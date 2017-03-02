Внедорожник «поймал» троллейбус на рубцовской дороге

13 марта в Рубцовске произошла авария с участием пассажирского транспорта. В результате горожане, находившиеся в троллейбусе, получили ушибы, а дорога оказалась перекрыта на долгое время. Как утверждают участники группы «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска», виной случившемуся - разбитая дорожная сеть города.

Со слов очевидцев ДТП, днем 13 марта троллейбус с пассажирами двигался по улице Калинина. Водителю общественного транспорта несколько раз приходилось увиливать от дорожных препятствий в виде ям, однако от одной колеи ему уйти так и не удалось. В результате троллейбус выбросило на встречную полосу, где на скорости двигался внедорожник. Произошло столкновение, от которого общественный транспорт развернуло, а автомобиль получил серьезные повреждения. Авария спровоцировала долгую автомобильную «пробку», поскольку другие участники движения были вынуждены их объезжать.

Между тем участники обсуждения в Сети единогласно заявили, что по имеющимся в городе дорогам ездить совершенно невозможно. Именно поэтому аварии на одних и тех же участках дорог случаются ежедневно. «С четверга прошлой недели пытаюсь добиться очистки перекрестка Сельмашская - Комсомольская плюс железнодорожного полотна, пересекающего улицу Сельмашская. Рельсы вообще невозможно проехать - огромные бугры. На данный момент лед немного срезали, но особо лучше не стало. Сотрудник ЖКХ говорят, в день сотни машин проезжают по данному участку, никому дела нет», - жалуется автоледи из Рубцовска. Ее поддержали и водители общественного транспорта, которые уверяют, что каким бы внимательным не был на дороге, невозможно постоянно уходить от ям и рытвин.