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Главная Лента новостей Барнаульский рейсовый автобус лишился тормозов и въехал во внедорожник

Барнаульский рейсовый автобус лишился тормозов и въехал во внедорожник

16.05.2017 17:26

Смятая автобусом "Нива"
Смятая автобусом "Нива"

16 мая около 8:00 на бердском участке трассы М-52 произошла авария с участием пассажирского автобуса из Барнаула. На пешеходном переходе в районе поселка Геологов он лишился тормозов и въехал в попутный автомобиль «Нива». От удара внедорожник перевернулся, информирует портал «Свидетель». До момента эвакуации «Нивы» с места происшествия федеральная трасса двигалась со скоростью не более 10 км/ч, как в одну, так и в другую сторону.

Лишившийся тормозов барнаульский автобус
Лишившийся тормозов барнаульский автобус

Со слов начальника ГИБДД Бердска Дмитрия Чучина, отечественный внедорожник остановился на «зебре», чтобы пропустить пешехода, пересекающего проезжую часть. Следовавший за «Нивой» пассажирский автобус направлением Барнаул - Новосибирск въехал в нее. От сильного удара машина перевернулась и получила серьезные повреждения с левой стороны кузова. При этом никто из водителей и пассажиров в аварии не пострадал.

По предположению сотрудников аварийного комиссариата, прибывших на место происшествия, у автобуса повредился тормозной шланг, в связи с чем водитель общественного транспорта не смог справиться с управлением.

Отметим, что пострадавший внедорожник принадлежит Управлению по конвоированию ФКУГУ Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области. Майор службы, находящийся на месте ДТП, от комментариев отказался. Владельцем междугороднего автобуса в свою очередь является некий ИП Пичугин, который, судя по данным портала Sbis.ru, зарегистрирован и осуществляет свою деятельность по перевозке пассажиров в Барнауле.

Фото: портал «Свидетель»


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