Прокуратура заставила руководство барнаульского роддома вернуть миллионные долги поставщикам

В Барнауле по требованию прокуратуры КГБУЗ «Родильный дом № 2 Барнаул» погасило долги перед 56 предпринимателями, которые поставляли в учреждение медикаменты. До вмешательства надзорного ведомства руководство не могло выкроить нужных средств, следует из сообщения Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что учреждение здравоохранения в 2016-2017 годах заключало государственные муниципальные контракты на поставку лекарственных средств и медикаментов. В этом приняли участие 56 представителей малого и среднего бизнеса, которые в оговоренный срок полностью исполнили свои контрактные обязательства. Однако расчет с ними в полном объеме, превышающем 4,4 млн рублей, так и не произвели.

В связи с этим прокурор Октябрьского района Барнаула внес главврачу роддома представление с требованием погасить задолженность. Руководству учреждения в срочном порядке пришлось перераспределить имеющиеся средства и необходимые расходы. В результате в начале мая текущего года алтайские бизнесмены все-таки получили от роддома свои деньги.