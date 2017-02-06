«Ледниковый» жеребенок «взглянул» на алтайский туркластер

В середине февраля в «Парке животных Ледникового периода» родился первый в Алтайском крае жеребенок якутской породы лошадей. «Парк», официально открытый в декабре 2015 года в нескольких км от «Сибирского подворья», по сути представляет собой большой зоопарк, куда специально подбирают фауну, якобы обитавшую еще несколько тысячелетий назад.

«Парк животных Ледникового периода» принадлежит АО «Курорт Белокуриха». На его территории содержатся зубры, яки, маралы, северные олени, галловеи, абердин-ангуссы, герефорды, якутские лошади. Последние – прямые потомки лошадей, сохранившихся со времен ледникового периода, говорится в сообщении компании. Около 20 лет назад несколько якутских лошадей было завезено в Республику Алтай, где они адаптировались и дали потомство. Жеребца и двух кобыл этой породы приобрели для «Сибирского подворья» в начале 2015 года.

Новый комплекс, неподалеку от Белокурихи, разделен на несколько функциональных зон. Первая (туристическая) - «Парк животных ледникового периода», вторая (сельскохозяйственная) - ВДНХ. Обитатели парка куплены с декоративной целью и предназначены для показа туристам. Под каждый вид выделен вольер площадью 1800 кв. м. Считается, что все представленные животные – прямые потомки обитавших во времена ледникового периода. На покупку «резидентов» парка инвестор потратил несколько миллионов рублей.

К примеру, за четырех зубров АО «Курорт Белокуриха» заплатило около 1 млн рублей. Животных привезли из заповедника в селе Черга. Приобретение остальных обошлось примерно в 50-60 тысяч рублей за голову. «Общая стоимость комплекса около 30 млн рублей, - рассказывал ранее гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. - В дальнейшее развитие планируем вложить еще столько же. Пока реализация проекта находится на первом этапе. Сейчас ведем переговоры по приобретению нескольких видов животных, среди них – муфлоны, овцебыки. В будущем планируем разведение птицы. Это займет дополнительно порядка 20 га. Будем формировать мини-фермы, используя европейский опыт».

Добавим, новый комплекс входит в туркластер «Белокуриха-2». К лету 2016 года «Парк» планировалось расширить за счет птичьей фермы, где будут представлены гуси, лебеди и фазаны. К слову, вход на территорию «Ледникового периода» - платный. Судя по данным на сайте парка, стоимость билета варьируется от 50 до 150 рублей.