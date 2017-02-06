На волне смертельной аварии под Бийском власти отберут у перевозчиков десятки маршрутов

С 16 января по 15 февраля контролирующие органы зафиксировали 1,1 тысяч нарушений ПДД со стороны перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах Алтайского края. Проверки последовали после резонансного ДТП с двумя автобусами, в котором погибли три человека. Самых злостных нарушителей ждет расторжение контракта, сообщает «Алтапресс».

Как рассказал изданию начальник отдела транспорта регионального Минстройтранса Владимир Струцкий, профилактику нарушений на региональных линиях провели по инициативе главы региона. За месяц проверяющие «поймали» 56 автобусов с техническими неисправностями и более 40 — с неработающими тахографами. У пяти из попавших под проверку водителей не было прав соответствующей категории. Еще два и вовсе оказались нелегалами — они перевозили пассажиров без лицензии.

По словам г-на Струцкого, нарушителей ждет серьезная ответственность. «Мы проанализируем эту статистику. Особое внимание обратим на соблюдение режима труда и отдыха водителей. С теми перевозчиками, что злостно нарушают требования законодательства, будут расторгнуты договоры. Таких на сегодня порядка 47. Их маршруты в марте будут выставлены на конкурс. Также в марте пройдет семинар-совещание с перевозчиками по этой теме», - приводит издание его слова.

Руководитель Барнаульского автовокзала Алексей Богданов также рассказал, что в 2016 году работающие с предприятием перевозчики показали рекордную за все годы регулярность — 98,6 %. Но несмотря на такую точность автобусы все менее популярны: с 2008 года пассажиропоток упал на 27 %. По мнению г-на Богданова главная причина — в экономической и демографической ситуации: людей в селах становится меньше, и денег на поездки в краевой центр у них по-прежнему немного. Также солидную часть пассажиров забирает железная дорога и сервис Bla-bla-car. Еще не менее 15 % пассажиров у автовокзала отнимают нелегальные перевозчики.

Напомним, в Косихинском районе в начале января столкнулись четыре транспортных средства: автобус «ЛАЗ», автобус Higer, грузовая «ГАЗель» и автомобиль Audi Q7. Один из автобусов совершал рейс по маршруту «Бийск-Новосибирск». Все пострадавшие в ДТП были доставлены в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, Новоалтайска и Барнаула. Всего в аварии пострадало 29 человек, трое из них погибли.

После этого было возбуждено уголовное дело в отношении одного из перевозчиков и его водителя. Впоследствии выяснилось, что он также пытался запутать следствие. У одного из водителей пострадавшего автобуса также не оказалось лицензии на осуществление междугородних перевозок.