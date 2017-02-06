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Главная Лента новостей Спасатели обнаружили детали упавшего в Телецкое озеро вертолета

Спасатели обнаружили детали упавшего в Телецкое озеро вертолета

15.02.2017 16:24

В районе работы межрегиональной группировки спасателей обнаружены элементы вертолета Robinson 66, который, по предварительным данным, упал в Телецкое озеро с пятью людьми на борту. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

В 16 км южнее кордона «Кокши» специалисты «АлтайАвиа» обнаружили четыре чехла от винтов и двигателя красного цвета и элементы крепежа. Аэровизуальное в указанной зоне наблюдение продолжается.

Ввиду ухудшения погодных условий — сильного ветра и высокой волны, использование аппарата «Фалькон», а также погружение водолазов невозможно и приостановлено до улучшения погоды.

Напомним, по информации «Алтапресса», 14 февраля на глубине около 230 м глубоководным аппаратом были обнаружены обломки рухнувшего вертолета. Их, по данным источника издания, разносит внутренними течениями. Однако ИА «Банкфакс» эту информацию не подтвердили ни в ГУ МЧС по Республике Алтай, ни глава Турочакского района Владислав Рябченко.

Ранее сообщалось, что пока найдено сильно поврежденное тело одной из пассажирок. Судя по всему, незадолго до падения воздушного суда она избавилась от ремней безопасности, вероятно, пытаясь выпрыгнуть из машины. Тело прибило к берегу в нескольких км южнее кордона «Кокши». 15 февраля останки направили на опознание в Горно-Алтайск.

Как сообщают местные жители, в месте, куда упал вертолет — всегда многометровый слой ила, однако, по заверению руководителя ГУ МЧС по Республике Алтай Игоря Букина, вертолет не погрузился в ил.


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