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Главная Лента новостей На бобах: депутат алтайского райсовета лишится крупной суммы за махинации с налогами

На бобах: депутат алтайского райсовета лишится крупной суммы за махинации с налогами

17.05.2017 13:26

Депутата Ребрихинского районного Совета депутатов признали виновным мошенничестве с использованием служебного положения. Народный избранник сумел избежать реального лишения свободы. Ему предстоит лишь заплатить крупный штраф, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что осужденный является директором компании, которая занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы и масленичных культур. С 2013 по 2014 годы он, используя свое служебное положение, предоставил в межрайонную налоговую инспекцию подложные документы с недостоверными сведениями о праве на возмещение налога НДС. Обманом бизнесмен похитил средства федерального бюджета на сумму более 667 тысяч рублей, которые зачислил на счет своего предприятия.

В ходе следствия подсудимый полностью возместил причиненный государству ущерб. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал депутата виновным и назначил наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа. Отметим, что максимальное наказание по ч. 3 с. 159 УК РФ, обвинение по которой ему было предъявлено, составляет шесть лишения свободы.

Напомним, изначально СУ СКР по Алтайскому краю сообщало лишь о сумме в 250 тысяч рублей, похищенной ребрихинским депутатом. По всей видимости, в ходе следствия сотрудники управления выявили дополнительные факты мошенничества.

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Комментарий

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Комментариев 1
гость

17.05.2017 13:40

когда уже узаконят премию за раскрытие налоговых схем ? готов стать налоговым информатором за 30%