Прокуратура заставила руководство барнаульского роддома вернуть миллионные долги поставщикам

18.05.2017 09:16
В Барнауле по требованию прокуратуры КГБУЗ «Родильный дом № 2 Барнаул» погасило долги перед 56 предпринимателями, которые поставляли в учреждение медикаменты. До вмешательства надзорного ведомства руководство не могло выкроить нужных средств, следует из сообщения Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что учреждение здравоохранения в 2016-2017 годах заключало государственные муниципальные контракты на поставку лекарственных средств и медикаментов. В этом приняли участие 56 представителей малого и среднего бизнеса, которые в оговоренный срок полностью исполнили свои контрактные обязательства. Однако расчет с ними в полном объеме, превышающем 4,4 млн рублей, так и не произвели.
В связи с этим прокурор Октябрьского района Барнаула внес главврачу роддома представление с требованием погасить задолженность. Руководству учреждения в срочном порядке пришлось перераспределить имеющиеся средства и необходимые расходы. В результате в начале мая текущего года алтайские бизнесмены все-таки получили от роддома свои деньги.
18.05.2017 09:43
18.05.2017 09:43
18.05.2017 09:55
18.05.2017 09:57
18.05.2017 09:58
18.05.2017 10:01
Рожала что-ли? Или есть хоть один роддом в мире, где не случалось ситуаций таких?
18.05.2017 10:03
18.05.2017 10:28
18.05.2017 11:01
18.05.2017 12:30
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18.05.2017 13:20
18.05.2017 13:27
18.05.2017 13:42
18.05.2017 15:24
Ну не лежат свободными 4,4 млн руб в роддоме. Смета.
А для того, чтобы взять с другой статьи сметы деньги и нужно предписание прокуратуры.