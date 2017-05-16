38 барнаульцев остались «без крыши над головой» после пожара в многоквартирном доме

16.05.2017 13:41
Жители Центрального района Барнаула вынуждены искать себе временное пристанище после серьезного ночного пожара в их многоквартирном доме. 16 мая деревянное здание неожиданно загорелось, и людей пришлось эвакуировать. Городские власти уже предоставили приют части горожан, остальные остановились у родственников, следует из сообщения пресс-центра города.
Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании двухэтажного, двухподъездного деревянного дома, расположенного на проспекте Комсомольский, 50, поступило на пульт дежурного в 3:31. На оперативное событие реагировали 47 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 29 человек личного состава и семь единиц техники. Как утверждает городской пресс-центр, полностью ликвидировать пожар удалось лишь к 7:00, а причины его возникновения пока устанавливаются. В результате сгорела кровля площадью 320 кв.м.
Установлено, что в 12-квартирном деревянном доме проживало 38 человек, в том числе семь детей. Как заверил заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин, всем жильцам пострадавшего дома оказана помощь во временном расселении. Часть из них переедет в маневренный фонд, несколько семей уже отправились в пункты временного размещения, остальные же остановились у родственников и знакомых. В настоящее время дом полностью отключен от коммуникаций. Управляющая компания «Трест Центрального района» проводит работы по очистке территории от элементов пожара и организует помощь в перевозке пострадавшего населения. С целью охраны имущества на территории дома установили пост полиции.
Фото: офсайт администрации Барнаула
16.05.2017 16:28
16.05.2017 16:30
16.05.2017 18:36
16.05.2017 18:55
Когда-то во время завершения строительства дома на Партизанской, 83 ночью, часа в 3 и при 40-градусном морозе у жители расположенных рядом частных домов проснулись от запахов гари и огненных всполохов за окном. Все выбежали на улицу, стали заливать водой и засыпать снегом (кругом сугробы по пояс) горящие постройки. Практически через дорогу располагалась пожарная часть. Пешком туда дойти за 3 минуты, но пожарные и так, и этак колесили по району, как бы не могли найти. В результате добротные сараи и прочее имущество, даже сырой лес, сгорели. Утром подъехал бульдозер, спокойненько разровнял площадочку. Строители без всяких помех возвели необходимые постройки для дома №83 (вроде гаражи; не знаю точно, что у них там под дворовой территорией)
16.05.2017 18:57
Потом пожарные провели расследование и установили, что это был "непредумышленный поджог". Такое, видимо, случается, особенно на территории охраняемой стройки.
16.05.2017 20:16
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Если этот трест "рога и копыта" принципиально не ремонтирует электрику в обслуживаемых (пардон, трест не обслуживает, а управляет) домах, то и с очисткой территории не справится.
16.05.2017 21:40
Полиция в упор не хочет видеть преступников!