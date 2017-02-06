Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»

08.02.2017 12:54
Более 6 тысяч населенных пунктов в России могут оказаться в зоне подтопления в период паводков, но едва ли не самая опасная ситуация складывается в Алтайском крае, где снегозапасы в несколько раз превысили многолетние показатели. Тревожная ситуация уже стала поводом для визита в регион главы МЧС Владимира Пучкова, который обещал помочь краю. Но ясно, что без последствий в любом случае не обойтись. О том, как власти готовятся к паводку, какие существуют сценарии и насколько на самом деле велика опасность, ИА «Банкфакс» рассказал профессор кафедры физической географии и геоинформационных систем геофака АлтГУ, экс-руководитель Института водных и экологических проблем РАН Юрий Винокуров.
- Сейчас прогнозировать прохождение этого сезона достаточно сложно, можно говорить лишь о тенденциях. Понятно, что количество снежного покрова в горах и на равнине показывает нам: ситуация не вполне обычная. Уже сегодня в Кулундинской степи нормы превышены в два раза, не говоря уже о горах. Там местами норма превышена в три раза. Поэтому ожидать спокойного паводка не приходится.
Паводковая ситуация в Алтайском крае связана с двумя периодами. Первый — во время таяния снега, которое проходит в конце апреля — начале мая. Второй период, вторая волна — конец мая — начало июня, когда тает снег в горах, в том числе таяние ледников.
Прогноз на второй период, который более опасен для Алтайского края, сейчас никто не даст. Лишь в марте мы подготовим долгосрочный прогноз. А среднесрочный предполагает прогнозирование на срок в 10 дней. Ситуация зависит от множества факторов, мы будем ее отслеживать. Как будет таять снег, как волна половодья будет доходить до Барнаула, Камня-на-Оби, до Новосибирского водохранилища, какие сбросы пойдут на Новосибирской ГЭС…
Уже понятно, что ситуация складывается очень серьезная. В Алтайский край несколько дней назад приезжал глава МЧС Владимир Пучков, в регионе создана рабочая группа по прогнозированию, в которой я являюсь зампредседателя. Она, в том числе, спрогнозирует, какие населенные пункты будут подтоплены. Примерно через месяц каждый день мы будем готовить информационные бюллетени с самыми свежими данными. Вскоре соберемся с представителями Новосибирской области и Республики Алтай, где еще раз будем уточнять все прогнозы.
Но уже сейчас какое-то представление имеется и к этому нужно готовиться сегодня. Ануй, Чарыш, Песчаная, Каменка... Это опасные места и населенные пункты в их долинах точно надо брать на контроль. Беспокоит нас Бия и Катунь — Бийск, Сростки, Барнаул, Тальменка и Камень-на-Оби. Это узлы, по которым нужно готовиться к отрицательным последствиям. А что они будут, сомневаться не приходится. Гилевское водохранилище у нас самое крупное — в крае по этой системе отрабатывается прохождение талых вод.
Кстати, необходимо разобраться в терминах. Паводок связан с выпадением обильных осадков. Половодье — с таянием снега. Еще не знаем, как сложится февраль. Вероятно, он будет холодным, а ожидать от этого чего-то хорошего вряд ли можно. Все крупнейшие наводнения в Алтайском крае последних лет были связаны именно с сочетанием, с наложением этих двух факторов.
Сейчас мы составляем так называемый сверхдолгосрочный прогноз. Фактически предстоит проанализировать данные за последние 100-150 лет и найти годы-аналоги. То есть, годы, когда ситуация была похожей по снежным запасам, положению циклонов и антициклонов. Закономерности, которые могут помочь спрогнозировать развитие ситуации, в общем-то, имеются. Прогноз в том числе будет представлен на рассмотрение полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.
Губернатор Александр Карлин на одном из последних совещаний говорил, что каждый лог, каждый ручей в крае надо взять на учет. И мы, ученые, поддерживаем эти действия. Потому что дороги, даже в равнинной части, — это по сути малые плотины склонового стока. Дорожники готовятся к этому.
Столь серьезное наводнение, которое случилось в 2014 году, происходит примерно один раз в 100 лет. Но нет гарантии, что повторение не произойдет уже в 2017 году. И нет гарантии, что даже при оптимальном состоянии гидротехнических сооружений они помогут справиться с таким «столетним» наводнением.
На проведенном 7 февраля 2017 года в Барнауле совещания по предупреждению (снижению) угрозы затопления территорий населенных пунктов Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области в период весеннего половодья 2017 года были детально рассмотрены и определены конкретные меры по этому важному вопросу.
Фото: сайт АлтГУ, «Русского географического общества»
08.02.2017 14:02
08.02.2017 14:03
08.02.2017 15:57
08.02.2017 17:51
08.02.2017 17:53
Очередной клоун со знаниями из детского сада. Там народ только на бумагах получает деньги, а в реале фига из трех букв
08.02.2017 17:57
08.02.2017 18:06
09.02.2017 03:16
А чо я ? НАТЕРПЕЛСЯ, да и не боюсь я уже !
09.02.2017 03:19
09.02.2017 08:12
Пациентов Перинатального центра «ДАР» Алтайского края
к депутату Государственной Думы А.Прокопьеву
Копия: председателю правительства РФ Д.А.Медведеву.
Уважаемый Александр Сергеевич!
В Алтайском крае начал работу перинатальный центр «ДАР». Женщины Алтайского края ждали это и очень надеялись на скорое его открытие. В течение короткого времени он уже помог тысячам пациентов – мамам и ребятишкам. Хотелось бы отметить профессиональный и доброжелательный коллектив учреждения. Поражает воображение оборудование центра.
Даже не специалисту понятно, какой это современный и высокотехнологичный комплекс. Еще идет поэтапный постепенный запуск всех его сложнейших составляющих, но мы очень благодарны руководству здравоохранения за то, что первая очередь центра уже открыла двери для своих посетителей. Уверены, в ближайшие годы центр сделает счастливыми сотни тысяч жителей нашего региона.
Однако, вызывает недоумения то, что в нескольких средствах массовой информации началась кампания по дискредитации нашего «ДАР». Вы, Александр Сергеевич, выступили инициатором этой кампании, и она разворачивается исключительно в СМИ принадлежащих Вам, как одному из собственников фирмы «Эвалар». Зачем? Тысячи людей – строителей и врачей, во главе с председателем правительства РФ Д.Медведевым, лидером партии, к которой и вы относитесь, сделали нам этот дар, и Вы теперь стремитесь доказать, что это плохой подарок. Фактически, Вы хотите остановить нормальное функционирование передового медицинского учреждения. Вы как депутат должны помогать людям, помогать родному краю, а не заниматься политическими спекуляциями.
Искренне надеемся на Ваш здравый смысл, на то, что Вы остановите кампанию вредительства и поддержите работу нашего перинатального центра.
Пациенты перинатального центра «ДАР»
1132 подписи пациентов