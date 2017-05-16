Внучка легендарного персека крайкома КПСС пополнила ряды алтайских коммунистов

Елена Хрусталева - вторая слева

15 мая на собрании первичного отделения № 1 Железнодорожного района Барнаула в ряды коммунистов были приняты два новых члена КПРФ. Среди них - доктор медицинских наук Елена Хрусталева, которая приходится внучкой бывшему первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Александру Георгиеву, руководившему регионом на протяжении 15 лет.

Как следует из сообщения сайта крайкома КПРФ, продлить коммунистическую династию г-жа Хрусталева решила давно, однако не находила для этого свободного времени. По словам самой Елены Хрусталевой, нынешнее положение в стране показывает, что тянуть дальше некуда, надо что-то делать. «И вот в трудный для страны период Елена Викторовна решилась на этот важный шаг», - с некоторым пафосом констатируют коммунисты.

Рекомендации в партию она получила от первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой и возрождавшего партию в 1993 году Виталия Сафронова. «Мы познакомились с Еленой Викторовной, когда готовили к печати книгу об Александре Васильевиче (вышла в 2014 году), много вместе работали. Тогда я понял, что она станет нам надежным товарищем. Однако я не стал ее тянуть в партию, как-то агитировать и тому подобное. Ее решение созрело без моего вмешательства», – рассказал политический аксакал, выступая на собрании «первички».

Александр Георгиев

Вторым вступившим в ряды компартии стал студент АлтГТУ Дмитрий Маштаков. Согласно уставу КПРФ, решение первичного отделения о приеме в партию должно быть утверждено решением бюро местного отделения. Партийные билеты, как правило, вручаются на торжественных собраниях, пленумах городского или краевого комитетов КПРФ.

Добавим, общая численность членов КПРФ в масштабах региона, который некогда считался одним из оплотов «красного пояса» в Сибири, довольно скромна. Так, на конец 2016 года в Алтайском крае действовало 253 первичных отделения партии, на учете состояло 2507 коммунистов (годом ранее — 2486). Средний возраст приверженцев марксизма-ленинизма в крае равнялся 54,4 годам. К слову, за 2016 год парторганизация помолодела более чем на восемь лет. Число членов КПРФ в возрасте до 30 лет увеличилось со 172 до 229 человек, а коммунистов до 40 лет — с 285 до 319. При этом число вступивших в партию в 2016 году составило 262 человека. Из них молодежи до 30 лет – 66 активистов. Увеличилось и число женщин – с 823 до 870.

Отметим, на конец 2016 года в Алтайском крае насчитывалось 286 депутатов, избранных от КПРФ. Из них в Алтайском Заксобрании – восемь коммунистов, в представительных органах местного самоуправления – 278 человек.