Алтайский край «взял курс» на снижение качества питьевой воды

В 2016 году более десяти регионов России ухудшили показатели доступности безопасной воды. В их числе наряду с Владимирской, Архангельской, Астраханской областями, Адыгеей и Карачаево-Черкесией оказался и Алтайский край. По данным газеты «Известия», регион, как и несколько других в Сибири, ощутил значительный регресс — снижение данного показателя почти на 2 % за год. Между тем алтайские биологи заявили ИА «Банкфакс», что обезопасить себя от потребления некачественной воды могут сами граждане при наличии определенных знаний и навыков.

По мнению федеральных экспертов, причиной низкой обеспеченности качественной водой некоторых регионов могут быть устаревшие коммуникации, на поддержание которых требуются значительные средства. Заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем СО РАН, кандидат биологических наук Дмитрий Безматерных в беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс» о качестве питьевой воды в Алтайском крае подтвердил данную точку зрения. По его словам, на этапе водоподготовки все процессы очистки выдерживаются и соблюдаются. Это касается, прежде всего, больших городов с централизованной системой водоснабжения (Барнаул, Бийск), однако после прохождения воды через трубы ее качество может порядком снизиться.

Дмитрий Безматерных, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем СО РАН, кандидат биологических наук: У нас в регионе очень большой вклад в общую статистику доступности безопасной воды вносят малые населенные пункты, где присутствует большое количество открытых источников водоснабжения, таких, как колодцы. Там состояние воды в большей степени зависит от внешних факторов, поскольку они не изолированы, это грунтовые воды, и при загрязнении прилегающей территории загрязняющие вещества быстро попадают в воду. Что касается городов, то там загрязнение воды наблюдается по пути от станции водоподготовки до потребителя. Действительно износ сетей очень сильный, происходят большие водопотери, это свидетельствует о негерметичности систем водоснабжения. В результате чего может наблюдаться попадание в них грунтовых вод, а иногда и канализационных. Кроме того, существует и фактор вторичного загрязнения воды — развитие в старых трубах собственной микрофлоры — специфических микроорганизмов, которые могут привести к ухудшению качества воды.

Эксперт также высказал мнение о наиболее эффективных методах очистки воды для потребителей. Он уверен, что помимо хорошего состояния сетей водоснабжения необходимо внедрять новые технологии, которые уже активно используют в мегаполисах. «Так, в Москве существует двухступенчатая система подачи безопасной для потребления воды — на крупных станциях происходит ее очистка и зонирование, а в более мелких пунктах перед непосредственной подачей горожанам ее дополнительно хлорируют. Благодаря этому значительно снижается общий расход химических реагентов и повышается безопасность воды. В нашем регионе пока потребители сами устраивают себе второй этап очистки, устанавливая бытовые фильтры. Однако хочу предупредить, что здесь нужно быть предельно осторожными. Мало того, что картриджи в фильтрах нужно постоянно менять, чтобы в них не развивалась вредная микрофлора, существует и такие, которые вместе с вредными веществами убирают из воды и необходимые организму минеральные вещества, в результате чего вода попросту становится бесполезной и даже вредной», - пояснил Дмитрий Безматерных.

Дмитрий Безматерных, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем СО РАН, кандидат биологических наук: Те, кто живут в Барнауле, в основном потребляют обскую воду, которая сама по себе достаточно маломинерализованная и мягкая, если из нее еще убрать нужные для жизнедеятельности человеческого организма ионы, что там останется? Рядовой потребитель часто сам не может правильно выбрать, какой фильтр ему приобрести, в этом вопросе нужно учитывать природные особенности своего места жительства. Скажем, в Барнауле или Бийске вода, разумеется, лучшего качества и мягче, чем в западных районах края на территории Кулундинской низменности. Там повышенная минерализация вод приводит к распространению специфических заболеваний, таким, как образование камней в почках и мочевом пузыре. Жителям этих районов необходимо регулярно употреблять для профилактики низкоминерализованную, а барнаульцам и жителям Горного Алтая, напротив, - с повышенным содержанием минералов, для восполнения недостатка солей. Но стоит заметить, что воды с высоким содержанием солей являются лечебными, и их следует пить не постоянно, а в соответствии с рекомендациями производителя. Также барнаульцам следует знать, что в обской воде очень малое содержание фтора, с этим связано распространения кариеса и других зубных заболеваний, поэтому жителям краевого центра стоит использовать фторсодержащие зубные пасты, в то время как сельчанам западных районов, где может быть избыток фтора, - наоборот.

Кандидат биологических наук выразил уверенность, что при правильном подходе к употреблению воды каждый житель Алтайского края может дополнительно себя обезопасить, однако для этого необходимо доносить до граждан необходимые знания, с чем пока системы здравоохранения и образования не совсем справляются.