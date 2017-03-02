«Бастующим» работникам бийского комбината пригрозили увольнением?

13.03.2017 08:30
Сотрудники ЗАО «Петронефть-Бийск» рассказали ИА «Банкфакс», что 10 марта руководство сообщило им о грядущем увольнении. По мнению рабочих, это решение начальства связано с активной позицией данных сотрудников по очередной задержке заработной платы.
Со слов активистов, 10 марта им сделали устное предупреждение, что в начале новой рабочей недели стоит зайти в отдел кадров, чтобы официально уволиться. Такое решение руководство якобы приняло в отношении двоих сотрудников, которые больше всего «поднимали шум» во время прошедших протестов. Им заявили, что очередной технический простой на предприятии был оформлен задним числом без пометки «с правом невыхода на работу», как это делали ранее. В связи с этим получилось, что рабочие попросту прогуляли свою смену и не явились на работу. 13 марта их пообещали уволить. «Пока это нам приватно сообщили. В отдел кадров вызовут в понедельник. Возможно, предложат уволиться самим, не знаю. Но, скорее всего, вменят прогул. Ездили в прокуратуру, звонили в трудовую инспекцию. Сказали, не подписывать никаких бумаг, взять копии приказа об увольнении и ехать к ним, писать заявления», - пояснили рабочие ЗАО «Петронефть-Бийск».
Напомним, 6 марта все три рабочие смены предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» устроили бойкот собственному руководству. Сотрудники комбината рассказали ИА «Банкфакс», что пригрозили начальству приостановить производство до полного погашения задолженности по зарплате. Кроме того, они потребовали выплачивать ее «белой» ведомостью и устранить все нарушения ТК. После этого задолженность перед частью рабочих поспешно погасили.
Добавим, в январе прошлого года руководство ЗАО «Петронефть-Бийск» отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие на предприятие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Все же позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения. Однако за декабрь 2016 года перед 52 работниками вновь накопились долги в сумме 335 300 рублей. Прокуратура Бийска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО «Петронефть-Бийск» в связи с обращением в ведомство сотрудников компании. Только после прокурорского реагирования руководство рассчиталось с рабочими.
13.03.2017 09:27
13.03.2017 09:40
13.03.2017 11:51
Нас выживут в любом случае, законно-ли нет, это лишь вопрос времени.
Они думают, что мы - заводилы, и никак не могут понять, что поднялся весь коллектив, что от устранения нас ничего не изменится, только предприятие получит ещё несколько штрафов.
И, самое печальное, они никак не могут понять, что мы всеми силами стараемся свести ущерб для предприятия на нет. Не понимают, как вредно для производства замена даже одного члена коллектива, не говоря о нескольких. Им кажется, будто за воротами полно людей, согласных работать за такие гроши и с такими задержками.
Да, таких людей они найдут, но они не понимают, что такие люди будут работать по принципу "работаем так, как нам платят", а не на совесть, радея за производство, как работаем мы.
И что пройдё1т месяцы и месяцы прежде чем новые работники хотя бы смогут разобраться в производственных процессах. А это не так просто, как руководству кажется.
13.03.2017 11:52
13.03.2017 12:11
13.03.2017 12:26
13.03.2017 16:49
«…действительно, имел место инцидент с журналистами редакций ТВ «Наши Новости» и «Комсомольская правда – Барнаул». Произошедшее напрямую связано с информационной политикой данных изданий. кампанией. ТВ «Наши Новости» и «КП-Барнаул» входят в состав холдинга «Сибирская медиагруппа», которую контролирует депутата ГД ФС РФ А.С.Прокопьев. В течении текущего года холдингом велась целенаправленная кампания против функционирования перинатального центра «ДАР». ПЦ «ДАР» возводится в рамках целевой федеральной программы, находится на особом контроле руководства страны и является важным составляющим стратегии развития родовоспоможения в регионе. В СМИ СМГ в отчетный период вышел широкий круг целенаправленных публикаций, исключительно в негативном плане освещающий важную инициативу федерального правительства. (Приложение № 1. Мониторинг публикаций СМГ.) Данный цикл публикаций шел в разрез с общим тоном публикаций всего круга СМИ, стремящихся, на наш взгляд, показать и проблемные, и положительные составляющие функционирования перинатального центра.
Возможность дать разъяснения или объективную информацию со стороны служб минздрава региона в СМИ СМГ была полностью блокирована. При этом особое беспокойство вызвал сюжет ТВ «Наши Новостей», вышедший в преддверии 8.03.2017, даты презентации на высшем уровне системы перинатальных центров страны. Суть сюжета ТВ «Наши Новости» состояла в том, что по мнению редакции именно строительство перинатальных центров ведет к разрушению общей системы родовоспоможения страны. (Приложение № 2. Видеосюжет НН).
Пресс-службой минздрава региона был организован выезд на объект родовоспоможения для СМИ, не входящих в систему СМГ, с целью доведения объективной информации о работе перинатального центра. Это было специализированное мероприятия для аккредитованных СМИ, так называемый «пресс-тур» и не являлся открытым общедоступным мероприят
13.03.2017 16:52
В связи с вышеназванным просим рассмотреть вопрос о вынесении редакциям ТВ «Наши Новости» и КП-Барнаул» предупреждения, в связи с нарушением журналистами норм журналистской этики. А также просим, учитывая высокий статус федерального депутата А.С.Прокопьева, собственника СМГ, обратиться к нему с предложением не допускать принуждения журналистов к противоправным действиям…»
13.03.2017 17:43
Слушай, торПедик, тут люди помощи ждут, могут без работы остаться, в Бийске с работой очень тяжело. Кроме Эвалара бардак везде.
И ты тут со своими нападками на Прокопьева нафиг никому не нужен.
Не засоряй тему.
13.03.2017 17:57
13.03.2017 17:59
13.03.2017 20:08