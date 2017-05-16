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Главная Лента новостей На Алтае подвыпивший сельчанин едва не стал террористом назло несговорчивой администрации

На Алтае подвыпивший сельчанин едва не стал террористом назло несговорчивой администрации

17.05.2017 16:39

Прокуратура Шипуновского района направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в ложном сообщении о теракте. Житель райцентра таким образом пытался отомстить местной администрации, информирует прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, в апреле текущего года работники Шипуновского сельсовета с помощью экскаватора очищали водопропускные трубы в селе. Один из местных жителей, будучи «под хмельком», подошел к специалистам администрации и грубо стал требовать их переключиться на другой участок — возле его дома. Как сообщил прокурор Шипуновского района Антон Мариупольский, недовольный отказом сотрудника сельсовета гражданин позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о том, что по месту производства работ готовится взрыв, в результате чего обязательно пострадают и чиновники, и «мирное» население. Оперативная группа выехала на указанное место, обследовала его с использованием служебной собаки, однако взрывного устройства саперы так и не обнаружили.

По факту ложного сообщения о терроризме в отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. Санкция в качестве наиболее мягкого наказания предполагает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев, в качестве наиболее строго вида наказания – лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время по уголовному делу назначено первое судебное заседание, окончательное решение по делу будет принято Шипуновским районным судом.

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Комментарий

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Комментариев 1
Юрий Павлов

17.05.2017 17:36

Без оправдания терроризма: часто чиновники сами действуют как экстремалы, злоупотребляя правом, как в известном анекдоте -"У нас в стране те , кто не доволен властью,- экстремиты, а кто доволен-экстремалы".