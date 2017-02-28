Бухгалтера детского сада в Рубцовске обвинили в преступных «приписках» к зарплате

В Рубцовске направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из бюджетных образовательных учреждений. Женщина, которая по должности имела доступ к финансовым документам, самовольно выписала себе прибавку к зарплате. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, обвиняемая в том числе формировала и отправляла посредством электронного документооборота реестры на зачисление денег на счета сотрудников детсада. Используя свое служебное положение, женщина в 2012-2015 годах внесла в электронные реестры заранее ложные сведения о якобы полагающихся выплатах в качестве зарплаты на общую сумму более 600 тысяч рублей.

В результате дошкольному учреждению причинен ущерб в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере). Санкция предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. Дело уже направили в суд. Совместно с уголовным делом будет рассмотрен гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба.