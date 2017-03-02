«Бастующим» работникам бийского комбината пригрозили увольнением?

Сотрудники ЗАО «Петронефть-Бийск» рассказали ИА «Банкфакс», что 10 марта руководство сообщило им о грядущем увольнении. По мнению рабочих, это решение начальства связано с активной позицией данных сотрудников по очередной задержке заработной платы.

Со слов активистов, 10 марта им сделали устное предупреждение, что в начале новой рабочей недели стоит зайти в отдел кадров, чтобы официально уволиться. Такое решение руководство якобы приняло в отношении двоих сотрудников, которые больше всего «поднимали шум» во время прошедших протестов. Им заявили, что очередной технический простой на предприятии был оформлен задним числом без пометки «с правом невыхода на работу», как это делали ранее. В связи с этим получилось, что рабочие попросту прогуляли свою смену и не явились на работу. 13 марта их пообещали уволить. «Пока это нам приватно сообщили. В отдел кадров вызовут в понедельник. Возможно, предложат уволиться самим, не знаю. Но, скорее всего, вменят прогул. Ездили в прокуратуру, звонили в трудовую инспекцию. Сказали, не подписывать никаких бумаг, взять копии приказа об увольнении и ехать к ним, писать заявления», - пояснили рабочие ЗАО «Петронефть-Бийск».

Напомним, 6 марта все три рабочие смены предприятия ЗАО «Петронефть-Бийск» устроили бойкот собственному руководству. Сотрудники комбината рассказали ИА «Банкфакс», что пригрозили начальству приостановить производство до полного погашения задолженности по зарплате. Кроме того, они потребовали выплачивать ее «белой» ведомостью и устранить все нарушения ТК. После этого задолженность перед частью рабочих поспешно погасили.

Добавим, в январе прошлого года руководство ЗАО «Петронефть-Бийск» отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие на предприятие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Все же позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения. Однако за декабрь 2016 года перед 52 работниками вновь накопились долги в сумме 335 300 рублей. Прокуратура Бийска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО «Петронефть-Бийск» в связи с обращением в ведомство сотрудников компании. Только после прокурорского реагирования руководство рассчиталось с рабочими.