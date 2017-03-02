Высокопоставленному барнаульскому полицейскому продлят весеннюю изоляцию

14 марта Октябрьский районный суд Барнаула продлил арест заместителю начальника барнаульского УМВД Андрею Арестову. Маститый полицейский останется в СИЗО еще как минимум на пару месяцев, подтвердили ИА «Банкфакс» в пресс-службе суда.

По данным источника, 14 марта Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство СУ СКР по Алтайскому краю о продлении избранной меры пресечения в отношении Андрея Арестова. В результате его арест продлили до 12 мая 2017 года, в то время как изначально полицейского определили в СИЗО лишь до 18 марта.

Напомним, 19 января в отношении г-на Арестова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С ним был задержан и его пособник. 20 января Октябрьский районный суд, несмотря на то, что следствие настаивало на помещении Арестова в СИЗО, отправил фигуранта под домашний арест. Однако 2 февраля после апелляции прокуратуры Алтайский краевой суд изменил меру пресечения: вместо домашнего ареста высокопоставленный полицейский проследовал в СИЗО.

По версии правоохранителей, подозреваемый предложил гражданину снять арест с имущества по одному из уголовных дел, находящемуся в производстве, а также прекратить его последующее возобновление, договорившись со своим знакомым. Взамен представитель руководства следственных органов потребовал передать ему крупную взятку. В период с мая 2016 года по январь 2017 года сотрудник полиции частями получил 1,2 млн рублей как часть ранее оговоренной суммы. Однако 18 января во время очередной передачи денег полицейского задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Стоит отметить, что 2 февраля в СИЗО определили и главного новоалтайского борца с коррупцией Владимира Сагайдака. Начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску задержали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. По версии следствия, полицейский предложил директору одного из обществ с ограниченной ответственностью передать ему взятку, а взамен обещал поспособствовать в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. С 20 по 31 января 2017 года подозреваемый по уговору получил на счета подконтрольного ему юридического лица сумму в 500 тысяч рублей. 1 февраля 2017 года полицейского задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере).