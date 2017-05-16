38 барнаульцев остались «без крыши над головой» после пожара в многоквартирном доме

В барнаульской двухэтажке устраняют последствия пожара

Жители Центрального района Барнаула вынуждены искать себе временное пристанище после серьезного ночного пожара в их многоквартирном доме. 16 мая деревянное здание неожиданно загорелось, и людей пришлось эвакуировать. Городские власти уже предоставили приют части горожан, остальные остановились у родственников, следует из сообщения пресс-центра города.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании двухэтажного, двухподъездного деревянного дома, расположенного на проспекте Комсомольский, 50, поступило на пульт дежурного в 3:31. На оперативное событие реагировали 47 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 29 человек личного состава и семь единиц техники. Как утверждает городской пресс-центр, полностью ликвидировать пожар удалось лишь к 7:00, а причины его возникновения пока устанавливаются. В результате сгорела кровля площадью 320 кв.м.

Установлено, что в 12-квартирном деревянном доме проживало 38 человек, в том числе семь детей. Как заверил заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин , в сем жильцам пострадавшего дома оказана помощь во временном расселении. Часть из них переедет в маневренный фонд, несколько семей уже отправились в пункты временного размещения, остальные же остановились у родственников и знакомых. В настоящее время д ом полностью отключен от коммуникаций. Управляющая компания «Трест Центрального района» проводит работы по очистке территории от элементов пожара и организует помощь в перевозке пострадавшего населения. С целью охраны имущества на территории дома установили пост полиции.



