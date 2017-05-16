Молодой «ученый» раструбил в англоязычных СМИ об обнаружении «дракона» на Алтае

Мегалиты в форме «дракона» и «грифона», как их видят «исследователи»

Последние дни целый ряд российских изданий сообщил о сенсационной находке: в 20 км от Белокурихи якобы обнаружены гигантские изваяния возрастом 11-12 тысяч лет, в которых исследователи узнали дракона и грифона. Оригинальную публикацию на этот счет разместило англоязычное издание The Siberian Times со ссылкой на некоего Руслана Переселкова. Аналогичные материалы появились и в других мировых изданиях. Однако анализ изложенной информации заставляет сомневаться в ее достоверности.

Как указано в статье, уникальные мегалиты обнаружили на горе Мохнатая в Алтайском крае, примерно в 20 километрах от Белокурихи. Дракон якобы высечен в скале весом 120 тонн и, как полагают авторы, является самым старым образом этого мифического существа в России. «Исследователи» считают, что мегалит не связан с китайским стилем изображения дракона, а является «уникальным сибирским изображением». У этого объекта якобы есть черты, «присущие крокодилам и динозаврам».

Грифон, по описанию, напоминает мифическое существо с головой орла, «встречающееся в скифской культуре Сибири, существовавшей здесь в период 2-3 тысячи лет назад» (на самом деле в этот период времени никаких скифов на Алтае не было, они появились на несколько веков позже — прим. ред. БФ). В то же время исследователи признают, что скифы не создавали таких скульптур. Кроме того, мегалиты выглядят значительно старше. Их можно приравнять по возрасту к самым старым находкам, известным человечеству, считают авторы публикации.

Исследователи смело предполагают, что возраст находок — 11-12 тысяч лет. Они считают, что изображения «могут быть каким-то образом связаны с вынужденной миграцией, вызванной ледниковым периодом».

Целый ряд допущений, предположений и неочевидных утверждений, употребленных в статье, заставляет сомневаться в ее научной достоверности. Научных публикаций Руслана Переселкова, которого называют исследователем, обнаружить не удалось. Однако судя по его профилю «ВКонтакте», это молодой человек, который интересуется компьютерными играми и мегалитами, а также администрирует сообщество Megalit.Center.

Знаменитое «лицо на Марсе» с врезом более качественной фотографии

Он уже попадал в поле зрения сообществ по борьбе с лженаукой. Так, в одном из профильных сообществ его прямо обвинили в мифотворчестве, а также выяснили, что он является читателем одной из популярных онлайн-библиотек по запросам об эзотерике, мегалитах, народной религии и традиционном колдовстве. Кроме того он известен как абитуриент, желающий поступить на заочное отделение филологического факультета Томского госуниверситета.

Добавим, что даже непросвещенный человек, обладающий долей скепсиса, с трудом без посторонней помощи сможет разглядеть в камнях и скалах дракона и грифона. Руслан Переселков в своей публикации использует широко известный науке эффект парейдолии. Он заключается в том, что мозг самостоятельно интерпретирует смутный и невразумительный визуальный образ, делая его похожим на что-то реально существующее либо виденное ранее. В качестве примера можно привести рисунок кратеров на Луне, в котором кто-то видит фигуру человека или «лунного зайца», или знаменитое «лицо на Марсе», многочисленные псевдонаучные публикации о котором появились из-за несовершенства фотографий и были полностью развенчаны с появлением более детализированных снимков.