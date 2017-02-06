Алтайский политик Владимир Рыжков «подставит плечо» Явлинскому на выборах президента

13.02.2017 16:35
Некогда известный политик Владимир Рыжков, несколько сроков подряд представлявший Алтайский край в Госдуме, будет поддерживать Григория Явлинского на президентских выборах 2018 года, как наиболее близкого ему по программе и взглядам кандидата. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», его цитирует сайт «Яблока».
Судя по объяснению, г-н Рыжков чувствует себя связанным обещанием, данным г-ну Явлинскому в ответ на возможность баллотироваться от партии в Госдуму. «Год назад, когда мы создали коалицию по выборам в Государственной думе, и я участвовал в этой коалиции, и я был кандидатом от партии «Яблоко», я был в федеральной десятке, и я шел у себя на родном Алтае в 39-м Барнаульском округе от этой партии, я тогда публично заявил, что готов поддержать Григория Явлинского на президентских выборах. И я от своих слов не отказываюсь. Потому что из тех кандидатов, которые уже заявили о своих амбициях, по своим убеждениям, по своей программе, по своим взглядам, по своим подходам Григорий Явлинский наиболее близок мне. Поэтому, если он пойдет на президентские выборы и будет выдвинут и будет зарегистрирован, я буду его поддерживать», — сказал политик.
Интересно, что г-н Рыжков не отказался от обещания, даже несмотря на то, что оказался крайне далек от вожделенного думского мандата. По итогам выборов он расположился на пятом месте в Барнаульском одномандатном округе.
Владимир Рыжков считает, что в президентских выборах должны принять участие все, у кого есть такие амбиции. «На самом деле, правильно бы было, чтобы все, у кого есть такая амбиция, все, у кого есть такое желание, приняли участие в этих выборах: и Алексей Навальный, и Григорий Явлинский, и кандидаты от парламентских партий. Мы иначе не получим всю политическую палитру, мы иначе не получим смены поколений, мы иначе не получим настоящую избирательную кампанию, если у нас будут опять искусственные барьеры, и если Кремль будет решать, кому идти на эти выборы, а кому не идти. Кстати, такую же позицию высказал сегодня и сам Григорий Явлинский. Он сказал, что было бы очень хорошо, если бы Алексей Навальный также принимал участие в президентской кампании, у него много сторонников, он молодой, талантливый, энергичный, у него очень много достижений, у него очень большое желание что-то сделать для нашей страны. Поэтому я сторонник того, чтобы и Григорий Явлинский, и Алексей Навальный, и любой достойный кандидат были зарегистрированы и участвовали в выборах. Тогда это будут настоящие президентские выборы, а не постановка, как это было у нас в прошлом», — приводятся на сайте его слова.
«Яблоко» приняло решение о выдвижении Григория Явлинского в президенты России на съезде в феврале 2016 года. До этого Явлинский дважды принимал участие в президентских выборах. В 1996 году он занял четвертое место, а в 2000 году – третье. С президентских выборов 2012 года Явлинского сняли по политическим мотивам. Президентская платформа лидера «Яблока» опубликована на его персональном сайте.
13.02.2017 16:38
бы он чего нибудь другое не подставил, он мастер на все руки.
13.02.2017 16:42
13.02.2017 16:53
В ближайшее время в СМИ может выйти сенсационная публикация. По всей видимости кто-то устал терпеть нападки Прокопьева на Алтайский край и решил встряхнуть его по-крупному. Как стало известно, по запросу одной силовой структуры в московском элитном клубе изъяты записи камеры наблюдения. Камера, предположительно, зафиксировала депутата Государственной Думы Прокопьева в обществе молодой женщины и некоего странного белого порошка на столе. На Алтае Прокопьева знают, как представителя «золотой молодежи», родительница которого не ограничивает его в средствах. И если в Бийске он постоянно на виду и ограничен в пристрастиях, то в Москве он завсегдатай ночных клубов. Употребления белого порошка в отдельных столичных заведениях является нормой. Однако есть предположение, что знакомство с белым порошком для Прокопьева не заканчивается рамками клубных посещений. По всей видимости, доказать причастность к хранению и распространению порошка на основании данной записи не получится. Для снятия депутатской неприкосновенности и заведения соответствующего производства этого слишком мало, однако у держателей записи, по всей видимости другая позиция. Через публикацию будут стремится добиться проведения освидетельствования Прокопьева. Известно, что принятие подобных веществ оставляют следы в крови на долгое время. Через комиссию по этике ГД и министерство здравоохранения будет потребован официальный анализ крови депутата. Вот как раз отказ депутата от анализа и станет главной сенсацией в парламенте.
13.02.2017 17:07
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13.02.2017 18:29
13.02.2017 18:38
Абассацка испацстала))))
13.02.2017 18:53
Ну... зачем уж так-то. Он же неудачник от политики. Как и его новый патрон, автор "500" дней до счастья...
13.02.2017 18:57
98 процентов населения великой России тебя презирают! Как то таг!
13.02.2017 19:13
...«На самом деле, правильно бы было, чтобы все, у кого есть такая амбиция, все, у кого есть такое желание, приняли участие в этих выборах:...
будет на выборах Президента РФ в 2018г как в США в 2016г, согласно СМИ Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что Белый дом получил убедительные доказательства случаев мошенничества на прошедших выборах главы государства. НО
наши Представители избирательной комиссии НЕ ПО требуют обнародования этих фактов....
так как квалифицированное большинство от правящей партии, а так называемая о позиция как в г Камне на .би, массово "перезагружается" для работы в партию в регионе, где идёт по мнению Романеноко идет в правильном направлении - в конце концов, ответственные люди /как и кандидаты в Президенты/ всегда тянутся к добру и правде»,..
на прошедшие в ноябре 2016 года президентские выборы было зарегистрировано большое количество лиц без гражданства США, которые проживают в стране, а также уже умерших людей. Их голоса были засчитаны в пользу Клинтон. «Это скандал, — заявил Миллер. — Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное число неграждан в этой стране, которые были зарегистрированы на голосовании».
полагаю это механизм "мёртвых душ Чичикова" давно отработан в алтайской крае в т.ч., возьмём выборы Карлина, был зафиксирован вброс в его пользу, но это виде о позиция продала ну очень хорони деньги
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
13.02.2017 19:38
Когда вы уже, мыши пригожинские. перестанете вещать от имени "всей России"? Вас всего 500 рабов сетевых на всю страну, а мания величия как у Путина. Вы - ничтожество, статистическая погрешность. Только ОВЦЕОМ и Блевада рисуют вам 86%. Плевал я на тебя, рубанок савушкинский.
13.02.2017 19:39
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13.02.2017 21:07
тебе не орать здесь и всех делов.
13.02.2017 22:26
в отличие от алтайских, черпающих знания с канала СраНТВ?