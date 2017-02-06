Росздравнадзор «не замечает» обращений оставшихся без лекарств алтайских ВИЧ-инфицированных

После распросранения информации о дефиците препаратов для ВИЧ-инфицированных в ряде регионов, в том числе и в Алтайском крае, число обращений в пациентские организации по этому поводу резко выросло. Как сообщает «Коммерсантъ», пациенты из Бийска и Барнаула жалуются, что из-за нехватки лекарств в медучреждениях им не выдают необходимые препараты или меняют схему лечения (комбинацию препаратов) без медицинских показаний. Однако в Росздравнадзоре утверждают, что обращения от больных якобы пока не поступали.

Со слов руководителя отдела по мониторингу «Коалиции по готовности к лечению» Алексея Михайлова, за прошедшие декабрь-январь на сайт проекта движения «Пациентский контроль» обратились уже 49 человек из разных регионов. «Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом изменения механизма закупки антиретровирусных препаратов в России (перехода с региональных закупок на централизованную) это может свидетельствовать о неподготовленности переходного периода», - заявил он. Как следует из официального отчета проекта движения, сразу шесть пациентов из Бийска сообщили, что не получили препараты, так как лекарств не было. Четыре ВИЧ-инфицированных барнаульца получили только по два препарата из трех, еще одному - их не выдали вовсе. «Большинству пациентов врачи рекомендовали приобрести препараты самостоятельно. Также получены сообщения о случаях смены схем лечения не по медицинским показаниям: четыре — из Волгограда, четыре — из Москвы, четыре — из Новосибирска», - говорится в отчете. Как поясняют в «Пациентском контроле», проблема возникает, если схему меняют каждый месяц, поскольку к каждому препарату необходимо привыкать: есть пациенты, которые на недели выпадают из нормальной жизни из-за побочных эффектов.

Между тем глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил ТАСС о готовности рассмотреть обращения пациентов с ВИЧ, однако «ни одного такого обращения не поступало». В то же время активисты пациентской организации рассказали, что на прошлой неделе пациент из Алтайского края отправил через сайт Росздравнадзора обращение на имя г-на Мурашко, а 7 февраля пришел ответ, что он обратился не по адресу, и письмо перенаправили в краевой минздрав. «Это та причина, по которой у г-на Мурашко нет заявлений, они до него просто не доходят», - заявляют общественники. По данным Ъ, в Росздравнадзор направили еще два заявления от ВИЧ-инфицированных. «Пациенты опасаются жаловаться, так как им придется оставлять личные данные, боятся возможного ухудшения отношений с врачом и разглашения статуса», — пояснили представители движения.

Как сообщалось ранее, пациенты с диагнозом «ВИЧ-инфекция» жалуются, что в последние месяцы им все чаще отказывают в предоставлении гарантированных законом бесплатных лекарств. Эксперты при этом прогнозируют, что почти в двух десятках регионов, в том числе и в Алтайском крае, в ближайшие полтора месяца закончатся антиретровирусные (АРВ) препараты. Это связано с переходом в 2017 году на централизованную систему закупок лекарств для ВИЧ-инфицированных. В связи с этим вице-премьер Ольга Голодец потребовала от Минздрава отчитаться по ситуации с лекарственным обеспечением. Ранее в ведомстве сообщили, что в регионы было направлено около 2,28 млрд рублей для создания запаса антиретровирусных препаратов на 4-5 месяцев для прохождения переходного периода.