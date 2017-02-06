Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»

Более 6 тысяч населенных пунктов в России могут оказаться в зоне подтопления в период паводков, но едва ли не самая опасная ситуация складывается в Алтайском крае, где снегозапасы в несколько раз превысили многолетние показатели. Тревожная ситуация уже стала поводом для визита в регион главы МЧС Владимира Пучкова, который обещал помочь краю. Но ясно, что без последствий в любом случае не обойтись. О том, как власти готовятся к паводку, какие существуют сценарии и насколько на самом деле велика опасность, ИА «Банкфакс» рассказал профессор кафедры физической географии и геоинформационных систем геофака АлтГУ, экс-руководитель Института водных и экологических проблем РАН Юрий Винокуров.

- Сейчас прогнозировать прохождение этого сезона достаточно сложно, можно говорить лишь о тенденциях. Понятно, что количество снежного покрова в горах и на равнине показывает нам: ситуация не вполне обычная. Уже сегодня в Кулундинской степи нормы превышены в два раза, не говоря уже о горах. Там местами норма превышена в три раза. Поэтому ожидать спокойного паводка не приходится.

Паводковая ситуация в Алтайском крае связана с двумя периодами. Первый — во время таяния снега, которое проходит в конце апреля — начале мая. Второй период, вторая волна — конец мая — начало июня, когда тает снег в горах, в том числе таяние ледников.

Прогноз на второй период, который более опасен для Алтайского края, сейчас никто не даст. Лишь в марте мы подготовим долгосрочный прогноз. А среднесрочный предполагает прогнозирование на срок в 10 дней. Ситуация зависит от множества факторов, мы будем ее отслеживать. Как будет таять снег, как волна половодья будет доходить до Барнаула, Камня-на-Оби, до Новосибирского водохранилища, какие сбросы пойдут на Новосибирской ГЭС…

Уже понятно, что ситуация складывается очень серьезная. В Алтайский край несколько дней назад приезжал глава МЧС Владимир Пучков, в регионе создана рабочая группа по прогнозированию, в которой я являюсь зампредседателя. Она, в том числе, спрогнозирует, какие населенные пункты будут подтоплены. Примерно через месяц каждый день мы будем готовить информационные бюллетени с самыми свежими данными. Вскоре соберемся с представителями Новосибирской области и Республики Алтай, где еще раз будем уточнять все прогнозы.

Но уже сейчас какое-то представление имеется и к этому нужно готовиться сегодня. Ануй, Чарыш, Песчаная, Каменка... Это опасные места и населенные пункты в их долинах точно надо брать на контроль. Беспокоит нас Бия и Катунь — Бийск, Сростки, Барнаул, Тальменка и Камень-на-Оби. Это узлы, по которым нужно готовиться к отрицательным последствиям. А что они будут, сомневаться не приходится. Гилевское водохранилище у нас самое крупное — в крае по этой системе отрабатывается прохождение талых вод.

Кстати, необходимо разобраться в терминах. Паводок связан с выпадением обильных осадков. Половодье — с таянием снега. Еще не знаем, как сложится февраль. Вероятно, он будет холодным, а ожидать от этого чего-то хорошего вряд ли можно. Все крупнейшие наводнения в Алтайском крае последних лет были связаны именно с сочетанием, с наложением этих двух факторов.

Сейчас мы составляем так называемый сверхдолгосрочный прогноз. Фактически предстоит проанализировать данные за последние 100-150 лет и найти годы-аналоги. То есть, годы, когда ситуация была похожей по снежным запасам, положению циклонов и антициклонов. Закономерности, которые могут помочь спрогнозировать развитие ситуации, в общем-то, имеются. Прогноз в том числе будет представлен на рассмотрение полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Губернатор Александр Карлин на одном из последних совещаний говорил, что каждый лог, каждый ручей в крае надо взять на учет. И мы, ученые, поддерживаем эти действия. Потому что дороги, даже в равнинной части, — это по сути малые плотины склонового стока. Дорожники готовятся к этому.

Столь серьезное наводнение, которое случилось в 2014 году, происходит примерно один раз в 100 лет. Но нет гарантии, что повторение не произойдет уже в 2017 году. И нет гарантии, что даже при оптимальном состоянии гидротехнических сооружений они помогут справиться с таким «столетним» наводнением.

На проведенном 7 февраля 2017 года в Барнауле совещания по предупреждению (снижению) угрозы затопления территорий населенных пунктов Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области в период весеннего половодья 2017 года были детально рассмотрены и определены конкретные меры по этому важному вопросу.