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Главная Лента новостей Бухгалтера детского сада в Рубцовске обвинили в преступных «приписках» к зарплате

Бухгалтера детского сада в Рубцовске обвинили в преступных «приписках» к зарплате

28.02.2017 16:28

В Рубцовске направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из бюджетных образовательных учреждений. Женщина, которая по должности имела доступ к финансовым документам, самовольно выписала себе прибавку к зарплате. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, обвиняемая в том числе формировала и отправляла посредством электронного документооборота реестры на зачисление денег на счета сотрудников детсада. Используя свое служебное положение, женщина в 2012-2015 годах внесла в электронные реестры заранее ложные сведения о якобы полагающихся выплатах в качестве зарплаты на общую сумму более 600 тысяч рублей.

В результате дошкольному учреждению причинен ущерб в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере). Санкция предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. Дело уже направили в суд. Совместно с уголовным делом будет рассмотрен гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба.

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Комментарий

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Комментариев 6
Рубцовчанин

28.02.2017 16:35

что ни новость,то из Рубцовска!
СААХОВ

28.02.2017 17:04

Так вот кто является истинным расхитителем социалистической(бюджетной) собственности!Воспитатели детсадов-патому и живьем плохо.
политолог

28.02.2017 17:49

Тут Политсибру новость выставил забавную
http://politsib.ru/news/93790, Но комментирование блокировал. Ну уж больно она забавная, не могу не высказаться. Суть сообщения в том. что Эвалар будет что-то строить в Тюменской области по переработке сырья. Я вот о чем подумал. Ну ладно Алтай - юг Сибири, с хорошей, экологически чистой растительностью. Альпийские луга, травы в предгорьях, боры и рощи. Эвалар только здесь и мог со своими БАДами возникнуть и потом двигать нашу траву до самой Москвы. Но Тюмень. Северный регион, скажем, ну с очень скудной растительностью. Основное производство нефтедобыча и нефтепереработка. Очень развита область нефтехимии со всеми вытекающими последствиями. Тундра, трубопроводы, нефтевышки, дымящиеся трубы заводов и вонючие бензовозы. Чего они там перерабатывать будут. Нефтепродукты в пищевые добавки будут переводить. Смешно, их пиарщики хоть бы подумали, прежде чем, объявлять о строительстве там переработке. Ведь у них же суть репутации в экологической чистоте и вдруг ее собираются делать посреди мазута.
политологу

28.02.2017 17:56

"Смешно, их пиарщики хоть бы подумали, прежде чем, объявлять о строительстве там переработке". Вы полагаете, что всё-таки хвост виляет собакой?
Мистер Вульф

28.02.2017 18:26

политолог писал(а):
Суть сообщения в том. что Эвалар будет что-то строить в Тюменской области по переработке сырья.


Суть в том, что там они смогут что-то построить и успешно работать, а у нас нет.
_*-

28.02.2017 19:39

В Рубцовске каждый второй бюджетник тырит как может, впрочем как наверное и во всей стране. Все нищебродами казаться хотят, а сами в норках и на авто на работу. Отмаз хороший супруги зарабатывают, тогды вопрос а где с супругов прыбыли. Наш народ хорошо жить никогда не будет, его послушать он последний хрен доедает, а на рожу посмотриш, эта животное и по ночам жрёт, причём что-то очень калорийное.