Алтайские депутаты накануне праздника растолкуют «семипалатинцам», где «пропадали» льготы

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 22 февраля намерены принять документ под витиеватым названием «Об официальном толковании законов Алтайского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов». На самом деле, речь идет о восстановлении отобранных в ноябре прошлого года льготах у «семипалатинцев». Очевидно, от понятия «возврат» было решено отказаться по соображениям репутационной безопасности.

Впрочем, термин «восстановление» также не вполне верен. Дело в том, что алтайские депутаты, равно как и исполнительная власть в лице регионального Минтрудсоцзащиты, очевидно, перечитав нормы федерального закона, посвященные «семипалатинцам», сделало неожиданное «открытие». Попытка заставить эту категорию лиц выбирать льготу только по одному основанию противоречит федеральному закону, принятому еще в 2002 году. Равно как и отказ от выплаты компенсации на услуги ЖКХ.

Как сказано в пояснительной записке к принимаемому документу, с учетом особого статуса граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и норм федерального закона, который предусматривает ежемесячную денежную выплату как из федерального бюджета, так и из краевого, за отдельными категориями закрепляется право получать льготы по нескольким основаниям. В их числе - ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политрепрессий, одновременно также являющиеся «семипалатинцами». Кроме того, «семипалатинцам», получившим суммарную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр), предусматривается дополнительная мера соцподдержки — компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Интересно, что закону придадут обратную силу — он распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года. По мнению разработчиков документа, его принятие не повлечет дополнительных расходов краевого бюджета. Это лишний раз доказывает, что льгота носила именно федеральный характер.

Между тем в ФЗ от 10 января 2002 года «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» сказано, что РФ передает органам госвласти субъектов полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %). Средства по предоставлению мер соцподдержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций. Таким образом, алтайские депутаты в ноябре своим «волевым» решением по сути отобрали у семипалатинцев федеральную льготу, выйдя далеко за пределы своих полномочий. Кстати, в этом же документе сказано, что средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие нужды.

Более того, юридический смысл закона «О соцподдержке отдельных категорий граждан», принятого АКЗС в ноябре, сводится к тому, что лицам, одновременно относящимся к нескольким категориям льготников, для которых законодательством Алтайского края предусмотрена социальная поддержка, нужно сделать выбор в пользу чего-то одного. Получается, речь идет исключительно о выборе между льготами регионального уровня, а не между краевой и федеральной поддержкой, как это долгое время пытались внушить населению краевые чиновники и местные парламентарии.

«Мы попробовали объяснить, что у «семипалатинцев» выпадала в принципе только одна мера соцподдержки - компенсация затрат на ЖКУ. Вы ничего не теряете, за исключением маленького направления... Почему вначале мы не сделали исключения для «семипалатинцев»? Так как придерживались принципа единообразия в законе, в подходе абсолютно ко всем социальным группам. Поймите, это не какое-то ноу-хау алтайское, все инициативы в данном случае исходят из федерального центра — это касается как выбора денежного выражения льгот, так и их получения только по одному основанию. Но учитывая, что практически все «семипалатинцы» — это возрастные люди, находятся на пенсии, кроме того, это определенная нагрузка на их семейный бюджет, решили пересмотреть свое первоначальное отношение», - бесхитростно ранее комментировал возникшее противоречие министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.