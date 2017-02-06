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Главная Лента новостей В бывшем ДК «Красный Октябрь» в Рубцовске случился пожар за сутки до передачи здания православной церкви

В бывшем ДК «Красный Октябрь» в Рубцовске случился пожар за сутки до передачи здания православной церкви

08.02.2017 12:34

Депутаты горсовета Рубцовска приняли решение передать в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ) здание бывшего ДК «Красный Октябрь», который не действует уже несколько лет. С таким ходатайством выступила Рубцовская епархия, которая хочет проводить в здании мероприятия, направленные на «пропаганду традиционных ценностей». Однако за сутки до передачи объекта его охватило пламенем, разрушенной оказалась крыша.

Как говорится в документах горсовета, здание клуба на улице Комсомольской, 216, площадью почти 2200 кв. м не эксплуатируется с 2008 года. Сейчас в нем отсутствует вода, отопление, электроснабжение. В 2011 году объект включили в прогнозный план приватизации, до 2016 года семь раз объявлялись торги по его продаже. Желающих купить бывший ДК так и не нашлось.

В ноябре 2016 года Рубцовская епархия направила ходатайство в адрес администрации Рубцовска с просьбой передать здание в пользование «для проведения конференций, семинаров, мероприятий, направленных на пропаганду традиционных ценностей семьи, любви к Отечеству, здоровому и нравственному образу жизни». По установленному порядку вопрос был вынесен на сессию горсовета. Согласно опубликованному решению, прошение РПЦ было удовлетворено.

Представители КПРФ, в целом смирившиеся с передачей здания, тем не менее сочли выбор самого объекта достаточно странным. «Клуб «Красный Октябрь» был одним из первых больших кирпичных зданий в Рубцовске, построен в 1934 году. Его строили железнодорожники. На концертах и праздниках собирался, по их воспоминаниям, весь город. Там был высокопрофессиональный духовой оркестр, самодеятельность. Решение передать его Рубцовской епархии Русской православной церкви оказалось весьма неожиданным. Видимо, других вариантов для сохранения здания у администрации не оказалось. В Рубцовске много заброшенных зданий, пустующих помещений, находящихся на балансе администрации. Наверное, у церкви, в отличие от муниципалитета, есть возможность их восстанавливать и содержать. Да еще и выбор есть. Статус Рубцовска как города в свое время определяли не только наличием промышленных предприятий, но и развитой сетью культурных учреждений. А теперь в той прежней сети появляется все больше и больше дыр», — рассказала ИА «Банкфакс» депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Вероника Лапина.

Как пояснил ИА «Банкфакс» представитель епархии отец Михаил, в ближайшее время использовать объект или даже начать ремонт не получится. Буквально за день до того, как депутаты согласовали передачу бывшего ДК, в здании вспыхнул пожар. «Сгорела крыша. Мы рассчитывали, что при передаче все будет нормально и мы постепенно начнем отделывать кабинеты. А сейчас нужно вызывать проектную организацию, обследовать пригодность стен, несущих конструкций... И в итоге менять крышу. Мы рассчитывали, что в этом году запустим хотя бы несколько классов социального служения. Но теперь это вряд ли возможно», — сказал собеседник.

Он также уточнил, что пока передача не оформлена юридически. «Я как апостол Фома, пока не пощупаю бумажку, ничего сказать не могу. А официальные бумаги мы сдали на оформление», — сказал отец Михаил.

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Комментарий

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Комментариев 10
1234

08.02.2017 12:36

киселёв.jpg
Седьмой

08.02.2017 12:59

Это знак
"...Церковники хлебальники разинули..."

08.02.2017 13:35

На моей памяти это пятый земельный участок, переданный РПЦ в Рубцовске. Не один из проектов, начатых ранее не доведен до ума. Нет благоустройства на севере и западе, где построили храмы, на юге - недострой в спорном месте, центральный храм на Советской завален снегом - нет средств убрать. Куда попы хапают, коль денег не хватает?
Знающий

08.02.2017 13:51

Сразу вспоминается аналогия с Луначарским, который после посещения одного из городов центральной полосы России написал: "Хороший городишко, 27 церквей и ни одной библиотеки". Духовные скрепы они такие...
К сведению

08.02.2017 13:58

Кому церковь не мать, тому Бог не отец....
на 13:58

08.02.2017 14:10

Не надо путать алчность и гордыню отдельных "служителей культа" с общечеловеческими ценностями и всех жителей под одну гребенку ставить. В городе, кроме православных живут иные хрестиане, мусульмане, буддисты, кришнаиты и т.д, а такжк 100% атеисты. Почему РПЦ такие привилегии?
марина

08.02.2017 14:13

а разве городу не нужны школы, дет.сады!!!!
Смотритель

08.02.2017 14:18

При всем уважении к РПЦ и о. Михаилу (Кизюну) решение крайне странное. В Рубцовске нет потребности в новых культовых зданиях. Все прихожане вполне входят в действующие православные храмы. Территориально построить Собор на вокзале? Странно. Построить Собор в 1,5 км от Михайло-Архангельского храма? Странно. На что его строить, содержать и отапливать, учитывая что приходы в рубцовских церквях и так нищие? В общем будет много вопросов и сложностей.
Эх

08.02.2017 14:27

Петруччо Гамаеев сейчас локти кусает. Уж он там облизывался и присматривался и родственничков своих пытался владельцами "Красного Октября" сделать, но не осилил. А теперь батюшки присмотрят за руинами.
Горыныч

08.02.2017 15:00

Теперь начнут денежки на ремонт выпрашивать из тощего горбюджетам, на Бога надейся, но и сам не плошай. Не будет прихожан, можно свечной заводик устроить