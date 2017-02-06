Поиски пропавшего на Телецком озере вертолета 15 февраля будут вестись у найденного масляного пятна

Второй день поисков вертолета Robinson 66, упавшего 12 февраля в Телецкое озеро, не принес результатов. Однако вечером 14 февраля спасатели обнаружили неподалеку от берега масляное пятно. 15 февраля поиски будут сконцентрированы в этой области, следует из сообщения «Интерфакса».

Как пишет издание со ссылкой на собственный источник, на Телецком озере обнаружено предположительное место крушения вертолета Robinson. «На поверхности озера на незначительном удалении от берега обнаружено масляное пятно. Туда направлены поисково-спасательные группы», — сказал источник вечером 14 февраля.

Судя по официальным сводкам, место крушения до конца светового дня так и не было обнаружено. Утром 15 февраля работы будут проводиться в этом районе.

На данный момент известно, что обнаруженное ранее тело пассажирки вертолета оказалось сильно изуродовано. По предварительным данным, оно принадлежит супруге пилота Дмитрия Ракитского Елене. Предположительно, девушку выбросило из вертолета во время удара R66 о воду. Видимо, она была пристегнута ремнями безопасности, и во время мощного удара удерживающие устройства просто изуродовали тело.

Также наконец стал понятен маршрут вертолета в день крушения. Машину полностью заправили в поселке Иогач (вероятно, планировался полет на следующий световой день). Из Иогача вертолет направился на базу Самыш, где забрал гостей, отдыхающих там. С базы R66 полетел на кордон «Кокши», где гости провели некоторое время и решили лететь назад, на базу «Самыш».

На борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор Heli Club при компании HeliMoscow Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин. Четверка москвичей прибыла на Алтай 10 февраля и разместились в отеле Altay Village Teletskoe на берегу Телецкого озера, уточняет «Коммерсантъ». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладелец гостиницы — Сергей Розбах (50 %), брат г-на Банных. Отметим, что отель входит в группу «Барнаульская сетевая компания», к которой относится и ООО «АлтайАвиа», на посадочной площадке которого базировался разбившийся R66.

Во время взлета с кордона «Кокши» пилот, находившийся за штурвалом, взял направление в сторону Чулышмана (начало Телецкого озера). И — рухнул в озеро. Люди с берега видели падение вертолета по огням — машина буквально «штопором» вошла в озеро. Также R66 исчез с радаров. Это произошло около 20:20 по местному времени. Местные жители рассказывают, что вечером на озеро налетел шторм. Бывшие сослуживцы авиатора Дмитрия Ракитского, летный стаж которого составляет почти 20 лет, рассказывают о нем как о профессионале самого высокого класса. Некоторые из них предполагают, что за штурвалом мог находиться Анатолий Банных.

Вертолетная площадка в Иогаче (бывшая площадка республиканской «Авиалесоохраны», которая впоследствии стала базовой для «АлтайАвиа») сейчас арестована — сотрудники транспортной прокуратуры в течение нескольких часов описывали имущество, изымали документы. Надзорное ведомство проверяет аэроклуб «АлтайАвиа», которому принадлежал вертолет R66, а также одноименное ООО, на посадочной площадке которого он базировался.

Находившимся в вертолете присвоен статус «пропавшие без вести». Официально погибшими их назовут только после подъема вертолета со дна озера. Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет — всегда многометровый слой ила, однако, по заверению руководителя ГУ МЧС по Республике Алтай Игоря Букина, вертолет не погрузился в ил.