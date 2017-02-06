×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

16 |
Есть мнение
Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»
13
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

177
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
1
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Во время пожара в Бийске погиб человек
Назначен врио губернатора Новгородской области
На Алтае пройдет фестиваль космоса
В Барнауле ком снега упал на шестилетнего ребенка с крыши поликлиники

Резонанс
Темы недели
Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции
87
Политика умиротворения: алтайские единороссы пытаются «заглушить» недовольство «антисоциальными» законами
46
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

7
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

116
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

13
Loading...
Главная Лента новостей Алтайский политик Владимир Рыжков «подставит плечо» Явлинскому на выборах президента

Алтайский политик Владимир Рыжков «подставит плечо» Явлинскому на выборах президента

13.02.2017 16:35

Некогда известный политик Владимир Рыжков, несколько сроков подряд представлявший Алтайский край в Госдуме, будет поддерживать Григория Явлинского на президентских выборах 2018 года, как наиболее близкого ему по программе и взглядам кандидата. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», его цитирует сайт «Яблока».

Судя по объяснению, г-н Рыжков чувствует себя связанным обещанием, данным г-ну Явлинскому в ответ на возможность баллотироваться от партии в Госдуму. «Год назад, когда мы создали коалицию по выборам в Государственной думе, и я участвовал в этой коалиции, и я был кандидатом от партии «Яблоко», я был в федеральной десятке, и я шел у себя на родном Алтае в 39-м Барнаульском округе от этой партии, я тогда публично заявил, что готов поддержать Григория Явлинского на президентских выборах. И я от своих слов не отказываюсь. Потому что из тех кандидатов, которые уже заявили о своих амбициях, по своим убеждениям, по своей программе, по своим взглядам, по своим подходам Григорий Явлинский наиболее близок мне. Поэтому, если он пойдет на президентские выборы и будет выдвинут и будет зарегистрирован, я буду его поддерживать», — сказал политик.

Интересно, что г-н Рыжков не отказался от обещания, даже несмотря на то, что оказался крайне далек от вожделенного думского мандата. По итогам выборов он расположился на пятом месте в Барнаульском одномандатном округе.

Владимир Рыжков считает, что в президентских выборах должны принять участие все, у кого есть такие амбиции. «На самом деле, правильно бы было, чтобы все, у кого есть такая амбиция, все, у кого есть такое желание, приняли участие в этих выборах: и Алексей Навальный, и Григорий Явлинский, и кандидаты от парламентских партий. Мы иначе не получим всю политическую палитру, мы иначе не получим смены поколений, мы иначе не получим настоящую избирательную кампанию, если у нас будут опять искусственные барьеры, и если Кремль будет решать, кому идти на эти выборы, а кому не идти. Кстати, такую же позицию высказал сегодня и сам Григорий Явлинский. Он сказал, что было бы очень хорошо, если бы Алексей Навальный также принимал участие в президентской кампании, у него много сторонников, он молодой, талантливый, энергичный, у него очень много достижений, у него очень большое желание что-то сделать для нашей страны. Поэтому я сторонник того, чтобы и Григорий Явлинский, и Алексей Навальный, и любой достойный кандидат были зарегистрированы и участвовали в выборах. Тогда это будут настоящие президентские выборы, а не постановка, как это было у нас в прошлом», — приводятся на сайте его слова.

«Яблоко» приняло решение о выдвижении Григория Явлинского в президенты России на съезде в феврале 2016 года. До этого Явлинский дважды принимал участие в президентских выборах. В 1996 году он занял четвертое место, а в 2000 году – третье. С президентских выборов 2012 года Явлинского сняли по политическим мотивам. Президентская платформа лидера «Яблока» опубликована на его персональном сайте.


Другие новости по этой теме:

 Былые и Дума: федеральные СМИ включили алтайского оппозиционера в список «лузеров»
 Сияющий Рыжков: «главный» алтайский оппозиционер подготовил очерк своих приключений

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 29
как

13.02.2017 16:38


бы он чего нибудь другое не подставил, он мастер на все руки.
ОБЪЕДИНЕНИЕ Я..... РЫЖ !! СОЗДАНО из СБИТЫХ ЛЁТЧИКОВ ОТ !??

13.02.2017 16:42

политики.... на просторах менее 3%.....
торпеда

13.02.2017 16:53

Не наркоман ли Прокопьев?
В ближайшее время в СМИ может выйти сенсационная публикация. По всей видимости кто-то устал терпеть нападки Прокопьева на Алтайский край и решил встряхнуть его по-крупному. Как стало известно, по запросу одной силовой структуры в московском элитном клубе изъяты записи камеры наблюдения. Камера, предположительно, зафиксировала депутата Государственной Думы Прокопьева в обществе молодой женщины и некоего странного белого порошка на столе. На Алтае Прокопьева знают, как представителя «золотой молодежи», родительница которого не ограничивает его в средствах. И если в Бийске он постоянно на виду и ограничен в пристрастиях, то в Москве он завсегдатай ночных клубов. Употребления белого порошка в отдельных столичных заведениях является нормой. Однако есть предположение, что знакомство с белым порошком для Прокопьева не заканчивается рамками клубных посещений. По всей видимости, доказать причастность к хранению и распространению порошка на основании данной записи не получится. Для снятия депутатской неприкосновенности и заведения соответствующего производства этого слишком мало, однако у держателей записи, по всей видимости другая позиция. Через публикацию будут стремится добиться проведения освидетельствования Прокопьева. Известно, что принятие подобных веществ оставляют следы в крови на долгое время. Через комиссию по этике ГД и министерство здравоохранения будет потребован официальный анализ крови депутата. Вот как раз отказ депутата от анализа и станет главной сенсацией в парламенте.
ч-к

13.02.2017 17:07

Вполне возможно. Поступки его иногда неадекватные. При таких халявных бабках, странно было бы, если бы он не начал ширятся. Как-то встретил его в Бийске, у него зрачки расширенные, думал он для красоты делает. Прочитал сейчас, подумал, волне возможно была другая причина расширения такого.
начать срочно сбор денежки на аренду геликоптера

13.02.2017 17:07

для Вофки и Гришки экскурсию оплатить над водами Па-дэдэ-Кале - one way ticket.
ттттт

13.02.2017 17:12

Предложение. Давайте обратимся к Прокопьеву с предложением сдать кровь прямо в Барнауле.
Старый

13.02.2017 17:21

Вова всегда лизал зады в обмен на валюту и даже деревянные. Начинал с "Наш дом Россия". Это разновидность проституции. Это вошло у него в привычку. От кого же он будет получать пенсию?
СКОРЕЕ ВСЕГО ЕСТЬ ЦЕЛЬ: РАСКРУТИТЬ НА ХОРОШЕЕ БАБЛО !!

13.02.2017 17:25

Вот и пробно размещают инфу на БФ - собственности ПРОКОПЬЕВА , используя , не в тему , место обсуждения СБИТЫХ ЛЁТЧИКОВ: ЯБЛИНСКОГО, ОТРЫЖКОВА.... Смотри мол, можем сбить...
торпеда

13.02.2017 17:25

Рыжков и Прокопьев и Корчагин и Нагайцев и Лапина. Пятерка списка ве5кдущих отморозков региона.
Гонец из Пензы

13.02.2017 17:43

А моего горячо любимого мною в зад Дадина зачем забыли?
Куму из ПарНаС

13.02.2017 17:54

А ты белогандончик чего помалкиваешь? А Рыжкову што подставлять будешь?
приятно читать

13.02.2017 18:29

как корежит от одного упоминания разумного и здравомыслящего политика Рыжкова всю местную гопоту. И мгерятину и коммунятину, состязающихся между собой в петросяновском ослоумии и количестве вылитого на сайт своего дерьма. Отрабатывайте пригожинские сребренники, иудины дети, на том свете вас со сковородками уже заждались.
Ржу не могу...)))

13.02.2017 18:38

приятно читать писал(а):
как корежит от одного упоминания разумного и здравомыслящего политика Рыжкова


Абассацка испацстала))))
ФигВам

13.02.2017 18:53

приятно читать писал(а):
разумного и здравомыслящего политика

Ну... зачем уж так-то. Он же неудачник от политики. Как и его новый патрон, автор "500" дней до счастья...
ru.банок

13.02.2017 18:57

Приятночитатель, твои 2 процента, говорят обо всём-либеростня белоленточная-в глубоком анусе у дадаеве!
98 процентов населения великой России тебя презирают! Как то таг!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

13.02.2017 19:13

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...«На самом деле, правильно бы было, чтобы все, у кого есть такая амбиция, все, у кого есть такое желание, приняли участие в этих выборах:...
будет на выборах Президента РФ в 2018г как в США в 2016г, согласно СМИ Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что Белый дом получил убедительные доказательства случаев мошенничества на прошедших выборах главы государства. НО
наши Представители избирательной комиссии НЕ ПО требуют обнародования этих фактов....
так как квалифицированное большинство от правящей партии, а так называемая о позиция как в г Камне на .би, массово "перезагружается" для работы в партию в регионе, где идёт по мнению Романеноко идет в правильном направлении - в конце концов, ответственные люди /как и кандидаты в Президенты/ всегда тянутся к добру и правде»,..

на прошедшие в ноябре 2016 года президентские выборы было зарегистрировано большое количество лиц без гражданства США, которые проживают в стране, а также уже умерших людей. Их голоса были засчитаны в пользу Клинтон. «Это скандал, — заявил Миллер. — Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное число неграждан в этой стране, которые были зарегистрированы на голосовании».
полагаю это механизм "мёртвых душ Чичикова" давно отработан в алтайской крае в т.ч., возьмём выборы Карлина, был зафиксирован вброс в его пользу, но это виде о позиция продала ну очень хорони деньги
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
рубанку

13.02.2017 19:38

ru.банок писал(а):
98 процентов населения великой России тебя презирают! Как то таг!


Когда вы уже, мыши пригожинские. перестанете вещать от имени "всей России"? Вас всего 500 рабов сетевых на всю страну, а мания величия как у Путина. Вы - ничтожество, статистическая погрешность. Только ОВЦЕОМ и Блевада рисуют вам 86%. Плевал я на тебя, рубанок савушкинский.
НЕ ПЛЕЧО ПОДСТАВИТ!! А КАК ВСЕГДА??

13.02.2017 19:39

Фаллос.
))))))))))

13.02.2017 19:45

реакция лузеров на Рыжкова примерно как у вурдалаков на солнечный свет))) целуйте в ботокс своего фюрера, готовьтесь оплачивать очередной Лугандон с сирияняшем!
НЕУЖЕЛИ ШЕЙДАун остался без работы?? ПУСТЬ !?

13.02.2017 19:50

питается солнечным светом... В Херманию наверно пора, У ГЕЙропу.
))))))))

13.02.2017 19:55

Ну, а ты Вову в пэннисъ с засосом
19.55 СОВЕТ ЯВЛИНСКОМУ ПРИНЯТ... тчк ЯБЛО......

13.02.2017 20:14

Принял: Гончаренко.
Сергей

13.02.2017 20:20

А может они парочкой под ручки в двоем пойдут и будут друг дружке плечи подставлять. Это наверное будет интереснейшее зрелище, как Володя подставляет свое плечико Гришане, и не выдерживая нагрузки оба падают, и хохоча встают и продолжают свой путь.
СЕГОДНЯ КАССИРОМ СТАЛ ТРАМП, ТАК ЧТО ПЛЕЧИКИ ,,,,,,

13.02.2017 20:24

сбитого лётчика не опора... А без БАЙДЕНА, Вовану хохотать не на что будет....
Добрый человек

13.02.2017 20:33

Такая мразь это рыжков ,позор и стыд Алтайского края .Как то в Омске разговаривал с людьми ,они у меня спросили в разговоре это вас же рыжков ,да ,они мне в ответ он такое дерьмо мне говорят .
ЧЕЛОВЕК

13.02.2017 20:59

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗА КОММЕНТАРИЯМИ, МОДЕРИРУЙТЕ ЧАЩЕ, НЕ СПИТЕ!
Не поймёшь,

13.02.2017 21:04

кто -камень, а кто - утопленник...
стукачок

13.02.2017 21:07

чо тут мадэрировать-то ?
тебе не орать здесь и всех делов.
Омские ватники претендуют на абсолютное знание?

13.02.2017 22:26

Добрый человек писал(а):
Такая мразь это рыжков ,позор и стыд Алтайского края .Как то в Омске разговаривал с людьми ,они у меня спросили в разговоре это вас же рыжков ,да ,они мне в ответ он такое дерьмо мне говорят .

в отличие от алтайских, черпающих знания с канала СраНТВ?