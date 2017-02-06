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Главная Лента новостей Участок дороги на месяц перекрывают в барнаульском «старом городе»

Участок дороги на месяц перекрывают в барнаульском «старом городе»

17.02.2017 08:30

С 8:00 18 февраля до 21:00 18 марта будет организовано перекрытие проезжей части по нечетной стороне проспекта Социалистического от дома №14«а»до дома №25«а» по улице Мало‑Тобольской, а также по улице Мало-Тобольской от четной стороны до нечетной стороны проспекта Социалистического. Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула.

Перекрытие связано с проведением работ по прокладке участка ливневой канализации. Участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными на указанных участках и выбирать заранее маршруты объезда.

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