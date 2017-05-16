Уроженка Алтайского края возглавила Министерство юстиции в соседнем регионе

Наталья Веретенникова приступила к работе в новой должности

15 мая глава Республики Алтай Александр Бердников и начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Новосибирской области Виктор Храбров официально представили нового руководителя Управления Министерства юстиции РФ в республике. Им стала государственный советник юстиции II класса Наталья Веретенникова, сообщает пресс-служба правительства РА.

Ранее указанную должность занимал Дмитрий Степанов, который в прошлом году возглавил Избирательную комиссию Республики Алтай. Г-жа Веретенникова в течение трех лет была его заместителем, а последние полгода до назначения исполняла обязанности руководителя. «Мне очень приятно, что министр юстиции, руководство республики, аппарат полномочного представителя президента РФ, сам полпред поддерживают нашу позицию, когда руководителем назначается заместитель начальника управления. Стоящие перед нами задачи сложные и многогранные, они требуют серьезной квалификации», - заявил Александр Бердников.

Он также отметил моральные качества и стойкость нового руководителя Минюста РА. «У нее есть здоровая принципиальность и в то же время настрой на конструктивную работу. Мы будем работать на благо Республики Алтай, на формирование здорового морально-психологического климата в регионе, работа эта непростая, необходимо уметь принимать правильное решение, уметь «держать удар», - подчеркнул г-н Бердников.