В Горном Алтае восстановят ГЭС, построенную силами заключенных в годы сталинских репрессий

17.05.2017 11:00
Власти Республики Алтай намерены восстановить Чемальскую ГЭС. Объект был законсервирован в 2011 году из-за аварии. Предполагается, что мощность станции возрастет в два раза — с 500 до 1000 кВт, сказано на сайте правительства РА.
В регионе уже утверждена «дорожная карта» по реконструкции Чемальской гидроэлектростанции, а также составлено техническое задание на проведение визуально-инструментального обследования ГЭС и водохранилища в рамках реализации инвестпроекта по реконструкции объекта с увеличением мощности в два раза (до 1 МВт).
Стоит отметить, что вся система ГЭС отработала без капитального ремонта и замены основных элементов с начала 1960-х годов, пережив за свою историю два крупных наводнения, в 1959 и 1969 годах. На разработку проектно-сметной документации будет выделено около 5 млн рублей из республиканского бюджета. Окончательные сроки запуска ГЭС не называются, однако можно предположить, что процесс может занять не менее 2-3 лет.
Электростанция находится в нескольких сотнях метров от места впадения реки Чемал в Катунь. Вырабатываемой электроэнергией ранее пользовался близлежащий санаторий и несколько жилых домов на его территории. Речь идет о двух генераторах мощностью 230 кВт и 270 кВт, но использовался обычно только один из них, а второй оставался в резерве.
С 2011 года после аварии, приведшей к затоплению машинного зала, станция была выведена из постоянной эксплуатации. Осенью 2012 года воду из водохранилища спустили, летом 2013 года наполнить его не удалось. Сейчас оно представляет собой равнину с островами, покрытыми травой, между которыми текут несколько рукавов реки Чемал. В начале июня 2014 года во время сильного паводка стихия смыла мост, по которому переезжали к ГЭС, и отнесла его к плотине вместе с вывернутым лесом. Вода тогда поднялась выше середины окон станции. В настоящее время плотина функционирует только как музей.
Чемальская ГЭС была построена к 1935 году заключенными Сибирского управления лагерей особого назначения. На это ушло четыре года. На стройке работало около 1000 заключенных, 700 из которых были строго режимные и содержались в зоне на месте строительства. Впрочем, к возведению объекта привлекались и вольнонаемные рабочие — каменщики, бетонщики, водопроводчики, плотники.
Фото: сайт правительства Республики Алтай
17.05.2017 11:18
17.05.2017 11:29
Иных возобновляемых источников энергии,он не предусматривает!
17.05.2017 11:41
17.05.2017 11:43
тогда .американский гулаг был куда круче сталинского .
17.05.2017 12:42
17.05.2017 12:56
Шо такое? "ПОСТСкриптум", наверное, загрузил работой своего журнашлюшку кума)))
17.05.2017 12:56
17.05.2017 13:57
В начале 1954 года по указанию Н.С. Хрущева МВД СССР подготовило справку о числе осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления в СССР в период 1921-1953 гг. Всего по «политической» статье за этот период осудили – 4 060 306 человек, из них к высшей мере – 799 455 человек. Среднее количество заключенных в период Индустриализации составляло примерно 0,8% от трудовых ресурсов СССР. Поэтому разговоры о том, что гигантский прорыв в экономике в предвоенные годы был осуществлен за счет рабского труда заключенных – это либеральный миф.
17.05.2017 14:00
17.05.2017 14:15
17.05.2017 14:32
Да, нет. Все это, к сожалению, было. Были и вредители, были и враги народа. И все получили по заслугам.
Конечно, среди них был какой-то процент невинных. Но это уже издержки судебной системы. Такие ошибки судебной системы были во все годы и во всех странах. Есть они и сейчас. Это замшелые антисоветчики пытаются раздуть из мухи слона, они и создали миф "О Сталинском ГУЛАГЕ". Почитаешь того же Солженицына-Лгунова. Тот пишет аж о 100 млн невинных жертв. Так не уподобляйтесь же этому лживому, бездарному писаке, продавшемуся ЦРУ.