За репутацию докторов, за их потраченное здоровье. Демчуку жизнь укоротили лет на 10.
Гость

06.02.2017 16:39

Да будет так с каждым криворуким убийцей в белом халате.
гостю

06.02.2017 16:58

полностью согласен, судить надо врачей которые дали жизнь такому ушлепку как ты.
Гостю 16:28

06.02.2017 17:45

Ты за врачей то сильно не переживай, у них косяков выше крыши. И судить их есть за что.
А ты видимо жертва неудачного ЭКО.
Виктор - Гостю

06.02.2017 19:34

Ни ты ли один из тех, кто своей подлостью убил здорового, умного и образованного человека, который мог много сделать всего хорошего для людей.
Мария

06.02.2017 20:25

Читаю, аж уши в трубочку заворачиваются. Вы сами то хоть понимаете, какого неслыханного цинизма вещи здесь пишете. Ребёнок - инвалид без будущего? Ну да, в фашистской Германии инвалидов не любили, их предписывалось убивать. Туда же психбольных и все такое. А вообще будущее нам Бог даёт и ему решать, у кого оно есть, а у кого и нет. Как говорится, перерезать веревочку может лишь тот , кто её подвесил... А вообще в приличных семьях у порядочных людей больное дитя ивалида принято любить ещё больше , чем здоровое и отдавать ему ещё больше любви и тепла...
Виктору

06.02.2017 20:45

Ничего сверхъестественного не произошло. Сработал закон бумеранга. За свою " трудовую" биографию этот врач прикрыл сотни " врачебных ошибок" помыл ни одну " грязную" руку своего коллеги. Сам совершил не мало проколов и все сходило с рук. А ведь за каждым таким случаем стоят человеческие трагедии. Вам их не жалко?
Вот и работники правоохранительных органов возможно ошиблись, а возможно и нет. Они тоже как и врачи не боги.
гость

06.02.2017 21:08

Если доношенные дети рождаются в 40 недель (9 месяцев), за 23 недели мозг успевает сформироваться? Кто-нибудь знает о таких крошках, ребенок по сути пятимесячный? Таких выхаживают?
Мария

06.02.2017 21:33

Выхаживают! моя двоюродная бабушка работала в роддоме простого провинциального городка и выхаживала ещё в те, советские времена, когда медицина была совсем на другом уровне , 500 граммовых!!! Все подопечные бабы Маши выросли вполне здоровыми и у них уже есть свои дети!
ты одна из тех недоношенных судя по рассуждениям

06.02.2017 21:53

Мария писал(а):
Выхаживают! моя двоюродная бабушка работала в роддоме простого провинциального городка и выхаживала ещё в те, советские времена, когда медицина была совсем на другом уровне , 500 граммовых!!!

недоразвит мозг у тебя к сожалению иначе бы не мела пургу про ниточки и подвесы. Дура-баба.
Виктор Демиденко

06.02.2017 22:33

Тому кто 20-45. Подлость и клевета одного поля ягоды. Он у нас в Завьялово был главным врачом и его здесь знали не только как хорошего организатора, но и хорошего специалиста. Провожать его пришли не только его коллеги но и многие жители села и района. Вы по всей видимости из тех кто его и довел до смерти. Я не мед. работник, но мне приходилось иногда с ним общаться, это был очень эрудированны человек во многих вопросах. Еще раз соболезнование семье.
Виктору

07.02.2017 07:34

Эрудиция здесь ни при чем. Академик тоже может быть не совсем порядочным человеком.
Я из тех кто знает, что такое в медицине тотальное укрывательство и переписывание историй болезни.
А здесь возможно имела место, а возможно и нет, ошибка другого ведомства. Они тоже люди и могут принимать разные решения.
Про моральный аспект. Миссия врачей спасать жизни! И никто не давал им права решать, кому жить, а кому нет.
Я бы посмотрела на вас, когда окажитесь одним из пострадавших.