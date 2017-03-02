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Главная Лента новостей Алтайские коммунисты нацелились собрать 18 тысяч подписей «рассерженных жителей»

Алтайские коммунисты нацелились собрать 18 тысяч подписей «рассерженных жителей»

10.03.2017 10:54

КПРФ в Алтайском крае намерена запустить процедуру народной законодательной инициативы. Коммунисты утверждают, что если им удастся собрать 18 тысяч подписных листов, то региональное Заксобрание будет обязано рассмотреть и принять инициативу. В основном речь идет об отмене так называемых «антисоциальных законов», хотя по ряду пунктов коммунисты решились пойти дальше.

Как следует из информации с офсайта крайкома КПРФ, партийный проект, или как предпочитают его называть сами коммунисты - «Народная законодательная инициатива» будет проходить под не слишком оригинальным, зато понятным большинству лозунгом: «Нет – экономии на бедных! Да – экономии на богатых!» Инициатива, судя по всему, станет важной частью предвыборной программы, с которой коммунисты намерены выйти к избирателю в единый день голосования, 10 сентября.

Экономия бюджетных средств является важным условием сохранения стабильности в периоды сложных социально-экономических ситуаций в стране и крае. Оптимизация расходов выглядит логичной, если данные меры касаются неоправданных расходов и всякого рода излишеств. Пожалуй, «оптимизация» воспринималась бы более оптимистично, если бы в который раз не предлагалось экономить на стариках, детях и других незащищенных категориях населения. Нельзя экономить на закрытии школ и больниц, на сокращении финансирования сельских поселений, на льготных категория населения и т. д., сказано в подписном листе.

Коммунисты утверждают, что им ежедневно поступают жалобы со всего края с просьбами остановить закрытие социальных объектов и объединение сельских советов. «Подобные факты выглядят еще более вопиющими на фоне увеличения в этом году зарплаты у краевых чиновников и депутатов почти на 25 %», - подливают масла в огонь составители «прокламации».

Основные требования КПРФ достаточно широки и подчас выходят за рамки только социально-экономических притязаний. Например, речь идет о том, чтобы остановить закрытие школ и больниц, восстановить в прежних правах сельских учителей, ветеранов труда и родителей дошкольников. Также коммунисты требуют ввести дополнительную соцподдержку для категории так называемых «детей войны». Особняком стоит «пожелание» увеличить детское пособие в три раза — до 460 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией. Наконец, еще один принципиальный момент в программе - перераспределить средства, выделяемые краевым бюджетом, в пользу сельских поселений, а также возвращение прямых выборов глав районов.

Процедура, которую запускает КПРФ, предусмотрена законом о народной законодательной инициативе. Народная законодательная инициатива – форма непосредственного осуществления жителями Алтайского края государственной власти. Это право граждан вносить законопроекты на рассмотрение в АКЗС. Вынесение на рассмотрение законопроекта должно быть подкреплено сбором подписей 1 % жителей региона – 18 тысяч человек (на самом деле, речь должна идти все же о 23,6 тысячах человек — прим. ред. БФ). По факту сбора необходимого количества подписей депутаты АКЗС обязаны принять данный законопроект, с оптимизмом утверждают инициаторы «хождения в народ».

Впрочем, для этого требуется соблюсти ряд условий. Подписные листы должны быть строго установленной формы. Обязательное условие для подписантов – указание паспортных данных. «Поэтому прежде чем начать процедуру, предусмотренную законом, мы начинаем проводить сбор подписей под требованиями, которые в ближайшее время будут оформлены в законопроекты. В процессе сбора подписей мы намерены выявить тех жителей края, которые будут готовы принять непосредственное участие в законотворчестве и согласятся указать свои паспортные данные. Сбор подписей пройдет на всей территории региона», - поясняют в партии. Кроме того, можно проявить инициативу и не дожидаясь народных агитаторов, самостоятельно заполнить подписной лист. После чего документ необходимо передать в крайком КПРФ.

PrintScreen: altkprf.ru

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Комментарий

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Комментариев 20
Я

10.03.2017 11:56

думаю под такими требованиями подпишется каждый житель края. А деньги можно найти. Немного взять у миллиардеров и хватит. Можно обойтись без яхт и личных самолетов, надо делится с народом.
гость

10.03.2017 11:58

где подписаться?
котик

10.03.2017 12:03

Так листов или подписей. На листе семь подписей. ТО есть 18*7=126 тыс подписей
Вообще эта цифра тоже небольшая
читатель

10.03.2017 12:04

Почему подливают?Подливают масла те,кто всё это устраивают!
Дятел

10.03.2017 12:13

Как коммунисты не стараються,у них рейтинг ниже , чем у Овального,но своровали они в свое время,гораздо больше,чем мой друг!
жираф большой -дятлу

10.03.2017 12:50

Уж насчёт воровства коммунистами ты бы помолчал, такого, что творится сейчас за все 75 лет существования
советской власти не вспомнить. уже даже наши богатые алтайские возмущаются положением дел в здравохранении и образавании. Теперешним руководам больше ничего не остаётся делать как собирать клевету на коммунистов и их бывших руководителей-- Ленина и Сталина, которые построили Великую страну рабочих и крестьян, где рабочий и колхозник мог заработать столько же как и руководитель. Попробуй, сделай это сейчас!! Так что бери ручку и беги подписывай лист, или опять будешь сидеть" моя хата с краю и я нм хера не знаю. До сих пор мы в России так и сдим,
а нас имеют по полной программе, как хотят.
снизу

10.03.2017 13:22

Где в районах подписывать листы. Готов оказать содействие в сборе подписей. Куда обращаться? Соберу 500.
ПРОСТО

10.03.2017 14:26

Властям всего-то надо,- объявить, что государство наше антисоциальное, а майские путинские указы- мишура и все дела!
ветеран

10.03.2017 15:07

Дайте координаты и телефоны,чтобы люди могли обращаться.
ПОСЕЯЛИ КОММУНИСТЫ развитой социализм, а ПОЖАЛИ КАПИТАЛИЗМ!!

10.03.2017 15:20

А таперя сеют ПАДписные листы, а пожмуть ручки властьюшке, ЗА ЖОПОместа для сеятелей...... Вот в чём беда....
СМИ

10.03.2017 16:21

Пишет один и тот же человек "где подписаться, куда обращаться и т.п." Давай еще 50 комментариев напиши, покажи своему работодателю как хорошо показушной народной поддержкой занимаешься. Может тебе премию выпишут, купишь поллитру.
Горыныч

10.03.2017 16:39

Хорошая проверка на вшивость. Ананимно-то у нас все герои, а много ли наберётся подписантов с указанием паспортных данных?
ГОРЫНЫЧ!! БЫЛО 20 МИЛЛИОНОВ ЧЛЕНОВ КПСС! МИЛЛИОНЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ !! И ШО !??

10.03.2017 17:12

общими усилиями профукали развитой социализм!! На капитализм !?? А теперь 18 тысячами листочков хотят чуть чуть вернуть глоток бывшего социализма?? НУ ПРЯМО ШУТНИЧКИ!! Борцуны за ЖОПОместа при власти.
простой

10.03.2017 17:20

Коммунисты идут проторенным путем, по затухающей, как профсоюзы. От активных акций протеста к пассивным, от забастовок и митингов к сбору подписей и петиций.
Простому

10.03.2017 18:12

Согласен нужны митинги и акции протеста во всех районах против этого закона!!!
Займитесь уж делом КПРФ в Алтайском крае!

10.03.2017 20:51

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2016 №383 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 3 квартал 2016 года В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Алтайского края от 23.04.2013 № 23-ЗС «О потребительской корзине в Алтайском крае», от 09.11.2004 № 36-3C «О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае» постановляю: 1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за 3 квартал 2016 года в расчете на душу населения - 8931 рубль, для трудоспособного населения - 9549 рублей, для пенсионеров - 7243 рубля, для детей - 8987 рублей.
______________________________________________________________________________________________________________Уже первый квартал 2017 года закончился, а где Постановление за 4 квартал, где за первый квартал 2017 года??? Кто вернёт народу не дополученные детские пособия, пенсии, льготы и всё причитающее??? Может хватит дурака валять и делить кресла, а пора с народом работать? Опустились ниже плинтуса и канализации!
Вношу поправки

10.03.2017 20:54

Займитесь уж делом КПРФ в Алтайском крае! писал(а):
а где Постановление за 4 квартал 2016 года,
за достойную жизнь.

10.03.2017 21:01

Распечатайте и разошлите подписные листы по всем городам и селам, надоела такая жизнь, надо в корне все менять.
Ольга Геннадьевна Приходько. с. Верх-Суетка

10.03.2017 21:14

за достойную жизнь. писал(а):
Распечатайте и разошлите подписные листы по всем городам и селам, надоела такая жизнь, надо в корне все менять.

Ни какие подписные листы НЕ ПОМОГУТ! Пока все не объединятся и не выйдут на улицу, требовать своего согласно Конституции РФ! Сколько их уже насобирали этих писюлек, а толку? Поднимайте весь народ. Только мы способны сами себя защитить. Остальное Фарс и поднятие рейтинга партии. не более, моё мнение!
:)

10.03.2017 21:57

за достойную жизнь. писал(а):
Распечатайте и разошлите подписные листы ...


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И куда их? В "Спортлото"?