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Уроженка Алтайского края возглавила Министерство юстиции в соседнем регионе

16.05.2017 09:37

Наталья Веретенникова приступила к работе в новой должности
Наталья Веретенникова приступила к работе в новой должности

15 мая глава Республики Алтай Александр Бердников и начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Новосибирской области Виктор Храбров официально представили нового руководителя Управления Министерства юстиции РФ в республике. Им стала государственный советник юстиции II класса Наталья Веретенникова, сообщает пресс-служба правительства РА.

Ранее указанную должность занимал Дмитрий Степанов, который в прошлом году возглавил Избирательную комиссию Республики Алтай. Г-жа Веретенникова в течение трех лет была его заместителем, а последние полгода до назначения исполняла обязанности руководителя. «Мне очень приятно, что министр юстиции, руководство республики, аппарат полномочного представителя президента РФ, сам полпред поддерживают нашу позицию, когда руководителем назначается заместитель начальника управления. Стоящие перед нами задачи сложные и многогранные, они требуют серьезной квалификации», - заявил Александр Бердников.

Он также отметил моральные качества и стойкость нового руководителя Минюста РА. «У нее есть здоровая принципиальность и в то же время настрой на конструктивную работу. Мы будем работать на благо Республики Алтай, на формирование здорового морально-психологического климата в регионе, работа эта непростая, необходимо уметь принимать правильное решение, уметь «держать удар», - подчеркнул г-н Бердников.

Фото: правительство РА

Справка:

Наталья Веретенникова родилась 31 января 1971 года в селе Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края. В 1993 году она окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «География, биология», а в 2004 году - Горно-Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Г-жа Веретенникова является государственным советником юстиции Российской Федерации II класса. Стаж работы в органах юстиции и нотариата – более 22 лет. Свою трудовую деятельность Наталья Веретенникова начала в 1993 году судебным исполнителем в Горно-Алтайском городском народном суде. В 2011 году она занимала должность заместителя главного судебного пристава Республики Алтай. В Управлении Минюста РФ по Республике Алтай она начала работать с 2012 года на должности начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований, а в мае 2013 года ее назначили на должность заместителя начальника.

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Комментарий

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Комментариев 3
Волына

16.05.2017 10:46

ну и работала бы учителем географии
х

16.05.2017 14:06

Специалист О
Игнатенко

16.05.2017 19:25

Биофаки Барнаула исправно поставляют специалистов для МВД. Одна такая эколог-работник миграционной службы за взятки в виде ремонтных и сантехнических работ помогала обрести Российское гражданство наркоманящим жителям среднеазиатских республик.