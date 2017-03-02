Алтайские коммунисты нацелились собрать 18 тысяч подписей «рассерженных жителей»

10.03.2017 10:54
КПРФ в Алтайском крае намерена запустить процедуру народной законодательной инициативы. Коммунисты утверждают, что если им удастся собрать 18 тысяч подписных листов, то региональное Заксобрание будет обязано рассмотреть и принять инициативу. В основном речь идет об отмене так называемых «антисоциальных законов», хотя по ряду пунктов коммунисты решились пойти дальше.
Как следует из информации с офсайта крайкома КПРФ, партийный проект, или как предпочитают его называть сами коммунисты - «Народная законодательная инициатива» будет проходить под не слишком оригинальным, зато понятным большинству лозунгом: «Нет – экономии на бедных! Да – экономии на богатых!» Инициатива, судя по всему, станет важной частью предвыборной программы, с которой коммунисты намерены выйти к избирателю в единый день голосования, 10 сентября.
Экономия бюджетных средств является важным условием сохранения стабильности в периоды сложных социально-экономических ситуаций в стране и крае. Оптимизация расходов выглядит логичной, если данные меры касаются неоправданных расходов и всякого рода излишеств. Пожалуй, «оптимизация» воспринималась бы более оптимистично, если бы в который раз не предлагалось экономить на стариках, детях и других незащищенных категориях населения. Нельзя экономить на закрытии школ и больниц, на сокращении финансирования сельских поселений, на льготных категория населения и т. д., сказано в подписном листе.
Коммунисты утверждают, что им ежедневно поступают жалобы со всего края с просьбами остановить закрытие социальных объектов и объединение сельских советов. «Подобные факты выглядят еще более вопиющими на фоне увеличения в этом году зарплаты у краевых чиновников и депутатов почти на 25 %», - подливают масла в огонь составители «прокламации».
Основные требования КПРФ достаточно широки и подчас выходят за рамки только социально-экономических притязаний. Например, речь идет о том, чтобы остановить закрытие школ и больниц, восстановить в прежних правах сельских учителей, ветеранов труда и родителей дошкольников. Также коммунисты требуют ввести дополнительную соцподдержку для категории так называемых «детей войны». Особняком стоит «пожелание» увеличить детское пособие в три раза — до 460 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией. Наконец, еще один принципиальный момент в программе - перераспределить средства, выделяемые краевым бюджетом, в пользу сельских поселений, а также возвращение прямых выборов глав районов.
Процедура, которую запускает КПРФ, предусмотрена законом о народной законодательной инициативе. Народная законодательная инициатива – форма непосредственного осуществления жителями Алтайского края государственной власти. Это право граждан вносить законопроекты на рассмотрение в АКЗС. Вынесение на рассмотрение законопроекта должно быть подкреплено сбором подписей 1 % жителей региона – 18 тысяч человек (на самом деле, речь должна идти все же о 23,6 тысячах человек — прим. ред. БФ). По факту сбора необходимого количества подписей депутаты АКЗС обязаны принять данный законопроект, с оптимизмом утверждают инициаторы «хождения в народ».
Впрочем, для этого требуется соблюсти ряд условий. Подписные листы должны быть строго установленной формы. Обязательное условие для подписантов – указание паспортных данных. «Поэтому прежде чем начать процедуру, предусмотренную законом, мы начинаем проводить сбор подписей под требованиями, которые в ближайшее время будут оформлены в законопроекты. В процессе сбора подписей мы намерены выявить тех жителей края, которые будут готовы принять непосредственное участие в законотворчестве и согласятся указать свои паспортные данные. Сбор подписей пройдет на всей территории региона», - поясняют в партии. Кроме того, можно проявить инициативу и не дожидаясь народных агитаторов, самостоятельно заполнить подписной лист. После чего документ необходимо передать в крайком КПРФ.
PrintScreen: altkprf.ru
10.03.2017 11:56
10.03.2017 11:58
10.03.2017 12:03
Вообще эта цифра тоже небольшая
10.03.2017 12:04
10.03.2017 12:13
10.03.2017 12:50
советской власти не вспомнить. уже даже наши богатые алтайские возмущаются положением дел в здравохранении и образавании. Теперешним руководам больше ничего не остаётся делать как собирать клевету на коммунистов и их бывших руководителей-- Ленина и Сталина, которые построили Великую страну рабочих и крестьян, где рабочий и колхозник мог заработать столько же как и руководитель. Попробуй, сделай это сейчас!! Так что бери ручку и беги подписывай лист, или опять будешь сидеть" моя хата с краю и я нм хера не знаю. До сих пор мы в России так и сдим,
а нас имеют по полной программе, как хотят.
10.03.2017 13:22
10.03.2017 14:26
10.03.2017 15:07
10.03.2017 15:20
10.03.2017 16:21
10.03.2017 16:39
10.03.2017 17:12
10.03.2017 17:20
10.03.2017 18:12
10.03.2017 20:51
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2016 №383 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 3 квартал 2016 года В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Алтайского края от 23.04.2013 № 23-ЗС «О потребительской корзине в Алтайском крае», от 09.11.2004 № 36-3C «О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае» постановляю: 1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за 3 квартал 2016 года в расчете на душу населения - 8931 рубль, для трудоспособного населения - 9549 рублей, для пенсионеров - 7243 рубля, для детей - 8987 рублей.
______________________________________________________________________________________________________________Уже первый квартал 2017 года закончился, а где Постановление за 4 квартал, где за первый квартал 2017 года??? Кто вернёт народу не дополученные детские пособия, пенсии, льготы и всё причитающее??? Может хватит дурака валять и делить кресла, а пора с народом работать? Опустились ниже плинтуса и канализации!
10.03.2017 20:54
10.03.2017 21:01
10.03.2017 21:14
Ни какие подписные листы НЕ ПОМОГУТ! Пока все не объединятся и не выйдут на улицу, требовать своего согласно Конституции РФ! Сколько их уже насобирали этих писюлек, а толку? Поднимайте весь народ. Только мы способны сами себя защитить. Остальное Фарс и поднятие рейтинга партии. не более, моё мнение!
10.03.2017 21:57
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И куда их? В "Спортлото"?