Рабочие бийского комбината дождались прошлогодней зарплаты после вмешательства прокуратуры

28.02.2017 09:54
Прокуратура Бийска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО «Петронефть-Бийск» в связи с обращением в ведомство сотрудников компании. Работники предприятия жаловались на невыплату им заработной платы за декабрь прошлого года, информирует «Наш Бийск». Только после прокурорского реагирования руководство рассчиталось с рабочими.
Ведомство установило, что ЗАО «Петронефть-Бийск» имеет задолженность по заработной плате за декабрь 2016 года перед 52 работниками в сумме 335 300 рублей. По фактам нарушения сроков выплаты в отношении генерального директора возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП и вынесли представление устранить нарушения прав граждан на своевременное вознаграждение за труд. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате в ЗАО «Петронефть-Бийск» погасили в полном объеме. Директор получил предостережение.
Стоит отметить, что критическая ситуация с невыплатой рабочим денег на фанерном комбинате складывается далеко не в первый раз. Так. в январе прошлого года руководство ЗАО «Петронефть-Бийск» отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие на предприятие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Однако позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения.
28.02.2017 11:17
28.02.2017 12:15
28.02.2017 13:48
28.02.2017 17:49
28.02.2017 18:10
28.02.2017 18:30
Что есть - то и есть.
Премию полностью перевели из "белой" в "чёрную", обозвав её как раз чем-то вроде подарка. Поощрение, мол.
Ног по трудовому договору премия есть, и её никто не отменял, соответственно, и платиться таковая должна "белой".
А ещё полезно колдоговор читать. Даже если у него уже несколько лет как истёк срок действия. Там ещё и пеня за задержку выплат имеется.
Впрочем, в нашей стране много что имеется, да только правду найти простым людям не так-то просто. Вот и аукается потом кровопролитиями.