×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кома в «Райском месте»

2 | |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
52
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

120

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Сергей Каменский стал победителем чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия
СФО из-за миграции потерял 12590 жителей, Алтайский край – 6472
Весна в МТА: новые театральные премьеры
Беременные женщины в Каменском районе опасаются предстоящего перевода в краевой перинатальный центр


Резонанс
Темы недели
Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов
25
Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»
53
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

59
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

23
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

19
Loading...
Главная Лента новостей Высокопоставленному барнаульскому полицейскому продлят весеннюю изоляцию

Высокопоставленному барнаульскому полицейскому продлят весеннюю изоляцию

15.03.2017 15:31

14 марта Октябрьский районный суд Барнаула продлил арест заместителю начальника барнаульского УМВД Андрею Арестову. Маститый полицейский останется в СИЗО еще как минимум на пару месяцев, подтвердили ИА «Банкфакс» в пресс-службе суда.

По данным источника, 14 марта Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство СУ СКР по Алтайскому краю о продлении избранной меры пресечения в отношении Андрея Арестова. В результате его арест продлили до 12 мая 2017 года, в то время как изначально полицейского определили в СИЗО лишь до 18 марта.

Напомним, 19 января в отношении г-на Арестова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С ним был задержан и его пособник. 20 января Октябрьский районный суд, несмотря на то, что следствие настаивало на помещении Арестова в СИЗО, отправил фигуранта под домашний арест. Однако 2 февраля после апелляции прокуратуры Алтайский краевой суд изменил меру пресечения: вместо домашнего ареста высокопоставленный полицейский проследовал в СИЗО.

По версии правоохранителей, подозреваемый предложил гражданину снять арест с имущества по одному из уголовных дел, находящемуся в производстве, а также прекратить его последующее возобновление, договорившись со своим знакомым. Взамен представитель руководства следственных органов потребовал передать ему крупную взятку. В период с мая 2016 года по январь 2017 года сотрудник полиции частями получил 1,2 млн рублей как часть ранее оговоренной суммы. Однако 18 января во время очередной передачи денег полицейского задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Стоит отметить, что 2 февраля в СИЗО определили и главного новоалтайского борца с коррупцией Владимира Сагайдака. Начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску задержали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. По версии следствия, полицейский предложил директору одного из обществ с ограниченной ответственностью передать ему взятку, а взамен обещал поспособствовать в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. С 20 по 31 января 2017 года подозреваемый по уговору получил на счета подконтрольного ему юридического лица сумму в 500 тысяч рублей. 1 февраля 2017 года полицейского задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере).


Другие новости по этой теме:

 Главного новоалтайского борца с коррупцией задержали за крупную взятку
 Задержанного за взятку новоалтайского антикоррупционера определили в СИЗО

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
дед

15.03.2017 19:36

Это единичный эпизод у них из сотен , многим жителям Алтайского края эти мр....и жизнь попортили
"Маститый полицейский"

15.03.2017 20:31

новая порода легавых собачек ? или сотрудник с особой приметой ?
гость

15.03.2017 21:42


Фамилия подвела. Надо было ее поменять , глядишь бы и на свободе остался.
Барнаулец

15.03.2017 23:27

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
Гость

15.03.2017 23:34

А и не надо ходить. Умный сюда комментировать не пойдет, ибо редакторесса сливает айпишники своим патронам, дабы они знали, кто пишет комментарии на Банкфакс. А вы-то дурачки наивно думали, что это дивная типо независимая и даже умная женщина, которая регулярно прикидывается этаким злым гением инфопространства края? Смешно.....