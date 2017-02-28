Бухгалтера детского сада в Рубцовске обвинили в преступных «приписках» к зарплате

28.02.2017 16:28
В Рубцовске направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из бюджетных образовательных учреждений. Женщина, которая по должности имела доступ к финансовым документам, самовольно выписала себе прибавку к зарплате. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
По версии следствия, обвиняемая в том числе формировала и отправляла посредством электронного документооборота реестры на зачисление денег на счета сотрудников детсада. Используя свое служебное положение, женщина в 2012-2015 годах внесла в электронные реестры заранее ложные сведения о якобы полагающихся выплатах в качестве зарплаты на общую сумму более 600 тысяч рублей.
В результате дошкольному учреждению причинен ущерб в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере). Санкция предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. Дело уже направили в суд. Совместно с уголовным делом будет рассмотрен гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба.
28.02.2017 16:35
28.02.2017 17:04
28.02.2017 17:49
http://politsib.ru/news/93790, Но комментирование блокировал. Ну уж больно она забавная, не могу не высказаться. Суть сообщения в том. что Эвалар будет что-то строить в Тюменской области по переработке сырья. Я вот о чем подумал. Ну ладно Алтай - юг Сибири, с хорошей, экологически чистой растительностью. Альпийские луга, травы в предгорьях, боры и рощи. Эвалар только здесь и мог со своими БАДами возникнуть и потом двигать нашу траву до самой Москвы. Но Тюмень. Северный регион, скажем, ну с очень скудной растительностью. Основное производство нефтедобыча и нефтепереработка. Очень развита область нефтехимии со всеми вытекающими последствиями. Тундра, трубопроводы, нефтевышки, дымящиеся трубы заводов и вонючие бензовозы. Чего они там перерабатывать будут. Нефтепродукты в пищевые добавки будут переводить. Смешно, их пиарщики хоть бы подумали, прежде чем, объявлять о строительстве там переработке. Ведь у них же суть репутации в экологической чистоте и вдруг ее собираются делать посреди мазута.
28.02.2017 17:56
28.02.2017 18:26
Суть в том, что там они смогут что-то построить и успешно работать, а у нас нет.
28.02.2017 19:39