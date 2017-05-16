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Главная Лента новостей Внучка легендарного персека крайкома КПСС пополнила ряды алтайских коммунистов

Внучка легендарного персека крайкома КПСС пополнила ряды алтайских коммунистов

16.05.2017 14:22

Елена Хрусталева - вторая слева
Елена Хрусталева - вторая слева

15 мая на собрании первичного отделения № 1 Железнодорожного района Барнаула в ряды коммунистов были приняты два новых члена КПРФ. Среди них - доктор медицинских наук Елена Хрусталева, которая приходится внучкой бывшему первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Александру Георгиеву, руководившему регионом на протяжении 15 лет.

Как следует из сообщения сайта крайкома КПРФ, продлить коммунистическую династию г-жа Хрусталева решила давно, однако не находила для этого свободного времени. По словам самой Елены Хрусталевой, нынешнее положение в стране показывает, что тянуть дальше некуда, надо что-то делать. «И вот в трудный для страны период Елена Викторовна решилась на этот важный шаг», - с некоторым пафосом констатируют коммунисты.

Рекомендации в партию она получила от первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой и возрождавшего партию в 1993 году Виталия Сафронова. «Мы познакомились с Еленой Викторовной, когда готовили к печати книгу об Александре Васильевиче (вышла в 2014 году), много вместе работали. Тогда я понял, что она станет нам надежным товарищем. Однако я не стал ее тянуть в партию, как-то агитировать и тому подобное. Ее решение созрело без моего вмешательства», – рассказал политический аксакал, выступая на собрании «первички».

Александр Георгиев
Александр Георгиев

Вторым вступившим в ряды компартии стал студент АлтГТУ Дмитрий Маштаков. Согласно уставу КПРФ, решение первичного отделения о приеме в партию должно быть утверждено решением бюро местного отделения. Партийные билеты, как правило, вручаются на торжественных собраниях, пленумах городского или краевого комитетов КПРФ.

Добавим, общая численность членов КПРФ в масштабах региона, который некогда считался одним из оплотов «красного пояса» в Сибири, довольно скромна. Так, на конец 2016 года в Алтайском крае действовало 253 первичных отделения партии, на учете состояло 2507 коммунистов (годом ранее — 2486). Средний возраст приверженцев марксизма-ленинизма в крае равнялся 54,4 годам. К слову, за 2016 год парторганизация помолодела более чем на восемь лет. Число членов КПРФ в возрасте до 30 лет увеличилось со 172 до 229 человек, а коммунистов до 40 лет — с 285 до 319. При этом число вступивших в партию в 2016 году составило 262 человека. Из них молодежи до 30 лет – 66 активистов. Увеличилось и число женщин – с 823 до 870.

Отметим, на конец 2016 года в Алтайском крае насчитывалось 286 депутатов, избранных от КПРФ. Из них в Алтайском Заксобрании – восемь коммунистов, в представительных органах местного самоуправления – 278 человек.

Фото: altkprf.ru, altlib.ru

Справка:

Александр Георгиев родился в 1914 году в селе Ромны Одесской области. В 1929 году после окончания семилетней школы он поступил в Ореховский сельскохозяйственный техникум. В 1932 году был направлен по распределению в Михайловский район Алтайского края. Работал агрономом производственного участка села Ракиты, затем участковым и старшим агрономом Степной МТС Михайловского района. В 1938 году Александр Георгиев был назначен на должность главного агронома Ключевского районного земельного отдела.

С мая 1943 года до сентября 1944 года был председателем Ключевского райисполкома. С 1957 по 1961 год — второй секретарь Алтайского крайкома КПСС. 18 марта 1961 года Александр Георгиев был избран персеком. На этой должности находился до своей смерти (9 апреля 1976 года). Был женат, воспитал трех дочерей.

Георгиев интересовался культурой и спортом, дружил с фигуристкой Ириной Родниной, актрисой Нонной Мордюковой, певицей Майей Кристалинской, актером Евгением Матвеевым, которых часто приглашал в край. Именно при Александре Георгиеве Алтай превратился в одну из крупнейших житниц страны. В 1973 году в Барнауле был открыт Алтайский госуниверситет. Через год после смерти персека, 11 мая 1977 года Барнаульский горисполком принял решение присвоить вновь застроенной улице его имя.

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Комментарий

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Комментариев 16
КОМИНТЕРН

16.05.2017 14:36

Давить таких надо как клопов в зародыше!
АРМАГЕДОН

16.05.2017 14:51

КОМИНТЕРН писал(а):
Давить таких надо как клопов в зародыше!


А таких в Куминтов в кратеры вулканов сбрасовать без парашютов надо было ещё в 60-х-80-х
просто бренд

16.05.2017 14:58

да неплохо престарелые лидеры и их мелкие побирушки на бренде КПССС зарабатывают.... вот и молодежь подтягивается на пиршество наровя партбилет и № в списке получить.... ПИР во время чумы!
Пир? Чумной???

16.05.2017 15:03

просто бренд писал(а):
ПИР во время чумы!

Да! Но только у единороссов членов КПСС на 80%
Сур-Ман

16.05.2017 15:38

Политех - весь еще коммуняцкий. До сих пор живут на исходе 1980-х. Буквально.
гость

16.05.2017 15:43

Над высокопарностью, конечно, поржал! А кроме пафоса и деда у дамочки есть чего реальное предложить?
11 мая 1977 года Барнаульский горисполком решенил присвоить новой улице имя А ГЕОРГИЕВА

16.05.2017 15:51

Я недавно ловил пескрей в Карлушке.... там улицу новую строят ...
Паренёк рыбачёк сказал, что местные Парнасовцы хотят ей имя на очередной сходке утвердить и присвоить - "Проспект имени В. Рыжкова и А. Тырышкина". Чекухи уличные уже заказали.
А не описался?!

16.05.2017 15:53

гость писал(а):
ад высокопарностью, конечно, поржал!


В след раз памперсы надень
И.Г.

16.05.2017 16:03

Сын учителя, гений плюгавый,
Уголовный режим изобрел.
А покрыл его кровью и славой
Сын сапожника, горный орел.
Жаль, зря

16.05.2017 16:57

Хоть куда пальцем не тки всё одно гУмно, везде только коррупция, а партии так, абы было, ТОЛКУ С НИХ НОЛЬ.
дядя митя

16.05.2017 17:04

Интересно , а где был Георгиев с 1944 по 1957 год?
Парыж

16.05.2017 19:04

Жаль, зря писал(а):
Хоть куда пальцем не тки


Ты почаще сэбе тки пальчиком... дурь сгоняет
А КУДА ДЕВАЛОСЬ ЗНАМЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ с НАГРАДАМИ ??

16.05.2017 19:10

Может быть продано на толкучках МОСКВЫ ??
Стас

16.05.2017 19:14

дядя митя писал(а):
Интересно , а где был Георгиев с 1944 по 1957 год?


Коль назвался "дядей митей" должен был знать (с высоты прожитых лет): с 1944 - инструктор Алтайского крайкома ВКП (б); с 1947 г. - помощник первого секретаря Алтайского обкома ВКП (б); с 1948 года заведующий Сельскохозяйственным отделом Алтайского крайкома КПСС; в 1956-1957 г.г. секретарь, 1957-1961 г.г. второй секретарь, а с 18 марта 1961 года - первый секретарь Алтайского крайкома.
Героя Социалистического труда, с вручением ордена "Ленина" и золотой медали "Серп и Молот", заслуженно получил в 1972 году за достижение высокого уровня производства зерновых культур и продажу совхозами и колхозами государству в 1972 году 310 миллионов пудов Хлеба (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1972 года).
К слову сказать - в 1972 году на территории Алтайского края земледельцами (совхозниками и колхозниками) был собран рекордный урожай пшеницы, который не превзойдён до сегодняшнего дня.
А Георгиев, да, для развития кругозора деда митяя - Александр Васильевич награжден 4 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 2 орденами «Знак Почета»,
А ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ ПОХВАЛИТЬСЯ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ КРАЯ дед митяй?
РЕСПЕКТ!

16.05.2017 19:26

Стас писал(а):
Александр Васильевич награжден 4 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 2 орденами «Знак Почета»,
А ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ ПОХВАЛИТЬСЯ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ КРАЯ дед митяй?
Извратили все

17.05.2017 00:35

В том числе и понятие - Партия , может даже с умыслом - и даже скорее всего так оно и есть . Поэтому народ и плюется услышав что партийный , не важно какой партии , всеравно либо двуличный , либо карьерист , либо приспособленец . В чистоту помыслов уже никто не верит , равно как и в обещания и программы . Сплошь одно пустозвонство , реальных дел нету .