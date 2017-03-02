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Главная Лента новостей Бийск и Барнаул включили в «протестный список» Алексея Навального

Бийск и Барнаул включили в «протестный список» Алексея Навального

16.03.2017 09:52

В Барнауле и Бийске 26 марта могут пройти митинги в поддержку требований оппозиционера Алексея Навального к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией в отношении главы кабмина и попытке получить хоть какую-нибудь реакцию от политика в ответ на выпады «сыщиков».

В 54 городах России решили провести митинги и встречи, посвященные требованию к властям отреагировать на расследование ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Об этом в своем блоге рассказал глава ФБК Алексей Навальный. Официальные встречи, заявителями которых являются представители предвыборных штабов Навального, запланированы в 26 городах. Еще в 28 городах встречи пройдут без участия официальных организаторов из команды оппозиционера. При этом он отметил, что пока что согласовать митинг удалось только в Воронеже. Кроме того, в Санкт-Петербурге мероприятие должно пройти в гайд-парке, в котором не требуется согласование с властями. 14 марта г-н Навальный подал заявку на проведение митинга в мэрию Москвы. Планируется, что число участников акции составит порядка 15 тысяч человек.

В Барнауле заявка была подана 15 марта от лица замначальника штаба Навального в краевом центре Ольги Фотиевой. Как следует из документа, размещенного в группе «ВКонтакте» «Требуем ответов на улицах Барнаула», заявка подана на 26 марта. Планируемое место проведения - площадь Свободы, рядом с памятником жертвам политических репрессий. Время проведения с 12:00 до 14:00. Ориентировочное число участников — до 400 человек. «Место выбрано исходя из многолетнего опыта проведения митингов в Барнауле, как наиболее оптимальное относительно удаленности от центра и вероятности согласования. На площади Советов или Сахарова все равно никогда не согласуют, для этого, поверьте, есть множество способов. Ответ администрация должна по закону дать в течении трех рабочих дней. Так как заявка подана вчера, ответ будет предположительно в пятницу или в понедельник», - пишет г-жа Фотиева.

Далее активистка перечисляет, что митингующим требуется машина под трибуну, звукоусиливающая аппаратуру, листовки с приглашением на акцию. Кроме того, заранее просят определиться тех, кто хотел бы выступить на мероприятии. При этом текст нужно предварительно показать организаторам и согласовать его. Пока, по данным ИА «Банкфакс», обращение от оппозиции в администрации Барнаула рассмотрено не было.

Что касается Бийска, то неизвестно, была ли вообще подана заявка. Предварительно сказано, что митинг может пройти в 14:00, однако локация в группе не уточняется. Получить подтверждение относительно заявки на момент публикации не удалось. Пресс-центр администрации Бийска переадресовал с этим вопросом в управление по работе с населением, однако дозвониться до специалиста не получилось.

К слову, за несколько дней до предполагаемых митингов Алексей Навальный лично посетит Алтай. Вначале, 20 марта, он откроет собственный штаб в Барнауле, на следующий день — в Бийске.

Подчеркнем, требование к властям связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, опубликованным 2 марта. Фонд утверждает, что Медведев распоряжается крупными земельными участками, объектами недвижимости и яхтами, оформленными на благотворительные фонды и приближенных премьера.

Фото: группа «ВКонтакте» «Требуем ответов на улицах Барнаула!»

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Комментарий

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Комментариев 70
оценочное суждение

16.03.2017 10:59

Накрывать надо сразу всю воровскую питерскую кодлу. Иначе из недомерка сделают мальчика для битья, а плешивый его отставкой заработает себе еще пару процентов в предвыборный рейтинг у преданных ширнамасс.
Максим из трилогии

16.03.2017 11:07

Удивляет так называемая оппозиция в лице Зюганова и его КПРФ.
Ни одного слова, ни одного комментария, ни одного митинга и маевки по поводу материала Навального о Медведеве и его нажитом непосильным трудом в размере 70 миллиардов только обнаруженных.
Это не коммунисты.
Это засранцы.
вредный

16.03.2017 11:28

Да не надо тут лягать коммунистов. Навальный это еже один созданный кремлем клоун как Жириновский, "режет правду мать", "борется с властью", только еще уголовный "мученик" по прописанному сценарию , а по факту наверняка служка из ФСБ . И цель его одна - оттянуть голоса у левого народного кандидата.
вредному

16.03.2017 11:45

и кто же этот "левый народный кандидат" - Гена Зюганов? Не смешите. У левых вообще кандидатов нет!
Ru.банок

16.03.2017 11:57

Сужденец,сколь серебренников за пост получаешь от Овального?
30,мож,больше? Не?
Овальный-проект госдепа,это давно извесно всем!
Обсиральщикам КПРФ-Гитлер,после прихода к власти,как и Потрошенко,в первую очередь запретил коммунистов,чем это эакончилось-флагом победы над Рейхстагом!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

16.03.2017 12:14

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...что Медведев распоряжается крупными земельными участками, объектами недвижимости и яхтами, оформленными на благотворительные фонды и приближенных премьера...
денег нет, а вы держитесь.
Даже прокуратуре которая занимается этой проблемой содержание выдают с задержкой до 2-х месяцев.
А митинг власть под разными предлогами не разрешит, в Нидерландах не разрешили, а мы чем хуже?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Пэнсионэр

16.03.2017 12:15

Рубанку. А скажите разлюбезный, НКВД сейчас платит за пост или со слова?
Гонец из Пензы

16.03.2017 12:29

А как поживает общая конторка Лехи и Машутки Гайдар в Черногории,незадекларированная Овальным при попыдке его издбранием в меры Нерезиновой?
Мож его уголовное дело лежит на Лубянке,до поры до времени?
Ну а на митинг приеду с бейсбольной битой,устраивать её встречу с предателями России!
Олёшка , Лехаимушка , прилетай содить кортошку

16.03.2017 12:31

пока голубей над зоной не начал взглядом провожать к родному порогу и
звонка ждать на волюшку золотую.
Прилетай , хоть на часок.
Защита

16.03.2017 12:31

Сказал же Путин, что не уберегли Дмитрия Анатольевича, приболел человек, а тут еще и Навальный с обвинениями.
Ru.банок

16.03.2017 12:33

Пэнзионер,(Обама),а вас,сударь ,зря в урановых рудниках Техаса не прикопали!
Печалька,,,,,,!
предложение

16.03.2017 12:36

называть на Навальный а Нахальный
Рома

16.03.2017 12:38

Кроме него сейчас нет никакой оппозиции, всю выжгли потомки ежова-ягоды.И его грохнут если он настоящий оп, благодоря ошибке ЕБН , НКВД и его шлюшки придворные победили. Единственно что может сдержать от крайней фашитизации и повлиять на нынешних самодержцев-узурпатов сегодня это отношение западных буржуинов- ведь у них и детки и бабло, да и они сами живут и будут жить только там. Кстати у прежних лже"патриотов" типа брежневского Суслова, живут все там. А врали и гадили русским людям сии патриоты покруче нынешних. Нынешние тупы и мерзки, как язвенный дурачек. хапнул малую фирмешку, сорвался в центер и оттуда опять воркует на Родину свою хрень, мразота.. кстати, где нынче проживаешь то Язва не сибирская, почем Родину продаешь?
11:57 недооцениваешь его талант

16.03.2017 12:41

размах больше у него -
для МИ-6 инфу собирает-прессует-сдаёт , как макулатуру
для триад китайских места приглядывает в ПадМасковье под плантации жень-ше-ня.
с сомалийцами переговоры ведёт второй год - танкеры в Каспии нахлобучивать
ФСБ и ГосДеп - это так , просто халтурка в свободное , пока ещё , время.
вредной тетеньке из НОДа

16.03.2017 12:42

вредный писал(а):
Навальный это еже один созданный кремлем клоун как Жириновский, "режет правду мать", "борется с властью", только еще уголовный "мученик" по прописанному сценарию


Вы и сценарий этот читали? Это по этому сценарию Навальному уже вторую судимость навесили ни за что? А брат его Олег 3-й год в тюряге нары парит по этому сценарию? У Вас в голове вместо мозгов вата от СраНТВ, поздравляю!
Рубанку

16.03.2017 12:45

Гонец из Пензы писал(а):
Ну а на митинг приеду с бейсбольной битой,устраивать её встречу с предателями России!


Хоть ты, ботан очкастый, и прикрываешься чужими никами, но от души тебе желаю приехать с битой и стукнуть ею кого-нибудь по голове! Может тогда наконец тебя в дурку поместят пожизненно и два сайта от твоих сблевов отдохнут! Удачи тебе, запердыш!
---

16.03.2017 13:02

Одна проблема - такие политические ораторы как Навальный и более мелкие,
умеют лишь красиво говорить на каждом углу - надо то, надо это.
А как изменить систему не говорят.
У таких людей просто политическая зависимость, сродни героиновой, игромании.
Иван

16.03.2017 13:09

Какая странная, но интересная новость. Неожиданно.
НА ХЕЛЛОУИНЕ НАВАЛЬНОГО будут канонизированы ЛИБУГОДНИКИ ЖУЛИКИ И ВОРЫ!! МИШКА 2% ПАРНАс

16.03.2017 13:18

ПЕРПЕТУМ - КОБЕЛЕ всея ЯБЛО НАВАЛА Бориска НЕМЦОВ!! Своими трудами в правительстве РФ они обеспечили МАННУ НЕБЕСНУЮ ДЛЯ ШАЛАВЫ ПЕРПЕТУМА от БОРИСКИ у КИЕВЕ пяти квартир свалившихся с небес кремлёвского моста... На майдане у Киеве будут предоставлены мощные доказательства...
ПОЙТЕ ВЕЛИЧАЛЬНУЮ ЛИПЕРАЛЫ Алтая... монахиня ФОТИЕВА со товарищами непркосновенным ШЕЙДАуном, Ганчаренким и юродтевыми КОСОРЕЦКИМИ, Викторами, и прочими РОМ ЧИК ынами.
Гонец из Пензы

16.03.2017 13:25

Гейропеес от 12:45,да я за моего кореша ru.банка,тебе бошку оторву и член свой в твой зад заряжу!
Путин-мой призидент,Крым-наш,Овальный-выродок-ваш!
социальная язва

16.03.2017 13:29


Ну надо же мой скудоумный "поклонничек" Ромка прорезался, прям "изобличил" меня всего, одновременно мне же и обзавидовавшись))) Ну что же начнем либерастные стоны про "жисть невыносимую" свидомых "человеков", якобы за Родину радеющих, разоблачать))
Рома писал(а):
Кроме него сейчас нет никакой оппозиции, всю выжгли потомки ежова-ягоды.И его грохнут если он настоящий оп, благодоря ошибке ЕБН , НКВД и его шлюшки придворные победили.
Ну вот что сказать про эту "либерастную" мульку безмозглых попазиционеров)) Во первых расскажу одну историю про друга-покровителя г-на Навального Никиту Белых, сидящего ныне за взятку)) Как то довелось мне случайно увидеть фотку салона самолета этого "скромного" бывшего губернатора и его самого в этом салоне на фоне золотого унитаза, которым он хвастался)) После этого вопросы по поводу "невинности" его и его дружков, помогавших лес воровать (Навальный в т.ч.) у меня не возникали, точно так же как не возникает вопросов по поводу того как мы станем жить "лучше", если не дай Бог эта вся мерзкопакостная камарилья снова к власти прорвется)) Особенно умиляет, как этот дурачок ромка про ошибки ЕБНа рассуждает, сразу видно, что в период правления "царя Бориса" ему жилось хорошо, да и сам он тут признавался, что на подачках ходорских жировал, в то время как вся ЕБНовская "команда" народ беззастенчиво грабила, не платя ни зарплаты, ни пенсии, попутно забирая, простите приватизируя, все до чего могли дотянуться))) Понимаю я эту либерастную шваль, для которой те "славные" времена кажутся благословенными))) Правда они как то все не могут понять почему же их так народ то до сих пор ненавидит и презирает, но это от их природного скудоумия происходит)) Идем дальше:
Очкастому

16.03.2017 13:50

Очень самокретично,очко,подставлено очку?
Что Овальный бореться с Никичем Белых!Что Овальный с кроссовкой янтернет-магазина!
Желяю эты кроссовки засунуть одну-Оле в рот,вторую , по выбору или в зад ити в перед!
социальная язва

16.03.2017 13:56

Рома писал(а):
Единственно что может сдержать от крайней фашитизации и повлиять на нынешних самодержцев-узурпатов сегодня это отношение западных буржуинов- ведь у них и детки и бабло, да и они сами живут и будут жить только там. Кстати у прежних лже"патриотов" типа брежневского Суслова, живут все там. А врали и гадили русским людям сии патриоты покруче нынешних.
Вот эти мантры мне больше всего нравятся из того либерастного бреда, который несут эти "демократические человеки"))) Они как то стесняются вспоминать, что все их "кумиры", "отцы русской демократии" и "спасители отечества", кроме тех, "кто сбежать не успел", давно и прочно на этом самом Западе обосновались и первыми вывезли все, что нажили "непосильным" воровством)) Поэтому бред, который несут либерастные пропагандоны про "сдерживание фашитизации" нынешних самодержцев "боязнью", что отберут все вывезенное, выглядит особенно смешно)) Во первых санкции персональные никого из этих "приспешников режима" не напугали и не заставили уйти в "оппозицию", во вторых именно из за опасений, что без сильной "крыши" в виде мощного государства, их на этом самом Западе просто удавят шарфиком, как одного известного персонажа и все отберут, даже не спросив их мнения об этом, заставляет их капиталы свои хранить на Родине))) Отсюда как раз и возникает та самая пресловутая потребность нынешней "элиты" развивать собственное государство, на первых порах хотя бы его оборонную мощь)) В этом коренное отличие любимых "друзей" скудоумного ромки (типа ходорка или навального) от нынешних олигархов-"душителей демократии")))
социальная язва

16.03.2017 14:18

Рома писал(а):
Нынешние тупы и мерзки, как язвенный дурачек. хапнул малую фирмешку, сорвался в центер и оттуда опять воркует на Родину свою хрень, мразота.. кстати, где нынче проживаешь то Язва не сибирская, почем Родину продаешь?

Теперь по сути "наваленного разоблачения" нашего "хитрого" премьера)) Посмотрел я этот "разоблачительный" фильмец и просто поржал от души)) Вот чего, думаю, про брежневские охотничьи угодья в Завидово или даже крайкомовские дачи на горе в Барнауле не "разоблачали", сталинскую дачу по моему в Кунцево тоже не трогали, про ленинские Горки вообще молчу)) То есть всегда во все времена у наших правителей были "резиденции" причем не по одной, а по несколько)) По сути этот наваленный "разоблачитель" рассказал все
социальная язва

16.03.2017 14:35

Продолжение:
всей стране, что такие "резиденции" есть у одного из нынешних руководителей России, причем как сам же Навальный и признается все это "несметное богатство" функционирует на ЗАКОННЫХ основаниях, так чего же коррупционного то в этом усматривается?))) Вот если бы Навальный привел доказательства того, что Медведев или кто то другой из "критикуемого" клана взяточку взял, как тот же Улюкаев, то тогда честь ему была бы и хвала, а так его "разоблачения" смахивают на "слабое подобие левой" борьбы с привилегиями партноменклатуры времен перестройки))) Мне вот интересно эти либерастные недоумки до сих пор верят в то, что прокатит во второй раз трюк ЕБНа, который снискал себе популярность в народе тем, что пару раз прокатился в троллейбусе вместе с простыми смертными и чего то потом стал кричать про привилегии партийной верхушки и "золото партии", хранящееся в швейцарских банках?))) Судя по всему верят, раз настойчиво пытаются это повторить))) Ну что сказать, тут только можно сослаться на хохлятскую поговорку "Дурень думкой богатеет"))) В общем не впечатляет эта либерастная разоблачительная "возня", тем более раздуваемая теми, у кого по части воровства и коррупции не только рыло, а все их тельце с ног до головы в пуху))) Ну вот так как то, хи хи))
Ну а безмозглому Ромке пламенный привет, хотелось бы увидеть, как этот дурачок приведет доказательства того, что я Родиной торгую)) Давно уже не ржал над подобной либерастной пропагандонской мерзостью))
Рома

16.03.2017 14:42

социальная язва писал(а):
По сути этот наваленный "разоблачитель" рассказал все[/цитата

Ишь как корежит тебя от правды, а все таки откуда ныне вещаещь, демона отрыжка или 6-ка от сучек от власти? А если Родина встанет, чего делать то будешь , продаванец? Не все же суки в нашей большушей стране.
социальная язва

16.03.2017 14:52

Рома писал(а):
Ишь как корежит тебя от правды, а все таки откуда ныне вещаещь, демона отрыжка или 6-ка от сучек от власти?

социальная язва писал(а):
По сути этот наваленный "разоблачитель" рассказал все[/цитата

Любезный дурачок а где вы увидели, что меня корежит то?)) Вот вас аж выворачивает, бедняжку безмозглую, приписать мне хоть чего нибудь, что можно было бы хоть за какой то "компромат" выдать))) Не раз писал уже, что вам, "человекам", когда сказать нечего, вы начинаете дерьмом в оппонента плеваться)) Напишите еще, что я "детей на завтрак ем, а пенсионеров на ужин", потому как "диета" у меня такая)) Уроды вы мерзкие, вместо аргументов только сероводород из вас тоннами вырывается))) Ну вот так как то, хи хи))
Рома

16.03.2017 15:00

социальная язва писал(а):
Напишите еще, что я "детей на завтрак ем, а пенсионеров на ужин", потому как "диета" у меня такая)) Уроды вы мерзкие, вместо аргументов только сероводород из вас тоннами вырывается))) Ну во

Согласен, вы уроды, жрете людей , преимущественно русов почему то. Ни совести, ни чести, ни флага , ни Родины. Зачем живешь, тварь?
социальная язва

16.03.2017 15:06

Рома писал(а):
Зачем живешь, тварь?

Безмозглому Ромке. Как зачем? Сейчас например, я пишу новый хит: Камасутру для педерастов! Изобретаю новые позы, как например: подняв задницу, "ржать до слез" и соплей из того места, где раньше был сифилитичный нос. Обычная Камасутра просто отдыхает...
Рома

16.03.2017 15:18

социальная язва писал(а):
Сейчас например, я пишу новый хит: Камасутру для педерастов!

Да для вас гейазиатцев она уже давно написана, зачем новая?. Почему вы так ненавидите всех русских, для чего строите очередную тюрьму народов, ваша цель освободить землю для ...кого?
социальная язва

16.03.2017 15:21

Рома писал(а):
Согласен, вы уроды, жрете людей , преимущественно русов почему то. Ни совести, ни чести, ни флага , ни Родины. Зачем живешь, тварь?
социальная язва писал(а):
Безмозглому Ромке. Как зачем? Сейчас например, я пишу новый хит: Камасутру для педерастов! Изобретаю новые позы, как например: подняв задницу, "ржать до слез" и соплей из того места, где раньше был сифилитичный нос. Обычная Камасутра просто отдыхает...
социальная язва писал(а):
Вот вас аж выворачивает, бедняжку безмозглую, приписать мне хоть чего нибудь, что можно было бы хоть за какой то "компромат" выдать))) Не раз писал уже, что вам, "человекам", когда сказать нечего, вы начинаете дерьмом в оппонента плеваться)) Напишите еще, что я "детей на завтрак ем, а пенсионеров на ужин", потому как "диета" у меня такая)) Уроды вы мерзкие, вместо аргументов только сероводород из вас тоннами вырывается)))

Вот все это только лишний раз доказывает, мной уже написанное)) Когда возразить нечего включается вся пердуханская гомосячья камарилья, пытающаяся моими же фразами меня "опорочить")) Чего вам, сероводородным бизнесменам, еще остается то, когда возразить по существу нечего))) Начинаете даже под моим ником гадить, все это говорит только о моей правоте и вашем моральном уродстве)) Ну вот так как то, хи хи))
P.S. Впопуgayке, которая под моим ником пост про камасутру накалякала)) Любезная безмозглая птичка, я смотрю, что в позе "истинного педераста" вам особенно комфортно на этом сайте появляться))) Вы уже не скромничайте, пишите здесь под своим "почетным званием", все равно ваши педерастические бредни, воняющие канализацией, простите вашей "средой обитания", приводят в восторг только обитателей запердухинского гомосячьего кутка)) Ну про хи хи вы в курсе))
социальная язва

16.03.2017 15:24

Рома писал(а):
ваша цель освободить землю для ...кого?

Любезный скудоумный безмозглый Ромка! Ты меня уже забодал своей безмозглостью! Надо освободить землю для нас, педерастов, неужели непонятно? И все что я делаю в этой жизни - только для нас, угнетенных и забитых педерастов всея Руси!
социальная язва

16.03.2017 15:36

впопуGAYyка писал(а):
Любезный скудоумный безмозглый Ромка! Ты меня уже забодал своей безмозглостью! Надо освободить землю для нас, педерастов, неужели непонятно? И все что я делаю в этой жизни - только для нас, угнетенных и забитых педерастов всея Руси!

Я только "ник" подправил на правильный, а в остальном согласен полностью))) Вот никогда не думал, что безмозглая птичка начнет свои сокровенные "мечты" на БФ публиковать, правда в силу своей гомосячьей "сучности" продолжает это делать под никами оппонентов, но стиль то педерастический и "широту отсутствующего ума" не скроешь, так что можете не стараться, безмозглое жопоклювое отродье, выдавать свое "сокровенное" за чужими никами)) Ну вот так как то, хи хи))
заметили как технично

16.03.2017 15:46

две пригожинские портянки Рубанок и Говнязва зафлудили тему? Вот так и работает крысиное управление пропаганды в интернете. Уважающие себя сайты вводят модерацию, а Банкфаксу чем больше грязи, матов и оскорблений - тем лучше наверно. Видимо вами скоро заинтересуется Роскомнадзор за ваше постоянное поощрение похабщины.
социальная язва

16.03.2017 16:05

заметили как технично писал(а):
две пригожинские портянки Рубанок и Говнязва зафлудили тему? Вот так и работает крысиное управление пропаганды в интернете. Уважающие себя сайты вводят модерацию, а Банкфаксу чем больше грязи, матов и оскорблений - тем лучше наверно. Видимо вами скоро заинтересуется Роскомнадзор за ваше постоянное поощрение похабщины.
И вот еще один "милый" защитничек нравов нарисовался)) Любезное ханжеское быдло, вы про "зафлудили" к Ромке с впопуgayкой обращайтесь, вашим собратьям по "человеколюбию", а здесь попробуйте возразить на мои аргументы по поводу "разоблачительного медиа продукта" г-на Навального, если сможете)) Особенно постарайтесь в своих контраргументах оправдать, действующие по таким же схемам, как описанные в фильме, фонды Клинтонов, Сороса и всей прочей либерастной глобалисткой мерзости, которая целые страны рушит))) Вот мне просто интересно как вы будете своего хозяина Сороса выгораживать, по сравнению с которым "главный герой" этого фильмеца просто мелким шалунишкой выглядит))) Ну вот так как то, хи хи))
социальная язва

16.03.2017 16:11

впопуGAYyка писал(а):
социальная язва писал(а):
Любезный скудоумный безмозглый Ромка! Ты меня уже забодал своей безмозглостью! Надо освободить землю для нас, педерастов, неужели непонятно? И все что я делаю в этой жизни - только для нас, угнетенных и забитых педерастов всея Руси!

социальная язва писал(а):
Я только "ник" подправил на правильный, а в остальном согласен полностью)))Вот никогда не думал, что безмозглая птичка начнет свои сокровенные "мечты" на БФ публиковать, правда в силу своей гомосячьей "сучности" продолжает это делать под никами оппонентов, но стиль то педерастический и "широту отсутствующего ума" не скроешь, так что можете не стараться, безмозглое жопоклювое отродье, выдавать свое "сокровенное" за чужими никами)) Ну вот так как то, хи хи))

Любезное убожество и тварь пердуханская, вам никогда меня не подделать и это понятно всему народонаселению Алтайского края! Под шконку, мразь вонючая, я здесь самый главный по версии уважаемого Главреда! Ну про хи хи вы в курсе))
социальная язва

16.03.2017 16:27

ВпопуGAYка писал(а):
Любезное убожество и тварь пердуханская, вам никогда меня не подделать и это понятно всему народонаселению Алтайского края! Под шконку, мразь вонючая, я здесь самый главный по версии уважаемого Главреда!

Конечно не подделать, кто же под жопоклювое животное подделываться будет)) На то она и впопу GAYка, чтобы в позе "истинного педераста" пытаться людей "передразнивать")) Ну про хи хи вы и так знаете)))
социальная язва

16.03.2017 16:38


социальная язва писал(а):
Конечно не подделать, кто же под жопоклювое животное подделываться будет)) На то она и впопу GAYка, чтобы в позе "истинного педераста" пытаться людей "передразнивать")) Ну про хи хи вы и так знаете)))

Вот что же за тварь, эта, гадит и гадит под моим ником! Неужто впопуgayка решила, что ее наконец то "взяли"?)) Любезное вороватое чмо за меня тут "трудиться" не надо, все равно по вашему безмозглому "стилю" видно, что это фэйк)) Хотя для подобных тварей понятие совести отсутствует полностью, что ярко характеризует подобных "борцунов" за народное "щастье"))) Ну вот так как то, хи хи))
12.41 размах больше у него

16.03.2017 16:42

Ваш комментарий для ботов -портянок сложноват- забыли минуснуть. Прога для ботов у савушкинских не тянет на 2-х ступенчатые коменты.
социальная язва

16.03.2017 16:55

социальная язва писал(а):
социальная язва писал(а):
Конечно не подделать, кто же под жопоклювое животное подделываться будет)) На то она и впопу GAYка, чтобы в позе "истинного педераста" пытаться людей "передразнивать")) Ну про хи хи вы и так знаете)))

Вот что же за тварь, эта, гадит и гадит под моим ником! Неужто впопуgayка решила, что ее наконец то "взяли"?)) Любезное вороватое чмо за меня тут "трудиться" не надо, все равно по вашему безмозглому "стилю" видно, что это фэйк)) Хотя для подобных тварей понятие совести отсутствует полностью, что ярко характеризует подобных "борцунов" за народное "щастье"))) Ну вот так как то, хи хи))

Любезная птичка совершенно справедливо оба поста, правда в разное время написанные, к вам относятся)) Отрадно, что жопоклювое отродье решило уже даже тексты мои не менять в "борьбе" со мною))) Я добавлю только, что не "взяли" вас по прежнему))) а тот факт, что мои комменты собираете, храните и публикуете только лишний раз доказывает мое над вами абсолютное превосходство, потому как ваш безмозглый "бред" вы цитировать здесь стесняетесь))) Ну вот так как то, хи хи))
Ru.банок

16.03.2017 17:33

Овальность-это приговор!
Как предательство,продажность,коррупция,либерастия головного мозга,дерьмократия заднего прохода и т.д и т.п!
Таким-не место в России,его родина,-страна 404!
ТАК КАНОНИЗАЦИЯ либеральных ЖУЛИКОВ И ВОРОВ МИШКИ 2 % и П .... КОБЕЛЕ НЕМЦОВА !? Буде

16.03.2017 17:37

НА площади СВОБОДЫ?? 26 марта с 12 до 14 часов?? А можно здесь торговать презервативами НА ЛЕНТЫ КАК НА БОЛОТНОЙ?? Это разрешено заявкой??
Deckman

16.03.2017 17:50

Считаю абсолютно неприемлимым проведение подобных акций в моём родном крае!
Пусть Оля Фотиева едит в Антарктиду и проводит свои митинги среди пингвинов,хотя пару штук-Рома и Кум,мож и здесь найдуться!
Твари либерастнутые!
Завсегдатай

16.03.2017 18:05

заметили как технично писал(а):
две пригожинские портянки Рубанок и Говнязва зафлудили тему

Да пусть флудят, не жалко. Я бы даже сказал, что приятно наблюдать как у этих ватников пуканы полыхают при слове Навальный.
Олег

16.03.2017 18:06

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
==================================================
Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.

Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
=================================================
Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
=================================================
социальная язва

16.03.2017 18:14

Завсегдатай писал(а):
Да пусть флудят, не жалко. Я бы даже сказал, что приятно наблюдать как у этих ватников пуканы полыхают при слове Навальный.

Ну понаблюдайте любезный "завсегда дай")) хорошо, что даже "завсегдадайским" либерастам приятно, что очередной "ик" Навального оказался мелким "пуком" о том, что у наших правителей есть резиденции, которые им даже официально не принадлежат))) Вот какая разоблачительная "радость" то случилась на либерастном фронте))) Пусть ваш подвальный дурачок еще Кремль московский с дрона снимет и всей стране заявит, что он управлению делами Президента РФ принадлежит))) Вот где коррупция то, мля)))
ОЛЕГ ПОШЁЛ ТЫ НА ЯБЛО !! ПОКА оно ПЫТАЕТСЯ за счёт тебя ??

16.03.2017 18:20

провести КАНОНИЗАЦИЮ СВЯТЫХ УГОДНИКОВ ЯБЛО: МИШКИ 2%... и ПЕРПЕТУМ КОБЕЛЕ БОРИСКИ.... зарабатывающих на ЯПЛО либерализме в правительстве НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬЖИЩИ.... не 10 поганых штук.
Рома

16.03.2017 18:45

А сколько за участие в митинге мне заплатят,к стате?
Завсегдатай

16.03.2017 18:59

У меня тоже пердак рванул,после просмотра дизлайков на этом долбанном сайте!
Всё,сливаюсь!
РЕСПЕКТ! И ЭТО - ГЛАВНОЕ!!! Проект Лёня Навалильный - политтехнологии для лох- электората

16.03.2017 19:04

вредный писал(а):
Да не надо тут лягать коммунистов. Навальный это еже один созданный кремлем клоун как Жириновский, "режет правду мать", "борется с властью", только еще уголовный "мученик" по прописанному сценарию , а по факту наверняка служка из ФСБ . И цель его одна - оттянуть голоса у левого народного кандидата.

============================================
Соц. ЯЗ тоже по делу шуршит...
А Ромик-РОМКА и Ко - всю жисть тут дурко-тупят....)))
РОМА, а ПО Алтайски РОМ ЧИК ЫН !! НЕ ТУПИ !!

16.03.2017 19:34

Для Вас и девятке единомышленников оплата проводится по таксе ИУДЫ....
опа!

16.03.2017 19:41

к портянкам Говнязве и Долбанку еще и Капслочницу-НОДовку кинули на подмогу! О как воровская власть ссыт одного-единственного Навального! Аж ссаки текут по ляжкам и шея чешется в предчувствии веревки намыленной! Готовьтесь, суки продажные, день расплаты не так далеко как вы думаете! И уж точно ни один питерский вор, которых вы тут защищаете как последние сявки, не возьмет вас с собой в отлетающий вертолет. Подумайте об этом, иуды пригожинские!
Опе

16.03.2017 19:52

Просто вы,все лийберасты-иуды Ельцинские,отлучены от корыта с баблом,вот и ноете,прям , как его дети!
пока портянки визжат

16.03.2017 19:52

Леха Навальный вытащил на свет еще одного воришку с его итальянским поместьем - министра Абызова, чья фирма монополизоровала тарифы ЖКХ в так любимой коммуняками Новосибирской области: http://echo.msk.ru/blog/corruption/1945530-echo/

язва, рубанок, капслочница - ФАС! ату Навального! хозяева приказывают!
социальная язва

16.03.2017 20:12

пока портянки визжат писал(а):
Леха Навальный вытащил на свет еще одного воришку с его итальянским поместьем - министра Абызова, чья фирма монополизоровала тарифы ЖКХ в так любимой коммуняками Новосибирской области: http://echo.msk.ru/blog/corruption/1945530-echo/

язва, рубанок, капслочница - ФАС! ату Навального! хозяева приказывают!

Ну вот еще один мелкий "пук" в "Запердухе" нарисовался)) Стесняюсь спросить, а че "Эхо мацы" про своих либерастных друзей то типа Ходорка, того же Белых помалкивает, чего не "рекламируют" скромный домик Ходорка в Швейцарии, видимо исклюсительно на зряплату купленный?)) А уж про фонды то многочисленные, типа "Открытая Россия" чего молчат, не поясняют, мацовые, откель там бабло скапливается)) Только и остается, что безмозглых пердуханчиков сюда засылать с очередными "разоблачениями")) Кстати я был бы не против, если бы Абызова за "вымя" подергали и к Улюкаеву на скамеечку пристроили, чем больше вас, либероидов вороватых, отловят, тем лучше)) Ну вот так как то, хи хи)))
Поку

16.03.2017 20:14

Ну , а как на счёт Лехиной конторки в Черногории,что скажеж?
Мож кончишь в кроссовок , купленный якобы Мелведевым в интернет-магазине!
М. Горький

16.03.2017 20:21

Предположим, что мы живём в тюрьме, в которой решили провести демократические выборы на должность директора. Были предложены следующие кандидатуры: ныне действующий начальник, его заместитель, замполит, парочка активистов, из числа осужденных, ну и, конечно же, "бешеный" охранник с вышки по фамилии Навальный. "Всех посажу, всех выведу на чистую воду" - кричал он на всю округу. " Откуда у зам начальника столько коттеджей и яхт, а замполит?, на какую зарплату он купил новый мерседес? " Ну и т.д. , - песня известная. Хотелось бы задать вопрос господину Навальному: почему Сергей Удальцов получил срок, а он нет, хотя оба были на известном всем мероприятии.
Поддерживаю!

16.03.2017 20:24

Пора всему Алтайскому краю просить на коленях Алексея Навального пересажать всю ОПГ Алтайского края, начиная от преда правительства!!!
Визгу

16.03.2017 20:25

А за что на счёт лёхиного фонда 1 лям,опосля выхода его опуса поступило?
Поддержанту

16.03.2017 20:27

На коленях либераста,сидеть не кошерно,слезь и у него отсасывай!
гость

16.03.2017 20:50

РЕДАКЦИЯ-Я-Я-Я! Ну пожалуйста, убирайте вы все эти засеры эфира Славгородским Узником Алкоголизма. Достал ведь всехуже. Мало того,что в каждой теме он какое -нибудь свое высерание впихивает,так они еще и НЕЧЕТАБЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОНЯТНЫЕ!
простомашка

16.03.2017 21:08

Это что получается у шлюшек -антилайкеров автомат стоит на навального? Но у местных ханцев-, как язва-рубанка, понятно-они на службе у Демона, а ноды- штатноегавнецо антируссиянское на окладе. А москвичам -питерцам то тут чего надо? От нас-сиберов ведь ничего не зависит, да и нас мало. Они же же все воруют в стране.
Рома

16.03.2017 21:16

Рома писал(а):
А сколько за участие в митинге мне заплатят,к стате?


Савушкинсий проспект питера пишет, сучата. В питере то вас колотят регулярно, или на фонтанке бьют?
Простомаша

16.03.2017 21:27

Возьму за щеку у любого,кто пойдёт на митенг!
Леня навальнов-очередная механическая провластная игрушка - кричалка

16.03.2017 21:27

М. Горький писал(а):
"Всех посажу, всех выведу на чистую воду" - кричал он на всю округу. "


Жириновскому Вовику обидно... он понимает, что ЕГО масть и козыри передаются политтехнологами Новальному, вот он и взбрыкнул в думе 15 марта...
ТАК КАНОНИЗАЦИЯ либеральных ЖУЛИКОВ И ВОРОВ МИШКИ 2 % и П .... КОБЕЛЕ НЕМЦОВА !? Буде

16.03.2017 21:28

НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ.... ЛИБЕРАЛЬНЫХ ЖУЛИКОВ ВЫХОДИТ!?? У БАРНАУЛЕ??
Непонятка

16.03.2017 21:30

Рома писал(а):
вы уроды, жрете людей , преимущественно русов почему то. Ни совести, ни чести, ни флага , ни Родины


Роман. Наша родина Россия. Мы её любим и развиваем насколько хватает ума, сил и денег.
Фонды про которые Навальный зовет протестовать - одна из организационных форм юридического лица, имеющая особенности для выхода на рынок ценных бумаг.
Может быть "мы" где то несовершенны, но тебе ушлепок всегда следует помнить, что мы наши флаги без кровавой бойни не отдадим. И по рублю скидываться после получки нам никто не может запретить.
скидывайтесь , протестуйте , играйте на биржах

16.03.2017 22:37

вот вождь ваш странноватый -выявляет якобы собственность чью-то , как при коммунизме
общенародную , хитро замыливая в душевой , факт капитализма в России и частной
собственности по факту её наличия.
Пусть докажет незаконность приобретения , владения кем-то чего-то.
соберите ему на статус вора в законе и тогда ещё черная масть за вас голосовать начнет ,
но за гнилую предъяву его приговорят к нехорошему с первого раза......
Очевидец

16.03.2017 23:14

Возможно Навальный хороший человек, лично с ним не знаком... Отстаю, наверное, от жизни... Кое что читал и видел о его делах в инете... Причём здесь оппозиция?! Собирает человек компромат на конкретных личностей, придает этот компромат огласке... А зачем, с какой целью? Чтобы занять их место и делать то, что делают они, но теперь своими руками? Конечно, вор должен сидеть в тюрьме! А ещё лучше, как в Китае - к стенке! И если есть инфа на этих сволочей - её надо обнародовать! Даже если ничего после этого не изменится! Понятно, что простому человеку такую инфу да ещё на таких людей не собрать; одного бабла сколько надо! И без "крыши" не долго протянешь... Ну есть у Навального такая возможность - замечательно, пусть этим и занимается, но причем здесь - оппозиция? Ему сильно хочется во власть? Что-нибудь, кроме личных амбиций за этим есть? Что изменит для людей смена личностей во власти? Ну начнется, как обычно, передел собственности... народу какую-нибудь подачку на первое время кинут... Короче, человек обустраивает свою личную жизнь, да дай ему Бог! Но с какой стати я ему должен помогать, мне-то с этого что? Ведь если прокрутить историю назад - при любой смене власти одно ворье сменяло другое! Да пусть они друг с другом грызуться, дерьмо друг на друга выливают из тазиков... Люди то у нас хоть когда-нибудь поумнеют... Ведь на подобные сборища можно пойти только на эмоциях, а мозги то когда работать начнут? Понятно для чего недавно люди в Рубцовске на улицу вышли - это совсем другое, там речь шла о системе... А здесь о чем? Они все сволочи, а я белый и пушистый? Да ладно! Впрочем, там наверное бесплатно будут авторучки блокнотики и календарики раздавать... Пойти что ли, отовариться...
Конкретные вопросы "Очевидцу" для более полной ясности.

16.03.2017 23:28

Очевидец писал(а):
Ведь если прокрутить историю назад


Крутим историю назад.

1.Что такое переворот?
2. Что такое революция?
3. В чём их сходство и коренное различие?
4. Какой вектор тяги у Навального и Ко к перевороту или к революции?
Спасибо.