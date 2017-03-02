Бийск и Барнаул включили в «протестный список» Алексея Навального

В Барнауле и Бийске 26 марта могут пройти митинги в поддержку требований оппозиционера Алексея Навального к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией в отношении главы кабмина и попытке получить хоть какую-нибудь реакцию от политика в ответ на выпады «сыщиков».

В 54 городах России решили провести митинги и встречи, посвященные требованию к властям отреагировать на расследование ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Об этом в своем блоге рассказал глава ФБК Алексей Навальный. Официальные встречи, заявителями которых являются представители предвыборных штабов Навального, запланированы в 26 городах. Еще в 28 городах встречи пройдут без участия официальных организаторов из команды оппозиционера. При этом он отметил, что пока что согласовать митинг удалось только в Воронеже. Кроме того, в Санкт-Петербурге мероприятие должно пройти в гайд-парке, в котором не требуется согласование с властями. 14 марта г-н Навальный подал заявку на проведение митинга в мэрию Москвы. Планируется, что число участников акции составит порядка 15 тысяч человек.

В Барнауле з аявка была подана 15 марта от лица замначальника штаба Навального в краевом центре Ольг и Фотиев ой . Как следует из документа, размещенного в группе «ВКонтакте» «Требуем ответов на улицах Барнаула», заявка подана на 26 марта. Планируемое место проведения - площадь Свободы, рядом с памятником жертвам политических репрессий. Время проведения с 12:00 до 14:00. Ориентировочное число участников — до 400 человек. « Место выбрано исходя из многолетнего опыта проведения митингов в Барнауле, как наиболее оптимальное относительно удаленности от центра и вероятности согласования. На площади Советов или Сахарова все равно никогда не согласуют, для этого, поверьте, есть множество способов. Ответ администрация должна по закону дать в течении трех рабочих дней. Т ак как заявка подана вчера, ответ будет предположительно в пятницу или в понедельник», - пишет г-жа Фотиева.

Д алее активистка перечисляет, что митингующим требуется м ашин а под трибуну, звукоусиливающ ая аппаратур у, листовки с приглашением на акцию. Кроме того, заранее просят определиться тех, кто хотел бы выступить на мероприятии. При этом текст нужно предварительно показать организаторам и согласовать его. Пока, по данным ИА «Банкфакс», обращение от оппозиции в администрации Барнаула рассмотрено не было.

Что касается Бийска, то неизвестно, была ли вообще подана заявка. Предварительно сказано, что митинг может пройти в 14:00, однако локация в группе не уточняется. Получить подтверждение относительно заявки на момент публикации не удалось. Пресс-центр администрации Бийска переадресовал с этим вопросом в управление по работе с населением, однако дозвониться до специалиста не получилось.

К слову, за несколько дней до предполагаемых митингов Алексей Навальный лично посетит Алтай. Вначале, 20 марта, он откроет собственный штаб в Барнауле, на следующий день — в Бийске.

Подчеркнем, т ребование к властям связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, опубликованным 2 марта. Фонд утверждает, что Медведев распоряжается крупными земельными участками, объектами недвижимости и яхтами, оформленными на благотворительные фонды и приближенных премьера.