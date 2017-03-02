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Главная Лента новостей Внедорожник «поймал» троллейбус на рубцовской дороге

Внедорожник «поймал» троллейбус на рубцовской дороге

15.03.2017 12:57

13 марта в Рубцовске произошла авария с участием пассажирского транспорта. В результате горожане, находившиеся в троллейбусе, получили ушибы, а дорога оказалась перекрыта на долгое время. Как утверждают участники группы «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска», виной случившемуся - разбитая дорожная сеть города.

Со слов очевидцев ДТП, днем 13 марта троллейбус с пассажирами двигался по улице Калинина. Водителю общественного транспорта несколько раз приходилось увиливать от дорожных препятствий в виде ям, однако от одной колеи ему уйти так и не удалось. В результате троллейбус выбросило на встречную полосу, где на скорости двигался внедорожник. Произошло столкновение, от которого общественный транспорт развернуло, а автомобиль получил серьезные повреждения. Авария спровоцировала долгую автомобильную «пробку», поскольку другие участники движения были вынуждены их объезжать.

Между тем участники обсуждения в Сети единогласно заявили, что по имеющимся в городе дорогам ездить совершенно невозможно. Именно поэтому аварии на одних и тех же участках дорог случаются ежедневно. «С четверга прошлой недели пытаюсь добиться очистки перекрестка Сельмашская - Комсомольская плюс железнодорожного полотна, пересекающего улицу Сельмашская. Рельсы вообще невозможно проехать - огромные бугры. На данный момент лед немного срезали, но особо лучше не стало. Сотрудник ЖКХ говорят, в день сотни машин проезжают по данному участку, никому дела нет», - жалуется автоледи из Рубцовска. Ее поддержали и водители общественного транспорта, которые уверяют, что каким бы внимательным не был на дороге, невозможно постоянно уходить от ям и рытвин.

Фото: PrintScreen видеозаписи в группе «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска»

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 7
Рубцовчанка

15.03.2017 15:17

Чистый край,чистый край он выиграл тендер на многие миллионы рублей по очистке города от снега,но.....УВЫ!И снег не чистится и не вывозится,а Веснинна-гнать надо,попилил с Чистым краем денежки и довольный ходит на работу,говорят зимой снега много было,так и вывозит его надо было много,а уборочной техники таки и не видно в городе!
Ёжик.

15.03.2017 15:46

У Веснина прокатило-бы это если снега было как год назад.......
Гость

15.03.2017 16:56

Чистый край это в понимании наших чиновников безлюдная территория без хлопот изабот
***

15.03.2017 17:26

Где там на Калинина (100м от поворота до поворота) можно было двигаться на скорости внедорожнику. Аж троллейбус развернул. Или журналюг улицу попутал.
***

15.03.2017 17:29

Хотя судя по фото Калинина. Ну и лупень на внедорожнике. Видать за 13 сек до сотни хотел разогнаться. Значит не всё так плохо с дорогой, плохо с моском водителей.
Ёжику

15.03.2017 20:36

а ему и так прокатит,прокатило же с лагерями! Как так похерив "Детское лето" ставят на ответственный пост,где просто можно деньги умыкнуть и ничего для города не сделать???
Барнаулец

15.03.2017 23:25

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.