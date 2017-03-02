Сотрудники ЗАО «Петронефть-Бийск» отказываются выходить на работу после очередного простоя

6 марта все три рабочие смены предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» устроили бойкот собственному руководству. Сотрудники комбината рассказали ИА «Банкфакс», что пригрозили начальству приостановить производство до полного погашения задолженности по зарплате. Кроме того, они потребовали выплачивать ее «белой» ведомостью и устранить все нарушения ТК.

Со слов рабочих, рандеву с начальством состоялось 6 марта в 15:00 на проходной предприятия. «Сперва наши делегаты зашли к директору, чтобы пригласить его выйти к людям. Отвечал собственник Дмитрий Капитанов и экономист Ольга Фишер. Они ругались, что мы топим комбинат и предаем все огласке, так нельзя, это плохо. После на крыльцо вышел начальник охраны, пригласил репортера (без камеры), через некоторое время позвали и видеооператора, и желающих работников. В кабинете мы возмущались, что нам не платится зарплата за уже отработанное время, что платятся деньги «в черную», без налоговых отчислений, что самовольно переносятся рабочие дни на выходные, что нам уже не на что жить. Директор молчал, собственник вообще предпочел «не светить» себя перед камерой, за всех говорила экономист, которая лишь публично страдала и уговаривала войти в их положение», - рассказали «бастующие».

В свою очередь работники поспешили возразить руководству, что в прошлом у комбината было много денег, но тратили их не на модернизацию производства, а на собственные нужды. «Не наша вина, что комбинат в кризисе - мы берем кредиты, чтобы выжить, за которые платим проценты, в то время как проценты (пеня) по задержке зарплаты нам не начисляются. Индексации зарплаты уже скоро 10 лет как не было, да и та платится в обход налогов», - заявили в ходе беседы рабочие. Они также выразили недовольство самим процессом трудоустройства, поскольку на данный момент всех принимают на работу по временному договору, который просто продляют. Коллективный же договор никому читать при трудоустройстве не дают. «Из тех, кто в 2000-х его подписывал, почти никого не осталось, а у него срок действия три года, и никто даже не предлагает его перезаключить», - жалуются сотрудники «Петронефти-Бийск».

В свою очередь экономист предприятия Ольга Фишер поспешила озвучить позицию руководства комбината присутствующим на месте событий журналистам. Она заявила, что ЗАО «Петронефть-Бийск» хоть и находится в глубоком кризисе, все же пытается решать насущные проблемы, распределяя поступающие финансы по возможности между рабочими, поставщиками и коммунальщиками.

Ольга Фишер, экономист ЗАО «Петронефть-Бийск»: 2015 год сложился для нас очень тяжело. Ситуация обострилась еще в конце 2014 года, когда с ростом курса доллара у нас возникла очень серьезная проблема с поставками леса. Мы покупаем 1 куб. м леса по 2600 рублей с НДС. А тут появились определенные компании, которые покупали тот же самый лес по более дорогой цене, и вывозился этот лес в Китай. Об этом знали все. В связи с этим у нас возникла очень серьезная проблема с поставками сырья. Имея определенные запасы леса, предприятие справилось с тем периодом, но все же объемы продаж в I квартале 2015 года составили уже 70 % от объемов продаж 2014 года. И хотя ситуация с поставками нормализовалась, проблемы стали нарастать как снежный ком. Комбинат лихорадило практически весь год. Производство останавливалось, в технологические простои здесь стали заниматься ремонтными и восстановительными работами. Продажи 2015 года против продаж 2014-го сократились на 98 млн рублей! По большому счету это годовой фонд заработной платы предприятия.

Как заявляла г-жа Фишер ранее «Нашему Бийску», в тот момент руководство оказалось перед дилеммой: либо остановить производство и дать предприятию погибнуть совсем, либо каким-то образом все поступления средств делить между поставщиками сырья, выплатой заработной платы и уплаты налогов. «Мы пошли вторым путем. Но поступивших в ноябре-декабре денег нам, разумеется, не хватило, чтобы выплатить заработную плату в полном объеме. Так, у нас возникла просрочка. Два последних месяца прошлого года комбинат работал с перерывами. Для оптимизации расходов была остановлена одна линия, работники которой были уведомлены о сокращении штатов и уволены согласно законодательству. На сегодняшний день все производство приостановлено. Простои оплачиваются в соответствие с трудовым законодательством», - уверяла экономист. Она также заявляла, что на комбинате принимают все возможные меры, чтобы исправить ситуацию, заверив, что речи о банкротстве не ведется.

На сегодняшний день ситуацию в ЗАО «Петронефть-Бийск» держат на контроле разные ведомства: это и прокуратура, куда администрация предприятия ежедневно сообщает о погашении долгов по зарплате, и администрация города, которая также озадачилась проблемой предприятия, и инспекция по труду.

Между тем рабочие устали от бесконечных обещаний руководства и заявляют, что готовы отработать свои смены 6 и 7 марта, после чего сырье должно закончиться, а, значит, на комбинате снова объявят о техническом простое. После него сотрудники ЗАО «Петронефть-Бийск» намерены объявить забастовку. «Мы понимаем, что сырье испортится, если мы остановим работу немедленно. Мы не желаем зла комбинату. Тут остались только те, кто за него душой переживает. Нам все равно, кто собственник, разорится он или другим его продаст, но работать-то можем и умеем. Мы даже в прошлый раз, когда бастовали - сделали все так, чтобы не допустить ни малейшей порчи сырья, все станки остановили аккуратно, не допустив никаких потерь. Так будет и сейчас», - резюмировали собеседники.

Напомним, в январе прошлого года руководство ЗАО «Петронефть-Бийск» отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие на предприятие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Все же позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения. Однако за декабрь 2016 года перед 52 работниками вновь накопились долги в сумме 335 300 рублей. Прокуратура Бийска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО «Петронефть-Бийск» в связи с обращением в ведомство сотрудников компании. Только после прокурорского реагирования руководство рассчиталось с рабочими.