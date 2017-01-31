Известные барнаульцы о «сворачивании» городских гуляний: «Надо знать, за чей счет будет «банкет»

В последнее время все чаще раздаются голоса противников празднования общегородских торжеств в Барнауле по «неюбилейным» поводам. По данным ИА «Банкфакс», вопрос оптимизации расходов на гуляния в настоящее время якобы рассматривается и городской администрацией с подачи сити-менеджера Сергея Дугина, хотя официально никто такую меру пока не озвучивает. БФ решил выяснить, обойдется ли город своими творческими коллективами, не прибегая к помощи столичных звезд? Не поменять ли вообще формат празднований, и каким образом это можно было сделать? Не исключить ли из сценария столь дорогостоящий салют?

Сергей Войтюк, глава регионального исполкома «Народного фронта» в Алтайском крае:

- Во-первых, нужно четко понимать, какой именно бюджет в целом закладывается на празднование Дня города. У меня таких данных нет. Во-вторых, какая часть средств тратится на торжества именно из бюджета Барнаула, а какая - идет в качестве спонсорской помощи от меценатов. Не секрет, что у нас есть коммерческие организации, которые финансируют гуляния (в 2016 году концерт Надежды Кадышевой оплатил «Станкостроительный завод» — прим. ред. БФ) . В какой-то мере это возвращение к историческим традициям, когда в жизни города активно участвовало купечество. Поэтому необходимо знать, за чей счет будет проводиться этот «банкет», если меценатов - тогда зачем нам отказываться от Дня города? Где-то мы получаем подарки и от краевых властей — вспомнить хотя бы тот же пролет «Стрижей» в барнаульском небе. Такие эмоции, которые в тот день испытали десятки тысяч человек, нельзя измерить никакими деньгами.

Пожалуй, соглашусь с тем, что городская администрация должна активнее вступать в диалог с барнаульцами, разъяснять те или иные статьи расходов, объяснять, куда именно будут направляться деньги. Не согласен с тем, что стоит быть скромнее и «сжимать» формат. У нас и так, по большому счету, немного праздничных мероприятий городского масштаба, которые дают возможность барнаульцам почувствовать себя именно барнаульцами, когда происходило бы единение жителей.

К тому же мероприятия такого общественно-культурного формата включают в себя выставку достижений национальных культур, состязание спортивных команд — это же здорово, это и есть элементы работы с гражданским обществом, проявление его активности и сознательности. Тем не менее, наверное, все же правы те, кто говорит, что стоит выявлять и общественное мнение на данный счет - как реализовывать то или иное мероприятие в рамках Дня города.

Насчет формата проведения праздника — не думаю, что он настолько у нас консервативный. Изменения все равно понемногу идут, но здесь нужно понимать и специфику реализации мероприятий. Трансформация не может быть резкой. Тем не менее посмотрите, последние несколько лет все сильнее прослеживается тенденция, когда большая часть торжеств начинает переноситься в районы, так как город разрастается.

Юрий Матвейко, депутат Алтайского Заксобрания:

- Считаю правильным, если бы мы все-таки проводили с размахом и по-особому только юбилейные торжества — один раз в пять лет. Все остальные рядовые празднования можно сделать более скромными, обходясь силами только местных художественных коллективов. Ведь среди них есть много достойных, кто по-настоящему умеет танцевать и петь.

В обычные, «будние» даты стоит все же минимизировать расходование средств, поскольку День города — не какой-то особенный праздник, он ежегодно присутствует в календаре. Мы все-таки не Москва, с их профицитным бюджетом, когда они могут позволить тратить десятки миллионов рублей на празднование Дня города. Например, те же тучи разгонять самолетами, мы все-таки живем в более скромных условиях.

Мне, кстати, доводилось бывать в столице на подобных торжествах, и я могу сказать, что их гуляния не намного превосходят наши праздники. А что касается юбилейных торжеств в Барнауле, то здесь действительно есть смысл вкладываться, например, на тех же приглашенных звезд, или какой-то особый фейерверк. В другие годы эти сотни тысяч рублей лучше сэкономить, у нас сейчас не самые простые времена. Лучше освободившиеся деньги направить на детей, на ту же культуру. В то же время хочу отметить, что на праздновании Дня города никогда не замечал бездумно потраченных денег, всегда организация была на самом высоком уровне.

Лариса Любивая, руководитель школы-студии танца «Лариса»:

- Как человек, который работает внутри культуры, занимается с детьми и молодежью, однозначно скажу — праздновать нужно обязательно, и стоит делать это каждый год. Тем самым мы прививаем подрастающему поколению интерес к городу, к его истории, что собственно и является основой для патриотического воспитания. Кроме того, День города — великолепная возможность для местных коллективов проявить себя, но здесь, мне кажется, стоит продумать прозрачный механизм отбора, чтобы на сцену перед тысячами барнаульцев действительно выходили только самый достойные. Тем самым мы дополнительно еще и повысим престиж самого праздника.

Опять же праздник — это некое единение, когда родители болеют за своих детей, неважно поют они, танцуют или соревнуются в спортивных конкурсах. В эти несколько дней барнаульцам демонстрируют все самое лучшее, включая продукцию. Задача здесь — показать самое качественное, что есть в городе. Вот еще одна цель. Поэтому праздник должен быть, без него никак нельзя.

Думаю, вовсе не обязательно ориентироваться на приезжих звезд, местными силами вполне можно справиться, если у нас будут нормальные условия. Здесь нужна помощь в первую очередь по современной сцене, звуку и свету — это, пожалуй, главные составляющие любого шоу. Мне кажется, многие горожане просто не видели достойных проектов на больших площадках. Мы можем сэкономить на приглашении звезд, но не на качестве сцены, я всегда говорю, что без технологий шоу-бизнеса не будет, это такая же неотъемлемая часть праздника, как и исполнители. Кстати, насчет столичных артистов, еще неизвестно, что выйдет дороже — их приезд, или же нормально подготовленная сцена. По моему опыту могу сказать, что самое дорогое – это отнюдь не работа артиста, а организация мероприятия как такового.

Опять же, наверное, не совсем верно выглядит гипотетический отказ от салюта в какие-то годы. Для меня, моих детей фейерверк всегда создавал именно ощущение праздника, какое-то особое настроение. Мы всегда, сколько себя помню, обязательно ходили и смотрели на него, это очень правильная традиция, не хотелось бы ее лишаться.

Наталья Гордеева, вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма:

- Считаю некорректным и неправильным обвинять в отсутствии креатива городскую администрацию. В принципе, сценарий праздника, как и формат его проведения, зависит в большей мере от нас с вами, барнаульцев. Все предприниматели, коллективы, которые задействованы в Дне города, просто должны быть заинтересованными в интересном, необычном, креативном участии в празднике, а значит продумывать и предлагать новые идеи и формат его проведения. Ведь участие в Дне города - это тоже продвижение компании на городских площадках, еще один повод вызвать дополнительный интерес к себе и к празднику. Чем более узнаваемой будет та или иная торговая марка, тем большим будет спрос на их продукцию. Силами одного только города невозможно провести праздник на достойном уровне, это усилия всех нас - и администрации, и творческих коллективов, и бизнес-сообщества, и горожан. Горадминистрация ведь в большей степени исполнитель-координатор действия, а не творец праздника. Давайте предлагать свои идеи, а главное то, как их можно реализовать на практике. А потребительское отношение, когда мне все почему-то должны (в данном случае организовать крутой праздник), а я никому и ничего не должен - оно в корне неверное.

Можно и не замыкаться на одном и том же формате, использовать опыт других городов. При этом считаю, что праздник нам все-таки нужен, его стоит отмечать каждый год, после Дня России (12 июня) и до конца осени в таком случае у барнаульцев просто не будет никаких торжеств. Полагаю, в этом случае уместна аналогия с днем рождения — кто-то предпочитает его отмечать, кто-то нет, но в массе своей люди все-таки этот день выделяют из общей череды будней.

Ольга Чеснокова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю:

- Мне трудно рассуждать в этом отношении, поскольку я не очень часто посещаю День города, предпочитаю это время проводить с семьей на природе, чтобы немного отдохнуть от городской суеты. Кстати, при всех плюсах праздника отмечу, что лично меня все-таки излишне смущает громкость на центральных площадках, на той же площади Сахарова, особенно когда идешь не одна, а с ребенком. Хотелось бы, чтобы концертная составляющая не была столь шумной.

По концепции проведения Дня города, мне кажется, нужно избрать какую-то одну стратегию и в дальнейшем только ее придерживаться. Например, сделать ставку на местные творческие коллективы. Особенно детские, их надо продвигать, раскручивать — это могло бы стать первым шагом в их дальнейшей карьере.

Что касается профессионального взгляда на праздничные мероприятия, могу сказать, что всплеска преступности не наблюдается, криминогенная обстановка в городе в дни празднования ничем не отличается от других дней. Это связано, как мне кажется, с двумя основными факторами — запретом на продажу алкоголя и работой органов правопорядка.