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Главная Лента новостей Рабочие бийского комбината дождались прошлогодней зарплаты после вмешательства прокуратуры

Рабочие бийского комбината дождались прошлогодней зарплаты после вмешательства прокуратуры

28.02.2017 09:54

Прокуратура Бийска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО «Петронефть-Бийск» в связи с обращением в ведомство сотрудников компании. Работники предприятия жаловались на невыплату им заработной платы за декабрь прошлого года, информирует «Наш Бийск». Только после прокурорского реагирования руководство рассчиталось с рабочими.

Ведомство установило, что ЗАО «Петронефть-Бийск» имеет задолженность по заработной плате за декабрь 2016 года перед 52 работниками в сумме 335 300 рублей. По фактам нарушения сроков выплаты в отношении генерального директора возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП и вынесли представление устранить нарушения прав граждан на своевременное вознаграждение за труд. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате в ЗАО «Петронефть-Бийск» погасили в полном объеме. Директор получил предостережение.

Стоит отметить, что критическая ситуация с невыплатой рабочим денег на фанерном комбинате складывается далеко не в первый раз. Так. в январе прошлого года руководство ЗАО «Петронефть-Бийск» отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие на предприятие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Однако позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения.


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Комментарий

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Комментариев 6
Это что за зарплаты такие ?

28.02.2017 11:17

Триста тыщ 52-м работникам задолжали ? Это по сколько же на одну единицу поголовья выходит ? Весело живет наукоград . Поди Нонко столько один за месяц получает за работу с секретными материалами , ненормированный рабочий день и за разьездной характер деятельности . Не считая оплаты за бензин и мобильную связь...
Крош

28.02.2017 12:15

Ну нормально. Кризис значит миновал Россию. В прошлом году 2,5 млн а в этом 300 т.р.. Спасибо Банкфаксу за позитивчик. Хоть реальные цифры узнали.
Куратор

28.02.2017 13:48

За осень 2016-го чёрную премию работники получили лишь в январе и лишь пригрозив забастовкой.
кукуратору

28.02.2017 17:49

Чего несешь то!? Премия либо есть либо её нет. Приказ на премию читай. Если дают деньги и не спрашивают за это возврат, то бери. Подарок. Ну а так то полезно в трудовой договор и трудовой кодекс заглядывать. Глядишь и окажется черная премия подарком, забастовка незаконной, ну а там увольнение в суде признают обоснованным и начнутся долгие поиски работы. Профсоюз рулит!
ура

28.02.2017 18:10

ничего не меняется в стране дураков
Куратор

28.02.2017 18:30

Куканутому

Что есть - то и есть.
Премию полностью перевели из "белой" в "чёрную", обозвав её как раз чем-то вроде подарка. Поощрение, мол.
Ног по трудовому договору премия есть, и её никто не отменял, соответственно, и платиться таковая должна "белой".
А ещё полезно колдоговор читать. Даже если у него уже несколько лет как истёк срок действия. Там ещё и пеня за задержку выплат имеется.
Впрочем, в нашей стране много что имеется, да только правду найти простым людям не так-то просто. Вот и аукается потом кровопролитиями.