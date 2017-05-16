В Горном Алтае восстановят ГЭС, построенную силами заключенных в годы сталинских репрессий

Чемальская ГЭС

Власти Республики Алтай намерены восстановить Чемальскую ГЭС. Объект был законсервирован в 2011 году из-за аварии. Предполагается, что мощность станции возрастет в два раза — с 500 до 1000 кВт, сказано на сайте правительства РА.

В регионе уже утверждена «дорожная карта» по реконструкции Чемальской гидроэлектростанции, а также составлено техническое задание на проведение визуально-инструментального обследования ГЭС и водохранилища в рамках реализации инвестпроекта по реконструкции объекта с увеличением мощности в два раза (до 1 МВт).

Стоит отметить, что вся система ГЭС отработала без капитального ремонта и замены основных элементов с начала 1960-х годов, пережив за свою историю два крупных наводнения, в 1959 и 1969 годах. На разработку проектно-сметной документации будет выделено около 5 млн рублей из республиканского бюджета. Окончательные сроки запуска ГЭС не называются, однако можно предположить, что процесс может занять не менее 2-3 лет.

Пропуск воды через плотину

Электростанция находится в нескольких сотнях метров от места впадения реки Чемал в Катунь. Вырабатываемой электроэнергией ранее пользовался близлежащий санаторий и несколько жилых домов на его территории. Речь идет о двух генераторах мощностью 230 кВт и 270 кВт, но использовался обычно только один из них, а второй оставался в резерве.

С 2011 года после аварии, приведшей к затоплению машинного зала, станция была выведена из постоянной эксплуатации. Осенью 2012 года воду из водохранилища спустили, летом 2013 года наполнить его не удалось. Сейчас оно представляет собой равнину с островами, покрытыми травой, между которыми текут несколько рукавов реки Чемал. В начале июня 2014 года во время сильного паводка стихия смыла мост, по которому переезжали к ГЭС, и отнесла его к плотине вместе с вывернутым лесом. Вода тогда поднялась выше середины окон станции. В настоящее время плотина функционирует только как музей.

Чемальская ГЭС была построена к 1935 году заключенными Сибирского управления лагерей особого назначения. На это ушло четыре года. На стройке работало около 1000 заключенных, 700 из которых были строго режимные и содержались в зоне на месте строительства. Впрочем, к возведению объекта привлекались и вольнонаемные рабочие — каменщики, бетонщики, водопроводчики, плотники.