Рабочие бийского комбината дождались прошлогодней зарплаты после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Бийска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО «Петронефть-Бийск» в связи с обращением в ведомство сотрудников компании. Работники предприятия жаловались на невыплату им заработной платы за декабрь прошлого года, информирует «Наш Бийск». Только после прокурорского реагирования руководство рассчиталось с рабочими.

Ведомство установило, что ЗАО «Петронефть-Бийск» имеет задолженность по заработной плате за декабрь 2016 года перед 52 работниками в сумме 335 300 рублей. По фактам нарушения сроков выплаты в отношении генерального директора возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП и вынесли представление устранить нарушения прав граждан на своевременное вознаграждение за труд. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате в ЗАО «Петронефть-Бийск» погасили в полном объеме. Директор получил предостережение.

Стоит отметить, что критическая ситуация с невыплатой рабочим денег на фанерном комбинате складывается далеко не в первый раз. Так. в январе прошлого года руководство ЗАО «Петронефть-Бийск» отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие на предприятие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Однако позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения.