Медовый губернатор: Александр Карлин поддержал алтайские туристические бренды новой должностью

Алтайский мед, курорт Белокуриха и гора Белуха вошли в Топ-100 наиболее узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов. Параллельно с этим губернатор Алтайского края Александр Карлин возглавил координационный совет Туристской ассоциации регионов России.

Первый шорт-лист туристических брендов был подготовлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» при участии исследовательского агентства BCGroup. Для составления рейтинга использовали более 1000 анкет жителей всех регионов России. Респондентам задавалось три вопроса. Среди них - известен ли данный бренд лично вам? Ассоциируется ли бренд с указанным регионом? Хотели бы вы посетить указанный регион, чтобы ближе ознакомиться с данным брендом?

В итоге в Топ-100 вошли два бренда, имеющих отношение к Алтайскому краю, и еще один — к Республике Алтай. На 22-ом месте расположился алтайский мед, на 92-ом месте город-курорт Белокуриха, наконец, на 94-ой строчке находится гора Белуха. Среди опрошенных 91 % заявили, что знают об алтайском меде, у 89 % он ассоциируется именно с Алтайским краем (очевидно, у оставшихся 11 % - с Республикой Алтай), желание приехать в Западную Сибирь из-за лакомством высказали 73 % респондентов.

Куда хуже статистика с узнаваемостью у Белокурихи. Об алтайском курорте наслышаны 56 % россиян, у 51 % он вызывает ассоциации с краем, ну, а рвануть в алтайские предгорья ради отдыха готовы 69 %. Схожие цифры демонстрирует Белуха, географически относящаяся к соседнему региону. Знаменитый четырехтысячник распознали 56 %, столько же респондентов знают, что вершина находится именно в РА. А вот покорить самую высокую точку Алтайских гор готовы 62 %.

В первую десятку национальных туристических брендов вошли Третьяковская галерея, Московский Кремль, Эрмитаж, Петергоф, Большой театр, Исаакиевский собор, тульский пряник, Красная площадь, ВДНХ, Сочи. Всего в рейтинг присутствуют бренды из 45 регионов России. Лидерами являются Владимирская область, Москва и Московская область (по шесть брендов).

Отметим, что в шорт-листе представлены и гастрономические бренды. Однако в их число не попали, например, алтайский сыр и медовуха. В списке фигурируют шашлык из барана, мичуринские яблоки, кумыс, донские раки, строганина, донская уха, костромской сыр, владимирская медовуха и т. д.

Интересно, что практически одновременно с появлением туристического рейтинга стало известно о новом назначении губернатора Алтайского края Александра Карлина. Глава субъекта возглавил координационный совет Туристской ассоциации регионов России. Идею создания нового объединения поддержали руководители 40 регионов России. На первом этапе в ее состав вошли девять субъектов, от СФО - Алтайский край и Тыва, от Дальневосточного округа - Хабаровский край и Якутия, а также ряд регионов Северо-Кавказского округа и европейской части страны. В ближайшее время новая организация будет зарегистрированга в Минюсте РФ.