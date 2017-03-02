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Главная Лента новостей Горно-Алтайск превзошел Барнаул по числу заявок на праймериз «Единой России»

Горно-Алтайск превзошел Барнаул по числу заявок на праймериз «Единой России»

07.03.2017 13:32

Первые пять человек заявились на праймериз «Единой России» по выборам нового состава Горно-Алтайского горсовета. В их числе — действующий депутат, журналист, молодогвардеец, предприниматель и учитель.

Как следует из сообщения с офсайта реготделения «партии власти» в Республике Алтай, все кандидатуры были рассмотрены 6 марта на заседании оргкомитета. Заявление и пакет документов подали председатель городского совета депутатов Юрий Нечаев, главный редактор газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алексей Ивашкин, гендиректор ООО «Солнечная энергия» Андрей Ялбаков, руководитель реготделения «Молодой гвардии» Роман Гордеев и преподаватель республиканской гимназии им. В.К. Плакаса Иван Караченцев.

Заявиться на праймериз могут как члены и сторонники «Единой России», так и беспартийные. Для выдвижения необходимо в срок до 27 апреля подать личное заявление, а также паспорт, документ об образовании и справку об отсутствии судимости. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая. Выборы депутатов Горно-Алтайского городского совета состоятся 10 сентября. В состав представительного органа будет избран 21 человек, 10 из которых на одномандатных округах, 11 – по партийным спискам.

Напомним, аналогичная процедура запущена в Алтайском крае по выборам депутатов Барнаульской гордумы. Пока известно лишь о трех выдвиженцах, зарегистрированных в качестве участников праймериз.

10 сентября в Республике Алтай также пройдут выборы глав Усть-Мунинского, Манжерокского, Чепошского, Онгудайского и Ининского сельских поселений, депутатов Усть-Мунинского, Манжерокского, Артыбашского, Курмач-Байгольского, Чепошского, Актельского, Усть-Канского сельских советов. Кроме того, в Майминском сельском поселении по двум округам состоятся дополнительные выборы, а в Талицком сельском поселении пройдут повторные выборы депутата.

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Комментарий

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Комментариев 2
дед

07.03.2017 13:52

Партия воров единая Россия , к кормушки лезут , в ближайшем будущем разгонят ее и кто туда так рвался будут \а это мы и не знали , это и не мы \ . Народ ненавидит уже эту партию обдирателей , наглецов , лжецов во главе в АК карлиным , локтевым и многими другими присосками к кормовой базе .
Кукуинский перевал

07.03.2017 15:24

А единоросцы из числа местный племён коренных ойротов, знают про праймерез. Пока видно одного Ялбакова... Нада праймеризить 60х50.
Больше должно быть ойротцев из атанды мгер-овской Ромы Гордеева...