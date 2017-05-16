Барнаульский рейсовый автобус лишился тормозов и въехал во внедорожник

16.05.2017 17:26
16 мая около 8:00 на бердском участке трассы М-52 произошла авария с участием пассажирского автобуса из Барнаула. На пешеходном переходе в районе поселка Геологов он лишился тормозов и въехал в попутный автомобиль «Нива». От удара внедорожник перевернулся, информирует портал «Свидетель». До момента эвакуации «Нивы» с места происшествия федеральная трасса двигалась со скоростью не более 10 км/ч, как в одну, так и в другую сторону.
Со слов начальника ГИБДД Бердска Дмитрия Чучина, отечественный внедорожник остановился на «зебре», чтобы пропустить пешехода, пересекающего проезжую часть. Следовавший за «Нивой» пассажирский автобус направлением Барнаул - Новосибирск въехал в нее. От сильного удара машина перевернулась и получила серьезные повреждения с левой стороны кузова. При этом никто из водителей и пассажиров в аварии не пострадал.
По предположению сотрудников аварийного комиссариата, прибывших на место происшествия, у автобуса повредился тормозной шланг, в связи с чем водитель общественного транспорта не смог справиться с управлением.
Отметим, что пострадавший внедорожник принадлежит Управлению по конвоированию ФКУГУ Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области. Майор службы, находящийся на месте ДТП, от комментариев отказался. Владельцем междугороднего автобуса в свою очередь является некий ИП Пичугин, который, судя по данным портала Sbis.ru, зарегистрирован и осуществляет свою деятельность по перевозке пассажиров в Барнауле.
Фото: портал «Свидетель»
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