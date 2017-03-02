Бийск и Барнаул включили в «протестный список» Алексея Навального

16.03.2017 09:52
В Барнауле и Бийске 26 марта могут пройти митинги в поддержку требований оппозиционера Алексея Навального к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией в отношении главы кабмина и попытке получить хоть какую-нибудь реакцию от политика в ответ на выпады «сыщиков».
В 54 городах России решили провести митинги и встречи, посвященные требованию к властям отреагировать на расследование ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Об этом в своем блоге рассказал глава ФБК Алексей Навальный. Официальные встречи, заявителями которых являются представители предвыборных штабов Навального, запланированы в 26 городах. Еще в 28 городах встречи пройдут без участия официальных организаторов из команды оппозиционера. При этом он отметил, что пока что согласовать митинг удалось только в Воронеже. Кроме того, в Санкт-Петербурге мероприятие должно пройти в гайд-парке, в котором не требуется согласование с властями. 14 марта г-н Навальный подал заявку на проведение митинга в мэрию Москвы. Планируется, что число участников акции составит порядка 15 тысяч человек.
В Барнауле заявка была подана 15 марта от лица замначальника штаба Навального в краевом центре Ольги Фотиевой. Как следует из документа, размещенного в группе «ВКонтакте» «Требуем ответов на улицах Барнаула», заявка подана на 26 марта. Планируемое место проведения - площадь Свободы, рядом с памятником жертвам политических репрессий. Время проведения с 12:00 до 14:00. Ориентировочное число участников — до 400 человек. «Место выбрано исходя из многолетнего опыта проведения митингов в Барнауле, как наиболее оптимальное относительно удаленности от центра и вероятности согласования. На площади Советов или Сахарова все равно никогда не согласуют, для этого, поверьте, есть множество способов. Ответ администрация должна по закону дать в течении трех рабочих дней. Так как заявка подана вчера, ответ будет предположительно в пятницу или в понедельник», - пишет г-жа Фотиева.
Далее активистка перечисляет, что митингующим требуется машина под трибуну, звукоусиливающая аппаратуру, листовки с приглашением на акцию. Кроме того, заранее просят определиться тех, кто хотел бы выступить на мероприятии. При этом текст нужно предварительно показать организаторам и согласовать его. Пока, по данным ИА «Банкфакс», обращение от оппозиции в администрации Барнаула рассмотрено не было.
Что касается Бийска, то неизвестно, была ли вообще подана заявка. Предварительно сказано, что митинг может пройти в 14:00, однако локация в группе не уточняется. Получить подтверждение относительно заявки на момент публикации не удалось. Пресс-центр администрации Бийска переадресовал с этим вопросом в управление по работе с населением, однако дозвониться до специалиста не получилось.
К слову, за несколько дней до предполагаемых митингов Алексей Навальный лично посетит Алтай. Вначале, 20 марта, он откроет собственный штаб в Барнауле, на следующий день — в Бийске.
Подчеркнем, требование к властям связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, опубликованным 2 марта. Фонд утверждает, что Медведев распоряжается крупными земельными участками, объектами недвижимости и яхтами, оформленными на благотворительные фонды и приближенных премьера.
Фото: группа «ВКонтакте» «Требуем ответов на улицах Барнаула!»
16.03.2017 10:59
16.03.2017 11:07
Ни одного слова, ни одного комментария, ни одного митинга и маевки по поводу материала Навального о Медведеве и его нажитом непосильным трудом в размере 70 миллиардов только обнаруженных.
Это не коммунисты.
Это засранцы.
16.03.2017 11:28
16.03.2017 11:45
16.03.2017 11:57
30,мож,больше? Не?
Овальный-проект госдепа,это давно извесно всем!
Обсиральщикам КПРФ-Гитлер,после прихода к власти,как и Потрошенко,в первую очередь запретил коммунистов,чем это эакончилось-флагом победы над Рейхстагом!
16.03.2017 12:14
...что Медведев распоряжается крупными земельными участками, объектами недвижимости и яхтами, оформленными на благотворительные фонды и приближенных премьера...
денег нет, а вы держитесь.
Даже прокуратуре которая занимается этой проблемой содержание выдают с задержкой до 2-х месяцев.
А митинг власть под разными предлогами не разрешит, в Нидерландах не разрешили, а мы чем хуже?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
16.03.2017 12:15
16.03.2017 12:29
Мож его уголовное дело лежит на Лубянке,до поры до времени?
Ну а на митинг приеду с бейсбольной битой,устраивать её встречу с предателями России!
16.03.2017 12:31
звонка ждать на волюшку золотую.
Прилетай , хоть на часок.
16.03.2017 12:31
16.03.2017 12:33
Печалька,,,,,,!
16.03.2017 12:36
16.03.2017 12:38
16.03.2017 12:41
для МИ-6 инфу собирает-прессует-сдаёт , как макулатуру
для триад китайских места приглядывает в ПадМасковье под плантации жень-ше-ня.
с сомалийцами переговоры ведёт второй год - танкеры в Каспии нахлобучивать
ФСБ и ГосДеп - это так , просто халтурка в свободное , пока ещё , время.
16.03.2017 12:42
Вы и сценарий этот читали? Это по этому сценарию Навальному уже вторую судимость навесили ни за что? А брат его Олег 3-й год в тюряге нары парит по этому сценарию? У Вас в голове вместо мозгов вата от СраНТВ, поздравляю!
16.03.2017 12:45
Хоть ты, ботан очкастый, и прикрываешься чужими никами, но от души тебе желаю приехать с битой и стукнуть ею кого-нибудь по голове! Может тогда наконец тебя в дурку поместят пожизненно и два сайта от твоих сблевов отдохнут! Удачи тебе, запердыш!
16.03.2017 13:02
умеют лишь красиво говорить на каждом углу - надо то, надо это.
А как изменить систему не говорят.
У таких людей просто политическая зависимость, сродни героиновой, игромании.
16.03.2017 13:09
16.03.2017 13:18
ПОЙТЕ ВЕЛИЧАЛЬНУЮ ЛИПЕРАЛЫ Алтая... монахиня ФОТИЕВА со товарищами непркосновенным ШЕЙДАуном, Ганчаренким и юродтевыми КОСОРЕЦКИМИ, Викторами, и прочими РОМ ЧИК ынами.
16.03.2017 13:25
Путин-мой призидент,Крым-наш,Овальный-выродок-ваш!
16.03.2017 13:29
Ну надо же мой скудоумный "поклонничек" Ромка прорезался, прям "изобличил" меня всего, одновременно мне же и обзавидовавшись))) Ну что же начнем либерастные стоны про "жисть невыносимую" свидомых "человеков", якобы за Родину радеющих, разоблачать)) Ну вот что сказать про эту "либерастную" мульку безмозглых попазиционеров)) Во первых расскажу одну историю про друга-покровителя г-на Навального Никиту Белых, сидящего ныне за взятку)) Как то довелось мне случайно увидеть фотку салона самолета этого "скромного" бывшего губернатора и его самого в этом салоне на фоне золотого унитаза, которым он хвастался)) После этого вопросы по поводу "невинности" его и его дружков, помогавших лес воровать (Навальный в т.ч.) у меня не возникали, точно так же как не возникает вопросов по поводу того как мы станем жить "лучше", если не дай Бог эта вся мерзкопакостная камарилья снова к власти прорвется)) Особенно умиляет, как этот дурачок ромка про ошибки ЕБНа рассуждает, сразу видно, что в период правления "царя Бориса" ему жилось хорошо, да и сам он тут признавался, что на подачках ходорских жировал, в то время как вся ЕБНовская "команда" народ беззастенчиво грабила, не платя ни зарплаты, ни пенсии, попутно забирая, простите приватизируя, все до чего могли дотянуться))) Понимаю я эту либерастную шваль, для которой те "славные" времена кажутся благословенными))) Правда они как то все не могут понять почему же их так народ то до сих пор ненавидит и презирает, но это от их природного скудоумия происходит)) Идем дальше:
16.03.2017 13:50
Что Овальный бореться с Никичем Белых!Что Овальный с кроссовкой янтернет-магазина!
Желяю эты кроссовки засунуть одну-Оле в рот,вторую , по выбору или в зад ити в перед!
16.03.2017 13:56
16.03.2017 14:18
Теперь по сути "наваленного разоблачения" нашего "хитрого" премьера)) Посмотрел я этот "разоблачительный" фильмец и просто поржал от души)) Вот чего, думаю, про брежневские охотничьи угодья в Завидово или даже крайкомовские дачи на горе в Барнауле не "разоблачали", сталинскую дачу по моему в Кунцево тоже не трогали, про ленинские Горки вообще молчу)) То есть всегда во все времена у наших правителей были "резиденции" причем не по одной, а по несколько)) По сути этот наваленный "разоблачитель" рассказал все
16.03.2017 14:35
всей стране, что такие "резиденции" есть у одного из нынешних руководителей России, причем как сам же Навальный и признается все это "несметное богатство" функционирует на ЗАКОННЫХ основаниях, так чего же коррупционного то в этом усматривается?))) Вот если бы Навальный привел доказательства того, что Медведев или кто то другой из "критикуемого" клана взяточку взял, как тот же Улюкаев, то тогда честь ему была бы и хвала, а так его "разоблачения" смахивают на "слабое подобие левой" борьбы с привилегиями партноменклатуры времен перестройки))) Мне вот интересно эти либерастные недоумки до сих пор верят в то, что прокатит во второй раз трюк ЕБНа, который снискал себе популярность в народе тем, что пару раз прокатился в троллейбусе вместе с простыми смертными и чего то потом стал кричать про привилегии партийной верхушки и "золото партии", хранящееся в швейцарских банках?))) Судя по всему верят, раз настойчиво пытаются это повторить))) Ну что сказать, тут только можно сослаться на хохлятскую поговорку "Дурень думкой богатеет"))) В общем не впечатляет эта либерастная разоблачительная "возня", тем более раздуваемая теми, у кого по части воровства и коррупции не только рыло, а все их тельце с ног до головы в пуху))) Ну вот так как то, хи хи))
Ну а безмозглому Ромке пламенный привет, хотелось бы увидеть, как этот дурачок приведет доказательства того, что я Родиной торгую)) Давно уже не ржал над подобной либерастной пропагандонской мерзостью))
16.03.2017 14:42
По сути этот наваленный "разоблачитель" рассказал все[/цитата
Ишь как корежит тебя от правды, а все таки откуда ныне вещаещь, демона отрыжка или 6-ка от сучек от власти? А если Родина встанет, чего делать то будешь , продаванец? Не все же суки в нашей большушей стране.
16.03.2017 14:52
Любезный дурачок а где вы увидели, что меня корежит то?)) Вот вас аж выворачивает, бедняжку безмозглую, приписать мне хоть чего нибудь, что можно было бы хоть за какой то "компромат" выдать))) Не раз писал уже, что вам, "человекам", когда сказать нечего, вы начинаете дерьмом в оппонента плеваться)) Напишите еще, что я "детей на завтрак ем, а пенсионеров на ужин", потому как "диета" у меня такая)) Уроды вы мерзкие, вместо аргументов только сероводород из вас тоннами вырывается))) Ну вот так как то, хи хи))
16.03.2017 15:00
Согласен, вы уроды, жрете людей , преимущественно русов почему то. Ни совести, ни чести, ни флага , ни Родины. Зачем живешь, тварь?
16.03.2017 15:06
Безмозглому Ромке. Как зачем? Сейчас например, я пишу новый хит: Камасутру для педерастов! Изобретаю новые позы, как например: подняв задницу, "ржать до слез" и соплей из того места, где раньше был сифилитичный нос. Обычная Камасутра просто отдыхает...
16.03.2017 15:18
Да для вас гейазиатцев она уже давно написана, зачем новая?. Почему вы так ненавидите всех русских, для чего строите очередную тюрьму народов, ваша цель освободить землю для ...кого?
16.03.2017 15:21
Вот все это только лишний раз доказывает, мной уже написанное)) Когда возразить нечего включается вся пердуханская гомосячья камарилья, пытающаяся моими же фразами меня "опорочить")) Чего вам, сероводородным бизнесменам, еще остается то, когда возразить по существу нечего))) Начинаете даже под моим ником гадить, все это говорит только о моей правоте и вашем моральном уродстве)) Ну вот так как то, хи хи))
P.S. Впопуgayке, которая под моим ником пост про камасутру накалякала)) Любезная безмозглая птичка, я смотрю, что в позе "истинного педераста" вам особенно комфортно на этом сайте появляться))) Вы уже не скромничайте, пишите здесь под своим "почетным званием", все равно ваши педерастические бредни, воняющие канализацией, простите вашей "средой обитания", приводят в восторг только обитателей запердухинского гомосячьего кутка)) Ну про хи хи вы в курсе))
16.03.2017 15:24
Любезный скудоумный безмозглый Ромка! Ты меня уже забодал своей безмозглостью! Надо освободить землю для нас, педерастов, неужели непонятно? И все что я делаю в этой жизни - только для нас, угнетенных и забитых педерастов всея Руси!
16.03.2017 15:36
Я только "ник" подправил на правильный, а в остальном согласен полностью))) Вот никогда не думал, что безмозглая птичка начнет свои сокровенные "мечты" на БФ публиковать, правда в силу своей гомосячьей "сучности" продолжает это делать под никами оппонентов, но стиль то педерастический и "широту отсутствующего ума" не скроешь, так что можете не стараться, безмозглое жопоклювое отродье, выдавать свое "сокровенное" за чужими никами)) Ну вот так как то, хи хи))
16.03.2017 15:46
16.03.2017 16:05
16.03.2017 16:11
Любезное убожество и тварь пердуханская, вам никогда меня не подделать и это понятно всему народонаселению Алтайского края! Под шконку, мразь вонючая, я здесь самый главный по версии уважаемого Главреда! Ну про хи хи вы в курсе))
16.03.2017 16:27
Конечно не подделать, кто же под жопоклювое животное подделываться будет)) На то она и впопу GAYка, чтобы в позе "истинного педераста" пытаться людей "передразнивать")) Ну про хи хи вы и так знаете)))
16.03.2017 16:38
Вот что же за тварь, эта, гадит и гадит под моим ником! Неужто впопуgayка решила, что ее наконец то "взяли"?)) Любезное вороватое чмо за меня тут "трудиться" не надо, все равно по вашему безмозглому "стилю" видно, что это фэйк)) Хотя для подобных тварей понятие совести отсутствует полностью, что ярко характеризует подобных "борцунов" за народное "щастье"))) Ну вот так как то, хи хи))
16.03.2017 16:42
16.03.2017 16:55
Любезная птичка совершенно справедливо оба поста, правда в разное время написанные, к вам относятся)) Отрадно, что жопоклювое отродье решило уже даже тексты мои не менять в "борьбе" со мною))) Я добавлю только, что не "взяли" вас по прежнему))) а тот факт, что мои комменты собираете, храните и публикуете только лишний раз доказывает мое над вами абсолютное превосходство, потому как ваш безмозглый "бред" вы цитировать здесь стесняетесь))) Ну вот так как то, хи хи))
16.03.2017 17:33
Как предательство,продажность,коррупция,либерастия головного мозга,дерьмократия заднего прохода и т.д и т.п!
Таким-не место в России,его родина,-страна 404!
16.03.2017 17:37
16.03.2017 17:50
Пусть Оля Фотиева едит в Антарктиду и проводит свои митинги среди пингвинов,хотя пару штук-Рома и Кум,мож и здесь найдуться!
Твари либерастнутые!
16.03.2017 18:05
Да пусть флудят, не жалко. Я бы даже сказал, что приятно наблюдать как у этих ватников пуканы полыхают при слове Навальный.
16.03.2017 18:06
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Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
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16.03.2017 18:14
Ну понаблюдайте любезный "завсегда дай")) хорошо, что даже "завсегдадайским" либерастам приятно, что очередной "ик" Навального оказался мелким "пуком" о том, что у наших правителей есть резиденции, которые им даже официально не принадлежат))) Вот какая разоблачительная "радость" то случилась на либерастном фронте))) Пусть ваш подвальный дурачок еще Кремль московский с дрона снимет и всей стране заявит, что он управлению делами Президента РФ принадлежит))) Вот где коррупция то, мля)))
16.03.2017 18:20
16.03.2017 18:45
16.03.2017 18:59
Всё,сливаюсь!
16.03.2017 19:04
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Соц. ЯЗ тоже по делу шуршит...
А Ромик-РОМКА и Ко - всю жисть тут дурко-тупят....)))
16.03.2017 19:34
16.03.2017 19:41
16.03.2017 19:52
16.03.2017 19:52
язва, рубанок, капслочница - ФАС! ату Навального! хозяева приказывают!
16.03.2017 20:12
Ну вот еще один мелкий "пук" в "Запердухе" нарисовался)) Стесняюсь спросить, а че "Эхо мацы" про своих либерастных друзей то типа Ходорка, того же Белых помалкивает, чего не "рекламируют" скромный домик Ходорка в Швейцарии, видимо исклюсительно на зряплату купленный?)) А уж про фонды то многочисленные, типа "Открытая Россия" чего молчат, не поясняют, мацовые, откель там бабло скапливается)) Только и остается, что безмозглых пердуханчиков сюда засылать с очередными "разоблачениями")) Кстати я был бы не против, если бы Абызова за "вымя" подергали и к Улюкаеву на скамеечку пристроили, чем больше вас, либероидов вороватых, отловят, тем лучше)) Ну вот так как то, хи хи)))
16.03.2017 20:14
Мож кончишь в кроссовок , купленный якобы Мелведевым в интернет-магазине!
16.03.2017 20:21
16.03.2017 20:24
16.03.2017 20:25
16.03.2017 20:27
16.03.2017 20:50
16.03.2017 21:08
16.03.2017 21:16
Савушкинсий проспект питера пишет, сучата. В питере то вас колотят регулярно, или на фонтанке бьют?
16.03.2017 21:27
16.03.2017 21:27
Жириновскому Вовику обидно... он понимает, что ЕГО масть и козыри передаются политтехнологами Новальному, вот он и взбрыкнул в думе 15 марта...
16.03.2017 21:28
16.03.2017 21:30
Роман. Наша родина Россия. Мы её любим и развиваем насколько хватает ума, сил и денег.
Фонды про которые Навальный зовет протестовать - одна из организационных форм юридического лица, имеющая особенности для выхода на рынок ценных бумаг.
Может быть "мы" где то несовершенны, но тебе ушлепок всегда следует помнить, что мы наши флаги без кровавой бойни не отдадим. И по рублю скидываться после получки нам никто не может запретить.
16.03.2017 22:37
общенародную , хитро замыливая в душевой , факт капитализма в России и частной
собственности по факту её наличия.
Пусть докажет незаконность приобретения , владения кем-то чего-то.
соберите ему на статус вора в законе и тогда ещё черная масть за вас голосовать начнет ,
но за гнилую предъяву его приговорят к нехорошему с первого раза......
16.03.2017 23:14
16.03.2017 23:28
Крутим историю назад.
1.Что такое переворот?
2. Что такое революция?
3. В чём их сходство и коренное различие?
4. Какой вектор тяги у Навального и Ко к перевороту или к революции?
Спасибо.