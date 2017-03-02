Барнаульская сеть бытовой техники оказалась «разменной монетой» в деле о банкротстве

Барнаульские магазины сети «Пятый элемент» могут быть распроданы в рамках процедуры банкротства ООО «Росбыттехника». Шесть торговых точек в Барнауле уже выставлены на продажу Сбербанком, основным кредитором ООО (все объекты находятся в залоге). Кредитная организация намерена выручить на сделках порядка 255 млн рублей.

ООО «Росбыттехника», возникшее в 1990-е годы в качестве оптовой торговой базы, впоследствии стало основателем ТС «Пятый элемент». Директором и основным владельцем компании долгое время являлся Вячеслав Павельев. Первый магазин сети начал работу в 2000 году. К 2005 году открылись три магазина компании в Барнауле. В настоящее время торговая сеть насчитывает 30 магазинов бытовой и цифровой техники в СФО (Алтайский край и Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Кемеровская области). «Пятому элементу» принадлежит завод вело- и мототехники Racer в Барнауле, компания «Мототех», а также собственный бренд бытовой техники Ideal Art. В декабре 2012 года «Росбыттехника» купила на аукционе санаторий «Корона Алтая» - свой первый девелоперский проект.

Компания до недавних пор была зарегистрирована в Новосибирске. Дело о банкротстве с лета прошлого года рассматривал арбитражный областной суд. Сбербанк еще 24 августа 2016 года потребовал признать банкротом «Росбыттехнику» в связи с наличием просроченной задолженности в 124,15 млн рублей. Среди кредиторов ООО значился также банк «Финсервис». Интересно, что согласно выписке из ЕГРЮЛ, юрлицо сразу после обращения Сбербанка в арбитраж принимает решение об изменении места нахождения, сделано это было спустя неделю после поступления иска. Вместо Новосибирской области был выбран Горно-Алтайск. До этого юрлицо было зарегистрировано в Барнауле, затем — с мая 2015 года — в Новосибирске, а с 1 сентября 2016 года — уже в Республике Алтай.

Тем временем арбитраж 2 ноября ввел наблюдение и назначил временным управляющим должника Сергея Царева. Как следует из материалов дела, в третью очередь были включены требования 18 кредиторов «Росбыттехники» на общую сумму 1,65 млрд рублей, из которых обеспечены залогом - 1,374 млрд рублей. Согласно документам бухгалтерского баланса, на 1 января 2016 года основные средства ООО оценивались в 875,8 млн рублей, запасы в 2,2 млрд рублей, дебиторская задолженность - 75,5 млн рублей. Должнику принадлежало движимое (техника) и недвижимое имущество (здания и земельные участки), значительная часть которого обременена залогом в пользу Сбербанка.

При проведении проверки на предмет наличия признаков преднамеренного банкротства временный управляющий пришел к выводу о невозможности установления таковых в связи с отсутствием всей необходимой документации. Из отчета г-на Царева и анализа финансового состояния должника следовало, что не имеется реальной возможности восстановления платежеспособности ООО, производственная деятельность не осуществляется.

Поскольку задолженность по обязательствам превышала 300 тысяч рублей и не уплачивалась более трех месяцев, это стало основанием для суда принять решение о начале процедуры банкротства. Причин для введения в отношении ООО «Росбыттехника» финансового оздоровления или внешнего управления арбитражный суд не усмотрел. В итоге 1 марта «Росбыттехника» признана банкротом, в отношении ООО открыто конкурсное производство. Заседание по рассмотрению отчета управляющего назначено на 29 августа.

Тем временем Сбербанк похоже решил самостоятельно вернуть потраченные на «Росбыттехнику» средства. Так, на сайте avito.ru удалось обнаружить сразу шесть объявлений о продаже магазинов «Пятый элемент» в Барнауле. Здания продаются вместе с земельными участками. К слову, на сайте «Пятого элемента» указаны адреса только четырех торговых точек, расположенных в краевом центре (улица Попова, 208 «а», проспект Ленина, 140, улица Юрина, 184, улица Гоголя, 47). Электронный справочник 2ГИС добавляет к ним еще одну — на Малахова, 119.

Все объявления были выставлены Сбербанком в один день — 28 февраля, то есть за сутки до того, как суд официально признал банкротом «Росбыттехнику». Точка на Ленина оценена в 31,5 млн рублей (площадь помещения — 1114 кв. м), на Попова в 57,6 млн рублей (2223 кв. м), на Юрина в 46,4 млн рублей. (1736 кв. м), на Малахова в 48,5 млн рублей (1688 кв. м). Особняком стоят еще два объявления. Так, Сбербанк намерен реализовать магазин по адресу: улица Чернышевского, 282 «б» (площадь 2720 кв. м) за 61 млн рублей. Здесь находится в частности ООО «Мототех» и представительство «Короны Алтая». Наконец, дешевле всего обойдется потенциальному покупателю здание по улице Куйбышева, 4 «а»: в 10,1 млн рублей (1022 кв. м). Любопытно, что флагманский магазин сети на Гоголя, 47 в ТЦ «Ультра» на avito обнаружить не удалось.

Добавим, еще в 2014 году было возбуждено уголовное дело в отношении на тот момент директора ООО «Росбыттехника» Вячеслава Павельева. Он подозревался в уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По данным следствия, с января 2009 по декабрь 2011 года директор ООО с целью получения необоснованной налоговой выгоды создал противоправную схему. Бытовая техника, поставляемая для реализации в сеть магазинов «Пятый элемент», закупалась через посреднические фирмы. Однако проверка налоговиков показала, что сделки с данными фирмами в действительности не осуществлялись. Участниками фиктивных сделок выступали юрлица, не имеющие управленческого и технического персонала, производственных активов, складских помещений и транспортных средств.

Данные действия повлекли за собой неуплату подозреваемым в бюджет государства НДС на сумму более 54 млн рублей. Чем окончилось дело, следком не сообщал, однако есть основания полагать, что компания погасила недоимки, избежав таким образом уголовной ответственности. Сообщение о возбуждении дела в отношении г-на Павельева следком опубликовал 8 июля 2014 года, а уже 28-го числа того же года в документы компании были внесены изменения. Единственной владелицей компании стала Лариса Павельева, а всякое упоминание о Вячеславе Павельеве исчезло из карточки ООО.

Интересно, что финансовые махинации с налоговыми выплатами со стороны сотрудников «Росбыттехники» ранее выявило краевое управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.