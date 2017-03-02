Алтайские коммунисты нацелились собрать 18 тысяч подписей «рассерженных жителей»

КПРФ в Алтайском крае намерена запустить процедуру народной законодательной инициативы. Коммунисты утверждают, что если им удастся собрать 18 тысяч подписных листов, то региональное Заксобрание будет обязано рассмотреть и принять инициативу. В основном речь идет об отмене так называемых «антисоциальных законов», хотя по ряду пунктов коммунисты решились пойти дальше.

Как следует из информации с офсайта крайкома КПРФ, партийный проект, или как предпочитают его называть сами коммунисты - «Народная законодательная инициатива» будет проходить под не слишком оригинальным, зато понятным большинству лозунгом: «Нет – экономии на бедных! Да – экономии на богатых!» Инициатива, судя по всему, станет важной частью предвыборной программы, с которой коммунисты намерены выйти к избирателю в единый день голосования, 10 сентября.

Экономия бюджетных средств является важным условием сохранения стабильности в периоды сложных социально-экономических ситуаций в стране и крае. Оптимизация расходов выглядит логичной, если данные меры касаются неоправданных расходов и всякого рода излишеств. Пожалуй, «оптимизация» воспринималась бы более оптимистично, если бы в который раз не предлагалось экономить на стариках, детях и других незащищенных категориях населения. Нельзя экономить на закрытии школ и больниц, на сокращении финансирования сельских поселений, на льготных категория населения и т. д., сказано в подписном листе.

Коммунисты утверждают, что им ежедневно поступают жалобы со всего края с просьбами остановить закрытие социальных объектов и объединение сельских советов. «Подобные факты выглядят еще более вопиющими на фоне увеличения в этом году зарплаты у краевых чиновников и депутатов почти на 25 %», - подливают масла в огонь составители «прокламации».

Основные требования КПРФ достаточно широки и подчас выходят за рамки только социально-экономических притязаний. Например, речь идет о том, чтобы остановить закрытие школ и больниц, восстановить в прежних правах сельских учителей, ветеранов труда и родителей дошкольников. Также коммунисты требуют ввести дополнительную соцподдержку для категории так называемых «детей войны». Особняком стоит «пожелание» увеличить детское пособие в три раза — до 460 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией. Наконец, еще один принципиальный момент в программе - перераспределить средства, выделяемые краевым бюджетом, в пользу сельских поселений, а также возвращение прямых выборов глав районов.

Процедура, которую запускает КПРФ, предусмотрена законом о народной законодательной инициативе. Народная законодательная инициатива – форма непосредственного осуществления жителями Алтайского края государственной власти. Это право граждан вносить законопроекты на рассмотрение в АКЗС. Вынесение на рассмотрение законопроекта должно быть подкреплено сбором подписей 1 % жителей региона – 18 тысяч человек (на самом деле, речь должна идти все же о 23,6 тысячах человек — прим. ред. БФ). По факту сбора необходимого количества подписей депутаты АКЗС обязаны принять данный законопроект, с оптимизмом утверждают инициаторы «хождения в народ».

Впрочем, для этого требуется соблюсти ряд условий. Подписные листы должны быть строго установленной формы. Обязательное условие для подписантов – указание паспортных данных. «Поэтому прежде чем начать процедуру, предусмотренную законом, мы начинаем проводить сбор подписей под требованиями, которые в ближайшее время будут оформлены в законопроекты. В процессе сбора подписей мы намерены выявить тех жителей края, которые будут готовы принять непосредственное участие в законотворчестве и согласятся указать свои паспортные данные. Сбор подписей пройдет на всей территории региона», - поясняют в партии. Кроме того, можно проявить инициативу и не дожидаясь народных агитаторов, самостоятельно заполнить подписной лист. После чего документ необходимо передать в крайком КПРФ.