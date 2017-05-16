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Главная Лента новостей В Горном Алтае восстановят ГЭС, построенную силами заключенных в годы сталинских репрессий

В Горном Алтае восстановят ГЭС, построенную силами заключенных в годы сталинских репрессий

17.05.2017 11:00

Чемальская ГЭС
Чемальская ГЭС

Власти Республики Алтай намерены восстановить Чемальскую ГЭС. Объект был законсервирован в 2011 году из-за аварии. Предполагается, что мощность станции возрастет в два раза — с 500 до 1000 кВт, сказано на сайте правительства РА.

В регионе уже утверждена «дорожная карта» по реконструкции Чемальской гидроэлектростанции, а также составлено техническое задание на проведение визуально-инструментального обследования ГЭС и водохранилища в рамках реализации инвестпроекта по реконструкции объекта с увеличением мощности в два раза (до 1 МВт).

Стоит отметить, что вся система ГЭС отработала без капитального ремонта и замены основных элементов с начала 1960-х годов, пережив за свою историю два крупных наводнения, в 1959 и 1969 годах. На разработку проектно-сметной документации будет выделено около 5 млн рублей из республиканского бюджета. Окончательные сроки запуска ГЭС не называются, однако можно предположить, что процесс может занять не менее 2-3 лет.

Пропуск воды через плотину
Пропуск воды через плотину

Электростанция находится в нескольких сотнях метров от места впадения реки Чемал в Катунь. Вырабатываемой электроэнергией ранее пользовался близлежащий санаторий и несколько жилых домов на его территории. Речь идет о двух генераторах мощностью 230 кВт и 270 кВт, но использовался обычно только один из них, а второй оставался в резерве.

С 2011 года после аварии, приведшей к затоплению машинного зала, станция была выведена из постоянной эксплуатации. Осенью 2012 года воду из водохранилища спустили, летом 2013 года наполнить его не удалось. Сейчас оно представляет собой равнину с островами, покрытыми травой, между которыми текут несколько рукавов реки Чемал. В начале июня 2014 года во время сильного паводка стихия смыла мост, по которому переезжали к ГЭС, и отнесла его к плотине вместе с вывернутым лесом. Вода тогда поднялась выше середины окон станции. В настоящее время плотина функционирует только как музей.

Чемальская ГЭС была построена к 1935 году заключенными Сибирского управления лагерей особого назначения. На это ушло четыре года. На стройке работало около 1000 заключенных, 700 из которых были строго режимные и содержались в зоне на месте строительства. Впрочем, к возведению объекта привлекались и вольнонаемные рабочие — каменщики, бетонщики, водопроводчики, плотники.

Фото: сайт правительства Республики Алтай

Справка:

Работа Чемальской ГЭС основана на турбоприводной системе, включающей две горизонтальные турбины и два генератора. В верхней части здания ГЭС находится машинный зал, где размещены генераторы, регуляторы напряжения и щит управления. В период эксплуатации мощность гидроэлектростанции составляла около 500 л. с.

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Комментарий

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Комментариев 11
куму из Горно - Алтайска

17.05.2017 11:18

Просвети...)))
Пузырёк

17.05.2017 11:29

Кум готов только постовлять в РА природный газ из своего кишечника.
Иных возобновляемых источников энергии,он не предусматривает!
корректор

17.05.2017 11:41

Все верно пишите, что мощность станции был 0,5МВт. В л.с. это будет примерно 680, а не 500 как вы пишете в справке
гость

17.05.2017 11:43

а что, отлов бандитов и воров и есть клятая сталинская репрессия ? зэков у нас было меньше даже , чем в штатах
тогда .американский гулаг был куда круче сталинского .
Народный контроль

17.05.2017 12:42

Большая стройка - большие деньги?
ЗЫ...

17.05.2017 12:56

ПУЗЫРЬКУ -риспектЪ

Шо такое? "ПОСТСкриптум", наверное, загрузил работой своего журнашлюшку кума)))
))

17.05.2017 12:56

Пальталлер пообещал?
Трезвый взгляд

17.05.2017 13:57

А к чему в заголовке акцент на "репрессии". То, что на стройке осужденные работали, так это замечательно. Не так как сейчас, осужденные не работают и казенные деньги проедают. А при Сталине все было практично и экономично. Уже предвижу возражения замшелых антисоветчиков про "Сталинский ГУЛАГ" и все прочее. Все это - лживые мифы, давно уже разоблаченные.
В начале 1954 года по указанию Н.С. Хрущева МВД СССР подготовило справку о числе осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления в СССР в период 1921-1953 гг. Всего по «политической» статье за этот период осудили – 4 060 306 человек, из них к высшей мере – 799 455 человек. Среднее количество заключенных в период Индустриализации составляло примерно 0,8% от трудовых ресурсов СССР. Поэтому разговоры о том, что гигантский прорыв в экономике в предвоенные годы был осуществлен за счет рабского труда заключенных – это либеральный миф.
Трезвый взгляд

17.05.2017 14:00

Лживо и утверждение о «стране, где каждый второй прошёл лагеря». Максимальное общее число заключённых за всю советскую историю было зафиксировано по состоянию на 1 января 1950 года — 2 760 095 человек, а в среднем численность заключённых колебалась от 1,5 до 2,5 млн человек. При этом речь идёт и о политических заключённых, и об осуждённых за уголовные преступления. Для сравнения: в США в 2013 году количество заключённых достигло 2,2 миллиона человек.
кость

17.05.2017 14:15

Ну ты и упырь. 4 миллиона ни за что, ни про что осуждённых и 800 тысяч расстрелянных за власть усатого и его подельников это мелочь, не заслуживающая внимания? Чтоб тебе так же хорошо жилось!
Трезвый взгляд

17.05.2017 14:32

А почему вы решили, что этих людей осудили "ни за что, ни про что"? Что, разве не было "зеленых братьев", власовцев, бандеровцев? Может кулаки в передовых колхозников из обрезов не стреляли? И диверсий на предприятиях и шахтах не было?
Да, нет. Все это, к сожалению, было. Были и вредители, были и враги народа. И все получили по заслугам.
Конечно, среди них был какой-то процент невинных. Но это уже издержки судебной системы. Такие ошибки судебной системы были во все годы и во всех странах. Есть они и сейчас. Это замшелые антисоветчики пытаются раздуть из мухи слона, они и создали миф "О Сталинском ГУЛАГЕ". Почитаешь того же Солженицына-Лгунова. Тот пишет аж о 100 млн невинных жертв. Так не уподобляйтесь же этому лживому, бездарному писаке, продавшемуся ЦРУ.