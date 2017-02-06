Алтайский политик Владимир Рыжков «подставит плечо» Явлинскому на выборах президента

Некогда известный политик Владимир Рыжков, несколько сроков подряд представлявший Алтайский край в Госдуме, будет поддерживать Григория Явлинского на президентских выборах 2018 года, как наиболее близкого ему по программе и взглядам кандидата. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», его цитирует сайт «Яблока».

Судя по объяснению, г-н Рыжков чувствует себя связанным обещанием, данным г-ну Явлинскому в ответ на возможность баллотироваться от партии в Госдуму. «Год назад, когда мы создали коалицию по выборам в Государственной думе, и я участвовал в этой коалиции, и я был кандидатом от партии «Яблоко», я был в федеральной десятке, и я шел у себя на родном Алтае в 39-м Барнаульском округе от этой партии, я тогда публично заявил, что готов поддержать Григория Явлинского на президентских выборах. И я от своих слов не отказываюсь. Потому что из тех кандидатов, которые уже заявили о своих амбициях, по своим убеждениям, по своей программе, по своим взглядам, по своим подходам Григорий Явлинский наиболее близок мне. Поэтому, если он пойдет на президентские выборы и будет выдвинут и будет зарегистрирован, я буду его поддерживать», — сказал политик.

Интересно, что г-н Рыжков не отказался от обещания, даже несмотря на то, что оказался крайне далек от вожделенного думского мандата. По итогам выборов он расположился на пятом месте в Барнаульском одномандатном округе.

Владимир Рыжков считает, что в президентских выборах должны принять участие все, у кого есть такие амбиции. «На самом деле, правильно бы было, чтобы все, у кого есть такая амбиция, все, у кого есть такое желание, приняли участие в этих выборах: и Алексей Навальный, и Григорий Явлинский, и кандидаты от парламентских партий. Мы иначе не получим всю политическую палитру, мы иначе не получим смены поколений, мы иначе не получим настоящую избирательную кампанию, если у нас будут опять искусственные барьеры, и если Кремль будет решать, кому идти на эти выборы, а кому не идти. Кстати, такую же позицию высказал сегодня и сам Григорий Явлинский. Он сказал, что было бы очень хорошо, если бы Алексей Навальный также принимал участие в президентской кампании, у него много сторонников, он молодой, талантливый, энергичный, у него очень много достижений, у него очень большое желание что-то сделать для нашей страны. Поэтому я сторонник того, чтобы и Григорий Явлинский, и Алексей Навальный, и любой достойный кандидат были зарегистрированы и участвовали в выборах. Тогда это будут настоящие президентские выборы, а не постановка, как это было у нас в прошлом», — приводятся на сайте его слова.

«Яблоко» приняло решение о выдвижении Григория Явлинского в президенты России на съезде в феврале 2016 года. До этого Явлинский дважды принимал участие в президентских выборах. В 1996 году он занял четвертое место, а в 2000 году – третье. С президентских выборов 2012 года Явлинского сняли по политическим мотивам. Президентская платформа лидера «Яблока» опубликована на его персональном сайте.