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Главная Лента новостей Прокуратура заставила руководство барнаульского роддома вернуть миллионные долги поставщикам

Прокуратура заставила руководство барнаульского роддома вернуть миллионные долги поставщикам

18.05.2017 09:16

В Барнауле по требованию прокуратуры КГБУЗ «Родильный дом № 2 Барнаул» погасило долги перед 56 предпринимателями, которые поставляли в учреждение медикаменты. До вмешательства надзорного ведомства руководство не могло выкроить нужных средств, следует из сообщения Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что учреждение здравоохранения в 2016-2017 годах заключало государственные муниципальные контракты на поставку лекарственных средств и медикаментов. В этом приняли участие 56 представителей малого и среднего бизнеса, которые в оговоренный срок полностью исполнили свои контрактные обязательства. Однако расчет с ними в полном объеме, превышающем 4,4 млн рублей, так и не произвели.

В связи с этим прокурор Октябрьского района Барнаула внес главврачу роддома представление с требованием погасить задолженность. Руководству учреждения в срочном порядке пришлось перераспределить имеющиеся средства и необходимые расходы. В результате в начале мая текущего года алтайские бизнесмены все-таки получили от роддома свои деньги.

Справка:

КГБУЗ «Родильный дом №2 Барнаул» было открыто 15 марта 1938 года. Уже спустя 20 лет учреждение стало основной клинической базой кафедры акушерства и гинекологии № 1 Алтайского государственного медицинского университета. В 1963 году на базе роддома создали территориальную женскую консультацию, а в 1975 году - ввели в эксплуатацию второй корпус родильного дома. С 2003 года родильный дом № 2 стал работать по международной программе «Мать и дитя» в системе РОУС (роды ориентированные на участие семьи). В лечебном учреждении также практикуются партнерские роды. С 2000 года по настоящее время родильный дом возглавляет заслуженный врач РФ Людмила Ананьина.

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Комментарий

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Комментариев 15
КРИК

18.05.2017 09:43

Только нужно добавить, что Ананьева расплатилась с предпринимателями резко урезав зарплату медперсоналу (добавки и доплаты, родовые по сертификатам и др.) Вообще в этом роддоме не соблюдаются нормы трудового законодательства: выплата отпускных производится как вздумается, спецодежда не выдается, переработка свыше норм ТК РФ. Вот где не хватает проверки трудовой инспекции. Может после этой заметки кто-то из контролирующих органов заинтересуется этой ситуацией? Пока все это Ананьевой сходит с рук (хорошие покровители в горадминистрации и др.)
гость

18.05.2017 09:43

Не совсем понял, а до этого куда уходили миллионы каждый месяц ? Или им помогли из другого бюджета ? А деньги перед закупками откуда планировалось изначально брать ? И вооще откуда родили деньги для расчета ?
Все закономерно

18.05.2017 09:55

А чему удивляться , в этом учреждении нарушаются все нормы. Детей гробят, рожениц калечат, ещё и воруют.
Гость

18.05.2017 09:57

Ну, ждём стенаний докторшек , на тему тяжелой жизни.
Читатель

18.05.2017 09:58

Ну вот ещё один пример полицейского государства или редакция напутала (не может прока вносить представления в таких случаях, только если попросили по блату). Прокуратура выполняет роль "крыши" для бизнеса; здесь спор двух хозяйствующих субъектов, на решение которого уполномочены суды и другие органы, среди которых проки нет. 56! здоровых лбов и тёток не могли получить своё с какого-то роддома, побежали к дяде милиционеру: "помогите! хулиганы зрения лишают!" Стопудово нашли выход на проку.
Читатель

18.05.2017 10:01

Все закономерно писал(а):
Детей гробят, рожениц калечат, ещё и воруют.

Рожала что-ли? Или есть хоть один роддом в мире, где не случалось ситуаций таких?
doctor Watson

18.05.2017 10:03

Сколько ещё будут держать престарелых главных врачей типа Ананьиной, Гулы, Долматова. Они же не способны работать в современных условиях, только гребут себе в карманы, а о сотрудниках не думают.
Просто

18.05.2017 10:28

А как наказали главного врача? Или еще идут проверки по распределению денежных средств?
гостья

18.05.2017 11:01

До прихода Ананьиной роддом возглавляла Строганова Ольга Евгеньевна и было намного лучше она врач и руководитель от Бога А сейчас во всех роддомах так и так же персонал весь старинный а молодых то что брать Молодой врач наверно не знает как вообще к столу родильному подходить покупают дипломы и становятся ЗВЕЗДАМИ У нас вообще медицина на уровне канализации врачи лечат только за деньги а без денег идите и умирайте


Гость

18.05.2017 12:30

На трогайте администрацию Р Д они для дела стараются.
Читателю

18.05.2017 12:33

Да во 2 Роддоме медицинский беспредел твориться, странно что вы не в курсе.
Где деньги, Зин?

18.05.2017 13:20

Как в Алтайском крае выполняются майские указы президента (ПолитСибРу). К 2018 году средняя зарплата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников должна дорасти до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. В 2016 году ситуация в Алтайском крае выглядела следующим образом. Средняя зарплата врачей составляла 37594 рублей. Преподавателей вузов - 36385 рублей. Научных сотрудников - 39227 рублей. Если бы они должны были получать две средних зарплаты по региону уже к 2017 году, то их средняя зарплата должна была составить 42370 рублей. Сегодня средняя зарплата в Алтайском крае - самая низкая в Сибири и вторая с конца в России.
Антон

18.05.2017 13:27

Беспредел сейчас везде, в т.ч. в данной теме. Где-то меньше, где-то больше. Я же от мамок слышу меньше плохого именно по рд2. Для сомневающихся: есть относительно независимые оценки на основании отзывов фламп, медотзыв и тп. Если фильтровать написанные администрацией больнички, то можно получить вполне адекватную картину.
Антон 13:27

18.05.2017 13:42

Какие "независимые оценки на основании отзывов фламп"???Принимаешь утром почту-несколько предложений написать отзывы ЗА ДЕНЬГИ!!!На кого и что угодно!!!А те немногие отзывы,что пишутся людьми,больше характеризуют самих писателей!!!Например-Антон,гостья и прочие специалисты ,метить дерьмом все и вся!
непричастный

18.05.2017 15:24

Комментаторы, вы что как дети малые?
Ну не лежат свободными 4,4 млн руб в роддоме. Смета.
А для того, чтобы взять с другой статьи сметы деньги и нужно предписание прокуратуры.