В бывшем ДК «Красный Октябрь» в Рубцовске случился пожар за сутки до передачи здания православной церкви

Депутаты горсовета Рубцовска приняли решение передать в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ) здание бывшего ДК «Красный Октябрь», который не действует уже несколько лет. С таким ходатайством выступила Рубцовская епархия, которая хочет проводить в здании мероприятия, направленные на «пропаганду традиционных ценностей». Однако за сутки до передачи объекта его охватило пламенем, разрушенной оказалась крыша.

Как говорится в документах горсовета, здание клуба на улице Комсомольской, 216, площадью почти 2200 кв. м не эксплуатируется с 2008 года. Сейчас в нем отсутствует вода, отопление, электроснабжение. В 2011 году объект включили в прогнозный план приватизации, до 2016 года семь раз объявлялись торги по его продаже. Желающих купить бывший ДК так и не нашлось.

В ноябре 2016 года Рубцовская епархия направила ходатайство в адрес администрации Рубцовска с просьбой передать здание в пользование «для проведения конференций, семинаров, мероприятий, направленных на пропаганду традиционных ценностей семьи, любви к Отечеству, здоровому и нравственному образу жизни». По установленному порядку вопрос был вынесен на сессию горсовета. Согласно опубликованному решению, прошение РПЦ было удовлетворено.

Представители КПРФ, в целом смирившиеся с передачей здания, тем не менее сочли выбор самого объекта достаточно странным. «Клуб «Красный Октябрь» был одним из первых больших кирпичных зданий в Рубцовске, построен в 1934 году. Его строили железнодорожники. На концертах и праздниках собирался, по их воспоминаниям, весь город. Там был высокопрофессиональный духовой оркестр, самодеятельность. Решение передать его Рубцовской епархии Русской православной церкви оказалось весьма неожиданным. Видимо, других вариантов для сохранения здания у администрации не оказалось. В Рубцовске много заброшенных зданий, пустующих помещений, находящихся на балансе администрации. Наверное, у церкви, в отличие от муниципалитета, есть возможность их восстанавливать и содержать. Да еще и выбор есть. Статус Рубцовска как города в свое время определяли не только наличием промышленных предприятий, но и развитой сетью культурных учреждений. А теперь в той прежней сети появляется все больше и больше дыр», — рассказала ИА «Банкфакс» депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Вероника Лапина.

Как пояснил ИА «Банкфакс» представитель епархии отец Михаил, в ближайшее время использовать объект или даже начать ремонт не получится. Буквально за день до того, как депутаты согласовали передачу бывшего ДК, в здании вспыхнул пожар. «Сгорела крыша. Мы рассчитывали, что при передаче все будет нормально и мы постепенно начнем отделывать кабинеты. А сейчас нужно вызывать проектную организацию, обследовать пригодность стен, несущих конструкций... И в итоге менять крышу. Мы рассчитывали, что в этом году запустим хотя бы несколько классов социального служения. Но теперь это вряд ли возможно», — сказал собеседник.

Он также уточнил, что пока передача не оформлена юридически. «Я как апостол Фома, пока не пощупаю бумажку, ничего сказать не могу. А официальные бумаги мы сдали на оформление», — сказал отец Михаил.