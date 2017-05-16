Ритейлерам «Мария-Ра» и «Аникс» запретили расширять торговые площади в нескольких алтайских районах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай предупредило руководство торговых сетей «Мария-Ра», «Аникс» и «Корзинка» о том, что в ближайшие полгода им не удастся нарастить свои торговые площади в нескольких муниципалитетах региона. Дело в том, что они превысили допустимый порог в 25 % от общего объема реализованных продовольственных товаров в денежном выражении, следует из сообщения антимонопольщиков.

Сотрудники УФАС произвели расчеты объема реализованных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год торговыми сетями «Мария-Ра» (ООО «Розница К-1»), «Аникс» и «Браво Дисконт-Продукт» (ООО «Торговая сеть Аникс»), «Холидей Классик» и «Холди Дискаунтер» (ООО «Компания Холидей»), и франчайзинговой сети «Корзинка» (ООО «Прайд-А»). Результаты проверки показали, что барнаульская торговая сеть превысила допустимую норму сразу в восьми районах — Майминском, Онгудайском, Турочакском, Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском и Шебалинском. Аналогичная ситуация сложилась и с ООО «Торговая сеть Аникс» в границах Чемальского района и ООО «Прайд-А» в Чойском районе.

В связи с этим антимонопольная служба обратила внимание данных ритейлеров на то, что они не имеют права в 2017 году увеличить торговую площадь с продовольствием на территории указанных муниципальных образований. То есть торговые сети не могут приобрести нежилое помещение в собственность, по договору аренды и/или коммерческой концессии или каким-либо другим способом. В противном случае УФАС по РА на основании ч. 2 ст. 14 Закона о торговле обещает незамедлительно принять меры - обратиться в Арбитражный суд с иском о признании сделки о приобретении (аренде и пр.) торговых площадей ничтожной.